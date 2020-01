Program telewizyjny na piątek, 24.01.2020. Co obejrzeć 24 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Program telewizyjny na 24 stycznia - co dziś w tv? Ramówki stacji zdominowały kinowe hity i seriale. W programie tv na piątek m.in. "Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz", "Listy do M." oraz "Blondynka" i "Archiwista". Sprawdź, co jeszcze warto obejrzeć 24 stycznia w telewizji. Oto nasze hity dnia.

Program tv na piątek, 24 stycznia 2020 r.: Od pamiętnej bitwy o Nowy Jork minęły dwa lata. Steve Rogers, który jako bohaterski Kapitan Ameryka bronił miasta, mieszka teraz spokojnie w Waszyngtonie i próbuje odnaleźć się we współczesnym świecie. Steve nadal współpracuje z szefem agencji T.A.R.C.Z.A., Nickiem Furym, i razem z agentką Natashą Romanoff uczestniczy w niebezpiecznych misjach. Gdy Fury zostaje wplątany w złowrogą intrygę i pada ofiarą zamachu, Rogers i Natasha muszą stawić czoła tajemniczemu wrogowi - Zimowemu Żołnierzowi.

"Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz" - Polsat, godz. 20:00 Prezenter radiowy Mikołaj samotnie wychowuje synka, który pragnie, by tata znów się zakochał. Dyrektorka radia, Małgorzata, wyznacza Mikołajowi dyżur w wigilijny wieczór. Jej małżeństwo jest pełne niewypowiedzianych trudnych emocji. Samotna siostra Małgorzaty oczekuje narodzin syna. Doris marzy o wielkiej miłości. Melchior romansuje z żoną negocjatora, Szczepana, który coraz gorzej znosi kolejne upokorzenia. Szef Doris szuka dziewczyny, z którą mógłby pokazać się u rodziców. Losy tych ludzi splatają się w Wigilię Bożego Narodzenia.

"Listy do M." - TVN7, godz. 20:00 Sylwia zarzuca mężowi, że nie rozumie jej kłopotów i ją lekceważy. Grozi jej utrata prawa do wykonywania zawodu. Kompozytorowi nikt takiego prawa nie odbierze. Kiedy Jasiunia czesze w salonie klientki, Zofia wyznaje doktorowi, że jest traktowana w rodzinie jak czarna owca. Prosi więc doktora o pomoc. Chce przygotować kolację w leśniczówce, podczas której załatwi zaległe rodzinne sprawy. Zofii zależy, żeby doktor przekonał Pawła i jego żonę do przyjścia na tę małą uroczystość. Sylwia zapomina się i ulega Jurkowi. Pocałunek trwa odrobinę za długo jak na przypadkowe zbliżenie...

"Blondynka" odcinek 96. - TVP1, godz. 20:35 XXVIII wiek. Statek kosmiczny Alfa, zwany też Miastem Tysiąca Planet, zamieszkują Ziemianie z wielu różnych krajów i istoty pozaziemskie. Wszyscy żyją w harmonii, wymieniając się wiedzą i kulturą. Wskutek ingerencji ciemnych mocy pokojowa egzystencja zostaje zakłócona. Na statek zostają wysłani kosmiczni agenci, Valerian i Laureline. Ich zadaniem jest zaprowadzenie porządku na terytoriach zamieszkanych przez Ziemian. Wkrótce okaże się, że agenci muszą uratować nie tylko Miasto Tysiąca Planet, lecz cały wszechświat.

"Valerian i Miasto Tysiąca Planet" - TVP2, godz. 20:40 Strączek zostaje nominowany na stanowisko zastępcy komendanta. Postanawia od razu wykorzystać swoją władzę i wzywa do gabinetu Zuzę i Henryka. Oświadcza, iż archiwum ma być niebawem zamknięte. W tej sytuacji Wasiluk trafi do patrolu, a Mikos przejdzie na emeryturę. Po powrocie do swojego królestwa wzburzony archiwista zaczyna intensywnie myśleć. Po chwili przypomina sobie pewną sprawę, którą prowadził Mirosław. Choć Strączek uznał, że utonięcie samochodu Jana Gołka z właścicielemw środku, to był wypadek, Henryk jest przekonany, iż policjant popełnił błąd.

"Archiwista" odcinek 3. - TVP1, godz. 21:30 Kubański gangster Tony Montana przybywa do Ameryki wraz z falą uchodźców. Trafia do Miami. Tu zaczyna pracować dla miejscowego gangstera. Bezwzględny i ambitny, szybko staje się zagrożeniem dla pracodawcy, który wynajmuje zabójców, aby rozwiązać ten problem ostatecznie. Tony'emu udaje się przeżyć zamach, zabić zleceniodawcę i przejąć kontrolę nad narkotykowym imperium.

"Człowiek z blizną" - TVN, godz. 22:50