Program telewizyjny na piątek, 28.02.2019. Co obejrzeć 28 lutego w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w piątek, 28.02.2020?

Program tv na piątek, 28 lutego 2020 r.:

Avengersom daleko do zgranej grupy, jaką byli jeszcze jakiś czas temu. Na domiar złego na Ziemię przybywa potężny i złowrogi Thanos. Jego celem jest zdobycie 6 kamieni nieskończoności, które zebrane razem zapewniają właścicielowi niewyobrażalną moc. Kapitan Ameryka, Iron Man i pozostali superbohaterowie muszą zapomnieć o wszelkich animozjach i po raz kolejny zjednoczyć siły, aby sprostać nowym wyzwaniom i uchronić świat przed zagładą.

"Avengers: Wojna bez granic" - Polsat, godz. 20:00

Trzecia część serii o wojnie między dwiema frakcjami robotów. Sam Witwicky z pomocą Autobotów dwukrotnie uratował świat przed niebezpieczeństwem. Niemniej doświadczenia te nie przekładają się na jego sukcesy zawodowe. Wkrótce kolejny raz będzie musiał stanąć do walki u boku Optimusa Prime'a. W tym starciu złowieszcze Deceptikony mają olbrzymią przewagę. Wiele wskazuje na to, że ani ludzie, ani broniące Ziemi Autoboty nie będą w stanie powstrzymać nadchodzącej zagłady.

"Transformers III" - TVN, godz. 20:00

Piętnastowieczna Transylwania. Książę Vlad wraca z wojny. Jego powrót zbiega się z tragiczną śmiercią ukochanej Elisabety. Rozpaczający książę wyrzeka się Boga i zostaje wampirem. Cztery wieki później do jego zamku przybywa młody prawnik Jonathan Harker, który ma doprowadzić do podpisania umowy zakupu ruin opactwa pod Londynem. Książę przypadkowo widzi zdjęcie Miny, narzeczonej Jonathana. Rozpoznaje w niej Elisabetę. Zmusza prawnika do pozostania na zamku, a sam wyrusza do Londynu w poszukiwaniu utraconej miłości.

"Drakula" - TV Puls 2, godz. 20:00

Program muzyczny z udziałem aktorów, dziennikarzy i sportowców. Uczestnicy przedstawiają covery znanych utworów, w tym ponadczasowych przebojów. Odcinki są emitowane na żywo, a widzowie mogą w głosowaniu SMS-owym wspierać swoich faworytów. Wykonawcom towarzyszą orkiestra oraz zespół taneczny. Występy uczestników oceni trzyosobowe jury. O tym, kto wygra, zdecydują oceny jurorów i głosy oddane przez widzów. Na scenie toczyć się będzie zacięta rywalizacja, a bezkompromisowe oceny jurorów zapewnią dodatkowe emocje.

"Star Voice. Gwiazdy mają głos!" - TVP2, godz. 20:35

Komendant nakazuje Tomkowi nadzorowanie pracy archiwistów. Stachura jest wściekły – miał się zajmować sprawą zaginięcia Stefanii Klubowicz. Zuza i Henryk postanawiają mu nieoficjalnie pomóc w rozwiązaniu tej zagadki. Pierwszy trop prowadzi do oszusta matrymonialnego, Karola Rawskiego.

"Archiwista" odcinek 8. - TVP1, godz. 20:35

Nowy sezon kontrowersyjnego miłosnego eksperymentu, który budzi wielkie emocje na całym świecie. Program ma pomóc znaleźć wymarzoną połówkę tym osobom, które do tej pory nie miały szczęścia w miłości. Idealnego partnera lub partnerki będą dla nich szukać naukowcy! Ale pary poznają się dopiero na ślubnym kobiercu! Kto z uczestników programu będzie na tyle odważny, by powiedzieć "tak" nieznajomej osobie? Czy naukowe podejście do miłości położy kres ich samotności?

"Ślub od pierwszego wejrzenia" sezon 4. odcinek 1. - TVN7, godz. 21:00

W 1945 roku generał August Emil Fieldorf "Nil", były dowódca Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, jako kolejarz Walenty Gdanicki został przypadkowo zatrzymany przez NKWD w podwarszawskim Milanówku, oskarżony o spekulację i zesłany do ZSRR. W październiku 1947 roku generał wraca do Polski. Z Białej Podlaskiej udaje się do Łodzi i zatrzymuje się u Heleny Błociszewskiej. Po pewnym czasie przyjeżdża do niego żona Janina z córkami, Krysią i Marią. Fieldorf postanawia się ujawnić w nadziei, że będzie mógł prowadzić normalne życie.

"Generał Nil" - TVP1, godz. 22:30

Niedaleko wybrzeży Marsylii załoga kutra rybackiego wyławia z morza nieprzytomnego mężczyznę. W jego ciele tkwią dwa pociski oraz implant z wyświetlanym kodem cyfrowym - numerem konta bankowego. Okazuje się, że ranny nie zna swojej tożsamości. Wysadzony na brzeg wyrusza do Szwajcarii. W skrytce bankowej znajduje kilka paszportów z własnym zdjęciem, wystawionych na różne nazwiska, broń i znaczną ilość gotówki. Orientuje się, że jest śledzony. Stopniowo odkrywa, że prawdopodobnie nazywa się Jason Bourne i jest pracującym dla CIA płatnym zabójcą.

"Tożsamość Bouerne'a" - TVN, godz. 23:10

