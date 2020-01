Program telewizyjny na poniedziałek, 13.01.2019. Co obejrzeć 13 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w poniedziałek, 13.01.2020? W programie TV na poniedziałek m. in. kolejny odcinek "M jak miłość", Teatr Telewizji - "Igraszki z "Diabłem" - czy takie filmy jak "Oszukane" i "Inferno". Sprawdź program telewizyjny na poniedziałek, 13 stycznia 2020 roku!

Program tv na poniedziałek, 13 stycznia 2020 r.:

Kilkunastoletnia Natalia przeprowadza się do Krakowa, gdzie się urodziła. Pod czujnym okiem matki, Anny, nauczycielki baletu, ćwiczy taniec. Pewnego dnia przystojny chłopak bierze ją za kogoś innego. Wkrótce na dyskotece dziewczyna spostrzega swojego sobowtóra, Magdę. Dziewczyny się zaprzyjaźniają. Natalia pojawia się w domu Magdy, poznaje jej rodziców oraz siostrę, która przypomina jej własną matkę. Dochodzi do konfrontacji i badań DNA, które potwierdzają, że Natalia i Magda są siostrami, a Aneta jest córką Anny.

"Oszukane" - TVN7, godz. 20:00

Światowej sławy profesor w dziedzinie symboliki, Robert Langdon, budzi się w jednym z florenckich szpitali. Przerażony, zupełnie nie wie, co się wokół niego dzieje. W końcu uświadamia sobie, że cierpi na amnezję. Profesor znajduje w marynarce tajemniczy przedmiot i usiłuje rozwikłać jego zagadkę. Nadzieję na odzyskanie pamięci widzi w uzdolnionej lekarce, Siennie Brooks. Razem z nią przemierza Europę, próbując powstrzymać szaleńca, który chce zarazić ludzkość śmiertelnym wirusem.

"Inferno" - Polsat, godz. 20:10

Ula i Bartek spotykają się po raz pierwszy w gabinecie terapeutki, Anny Walewskiej. Andrzejek wciąż ubiega się o pracę w policji i dlatego musi pojechać na rozmowę z psychologiem. Sobańska zaprasza Janka i Sonię do teatru. Policjantka wykorzystuje okazję, by na nowo podbić serce Morawskiego. Tymczasem Lilka i Mateusz idą na urodziny jednego z kolegów do lokalnego pubu. Są zupełnie nieświadomi grożącego im tam niebezpieczeństwa.

"M jak miłość" odcinek 1484. - TVP2, godz. 20:55

Humorystyczna przypowieść o walce dobra ze złem, oparta na znanych z kultury ludowej schematach. Dobroduszny Marcin Kabat wraca z wojny i zostaje wplątany w walkę o zbawienie dusz dwóch młodych kobiet, które podpisały pakt z diabłem w zamian za obietnicę pojawienia się wymarzonego kandydata na męża. W ziemskie sprawy Marcina, pustelnika, służącej Kasi i królewny Disperandy wkraczają anioły i diabły. Pojawi się nawet książę ciemności, Belzebub. Świat przedstawiony na scenie operuje skrótem, cudzysłowem i teatralnym niedopowiedzeniem.

"Igraszki z diabłem" - TVP1, godz. 21:00

Borys próbuje nawiązać kontakt z Julią. Dziewczyna jednak nie chce go znać. Ma pretensję, że wykorzystał Weronikę i porzucił. Julia wychowała się bez ojca i uważa, że w tym wieku już ojca nie potrzebuje - ani Borysa, ani Aleksa. Marek martwi się Kamilem, który żyje z głową w chmurach. Modli się zapamiętale, ale nie ma czasu pozmywać czy pomóc w gotowaniu. Rozmowy dydaktyczne nic nie dają. Zmianę nastolatka powoduje przypadek. Ania przygotowuje się do bycia mamą. W tym celu wypożyczyła lalkę treningową. Zawzięcie ćwiczy, bijąc kolejne rekordy w szybkości przewijania. Złości ją tylko, że Zibi się nie angażuje. W końcu zaczyna ćwiczyć z Anią. Efekt jest nieoczekiwany. Wprawdzie Zibi nie zostaje mistrzem przewijania, ale budzi się w nim instynkt i przywiązanie do lalki. Oddanie jej, to dla niego tragedia…

"Lepsza połowa" odcinek 3. - TVP2, godz. 21:50

Franz Maurer, długoletni funkcjonariusz SB, zostaje przeniesiony do policji kryminalnej. Bierze udział w akcji skierowanej przeciwko międzynarodowej grupie przestępczej. Podczas działań, których celem jest ujęcie gangsterów, giną trzej policjanci z oddziału Franza. Oficer domyśla się, że na tak brawurowy krok mogli się zdobyć tylko dawni pracownicy SB. Maurer poprzysięga zemstę. Próbuje namówić do współpracy Ola, którego wyrzucono z policji. Nie wie, że dawny kolega ma już nowych zwierzchników i znalazł się po przeciwnej stronie.

"Psy" - Stopklatka, godz. 21:55

Doktor Susan McCallister jest szefową laboratorium, w którym prowadzone są badania nad rekinami. Celem jest znalezienie lekarstwa na chorobę Alzheimera. Jeden z prowadzonych przez Susan programów badawczych budzi kontrowersje. Najnowszy eksperyment polega na wszczepianiu ludzkich tkanek w mózgi rekinów mako. Zwierzęta te są wyjątkowo silne. Carter Blake domaga się zaprzestania tego typu eksperymentów. Twierdzi, że wyposażanie zwierząt w dodatkowe zdolności przyniesie nieprzewidywalne rezultaty. Wkrótce jego słowa znajdują potwierdzenie.

"Piekielna głębia" - TVN, godz. 22:30

Ciało skazanego na karę śmierci Marcusa Wrighta trafia do korporacji Cyberdyne i zostaje poddane tajemniczemu eksperymentowi. Mężczyzna odzyskuje przytomność 15 lat później, w roku 2018. Przez ten czas wiele się zmieniło. Światem rządzą maszyny, a garstka ludzi, którym udało się przeżyć, organizuje ruch oporu. Na jego czele staje John Connor, który wspólnie z innymi bojownikami opracowuje plan ataku na odpowiedzialny za zniszczenie świata system sztucznej inteligencji, Skynet. Nierówna walka z terminatorami pochłania coraz więcej ofiar.

"Terminator: Ocalenie" - Polsat, godz. 22:50

