Program telewizyjny na poniedziałek, 23,03.2020. Co obejrzeć 23 marca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami poniedziałek, 23 marca 2020 roku. Dzisiaj w TV czeka na was prawdziwy maraton polskich filmów! Co warto obejrzeć? Co jest na poziomie? Sprawdźcie! Oto program TV na poniedziałek, 23.03.2020.

Program tv na poniedziałek, 23 marca 2020 r.: Ekspedycja marsjańska, w skład której wchodzi Mark Watney, musi się ewakuować z Czerwonej Planety, aby ratować się przed burzą piaskową. Gdy ciężko ranny Mark odzyskuje przytomność, orientuje się, że został sam na Marsie. Mężczyzna rozpoczyna walkę o przetrwanie.

"Marsjanin" - Polsat, godz. 20:05 Wielka Brytania, lata 50. XX w. 30-letnia Angielka Dora Szumski jest żoną polskiego imigranta, Eryka, byłego oficera Wojska Polskiego. Po nieudanej próbie samobójczej mężczyzna przebywa w Mabledon Park - w szpitalu psychiatrycznym przeznaczonym dla dotkniętych wojenną traumą byłych polskich żołnierzy. Choroba Eryka, wynikająca z prześladującej go i zatajonej przed żoną przeszłości, staje się barierą dla przyszłości małżeństwa i zagrożeniem dla życia mężczyzny. Dora postanawia dociec, w czym tkwi tajemnica złego stanu męża.

"Bikini blue" - TVP Kultura, godz. 20:30 "Zemsta" Aleksandra Fredry to nie tylko arcydzieło polskiej literatury, zajmujące szczególne miejsce w panteonie klasyki romantyzmu. To przede wszystkim "żywy twór sztuki", który poddano wielu interpretacjom, dostosowanym do realiów czasów, w których wystawiano sztukę. Reżyser Redbad Klynstra-Komarnicki rezygnuje w swojej inscenizacji z naturalistycznych odwzorowań i odchodzi od wiernie skopiowanego kostiumu epoki. Próbuje zmierzyć się z aktualnymi problemami i przemówić głosem zrozumiałym dla współczesnych widzów.

"Zemsta" - TVP1, godz. 21:00 Zdradzone przez partnerów Kalina i "Fretka" zakładają nietypową firmę, która oferuje kobietom usługi w zakresie testowania wierności mężczyzn. Któregoś dnia bohaterki dostają zlecenie od Beaty, która podejrzewa męża, Macieja, o zdradę i chce poznać prawdę. Niestety, sprawy się komplikują, gdy Kalina zakochuje się w Maćku.

"Porady na zdrady" - TVN 7, godz. 21:00 Rok 1970 r. Po krwawym stłumieniu przez władze robotniczych protestów Wałęsa zostaje zmuszony do podpisania deklaracji współpracy z SB. Zdolności przywódcze i umiejętność porywania tłumów po raz pierwszy prezentuje podczas przemówienia pod stocznią w 9. rocznicę masakry z grudnia 1970. W sierpniu 1980 r. staje na czele strajku w Stoczni Gdańskiej. Zostaje przywódcą "Solidarności" oraz symbolem opozycji. W chwili wprowadzenia stanu wojennego zostaje internowany. Równolegle do kariery politycznej Wałęsy toczy się opowieść o jego życiu prywatnym.

"Wałęsa. Człowiek z nadziei" - TV 4, godz. 21:40 Pozbawiona widoków na przyszłość, 22-letnia Aura ponownie zamieszkuje z matką w Tribece. Wraz ze swoją przyjaciółką z dzieciństwa, Aura poszukuje swojej tożsamości.

"Mebelki" - Sundance TV, godz. 22:00 Nauczycielka Claire Peterson rozwodzi się mężem, który ją zdradził. Wkrótce do domu obok wprowadza się przystojny nastolatek, który zaczyna z nią flirtować. Noah jest uroczy, pomocny, zaprzyjaźnia się z synem kobiety, Kevinem. W chwili słabości Claire spędza z sąsiadem noc. Następnego dnia czuje się winna, próbuje zakończyć znajomość. Chłopak nie przyjmuje odtrącenia. Zapisuje się na jej zajęcia, próbuje ją skompromitować w pracy, wykorzystuje przyjaźń z synem. Spirala terroru nakręca się, prowadząc do tragicznego finału.

"Chłopak z sąsiedztwa" - TVN, godz. 22:35 Podczas gdy inne kraje walczą z biedą, Chiny witają dwóch nowych miliarderów tygodniowo. Lelian Chew postanowiła porzucić karierę w branży finansowej i zająć się planowaniem ślubów dla najbogatszych rodzin w Azji. Teraz w pracy zmaga się z zaplanowaniem wysokobudżetowych przyjęć, na które przybędą tysiące gości. Lelian musi sprostać wymaganiom panien młodych, które marzą o luksusowym weselu. Film przedstawia kulisy pracy konsultantki ślubnej w Chinach.

"Ślub za milion dolarów" - TVP1, godz. 22:50 Riggan Thomson stał się sławny dzięki roli komiksowego Birdmana. Odmowa udziału w kolejnej części cyklu zaszkodziła jego karierze. Po 20 latach aktor próbuje odzyskać popularność. Poświęca oszczędności, by wystawić na Broadwayu własną adaptację opowiadania Raymonda Carvera, wyreżyserować ją i zagrać główną rolę. W czasie przygotowań do premiery musi stawić czoła licznym przeciwnościom losu, własnemu ego oraz komplikacjom w życiu osobistym. Zaczyna mieć problem z rozróżnieniem rzeczywistości i iluzji.

