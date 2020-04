Program telewizyjny na poniedziałek, 6.04.2020. Co obejrzeć 6 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Czas rozpocząć nowy tydzień! Przed nami poniedziałek, 6 kwietnia 2020 roku. Macie dzisiaj ochotę na film, serial czy program rozrywkowy? Będzie się działo! Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na poniedziałek, 6.04.2020.

Program tv na poniedziałek, 6 kwietnia 2020 r.:

Rok 1822. Podróżnik Hugh Glass wyrusza wraz z synem, półkrwi Indianinem, Hawkiem i Kompanią Futrzarską Gór Skalistych na polowanie w lasach dzisiejszej Dakoty Południowej. W trakcie wyprawy zostaje zaatakowany i zraniony przez niedźwiedzia. Kompani porzucają go z dala od cywilizacji, bez nadziei na ratunek. Chęć zemsty sprawia, że mężczyzna odnajduje w sobie siły do pokonania przeciwności losu.

"Zjawa" - Polsat, godz. 20:05

Forst to człowiek sukcesu, właściciel prężnie rozwijającej się firmy. Gardzi pracownikami, wierzy w dobrą passę. Nagle z niewiadomych przyczyn mężczyzna traci wszystko. Jego życie zmienia się nie do poznania, a Forst zostaje wykluczonym ze społeczeństwa kloszardem. Mieszka w ziemiance, gdzie towarzyszy mu trójnogi pies, a jedyną towarzyszką bywa stojąca przy pobliskiej drodze prostytutka. Pewnego dnia w życiu Forsta pojawia się trzynastoletnia Jadzia, która zmusza go do zmiany życia.

"Las, 4 rano" - TVP Kultura, godz. 20:10

Dramat poetycki Ernesta Brylla nawiązuje do tradycji chrześcijańskich misteriów paschalnych. Współczesna inscenizacja w reżyserii Krzysztofa Tchórzewskiego przedstawia historię Zmartwychwstania Pańskiego w nowatorski sposób. W Wieczerniku odbyła się Ostatnia Wieczerza Chrystusa z apostołami. Działo się to w czwartek, w przeddzień śmierci Jezusa na krzyżu. W tym samym miejscu, po ukrzyżowaniu Chrystusa, jego uczniowie spotkali się jeszcze raz, by wesprzeć się wzajemnie w trudnych chwilach.

"Wieczernik" - TVP1, godz. 21:00

Tomasz Adamczyk, 50-letni biznesmen, zbił fortunę na produkcji taniego wina. Zmęczony prowadzeniem interesów postanowił rzucić firmę i poświęcić się pasji życiowej, filozofii. Pomysł nie przypadł do gustu jego żonie i szwagrowi. Na leśnej drodze Tomasz ulega wypadkowi. Nieprzytomnego znajduje trójka wiejskich bezrobotnych - byłych pracowników upadłego pegeeru. Postanawiają porwać Adamczyka dla okupu. Ani żona biznesmena, ani wspólnik nie mają zamiaru zapłacić. Tomasz postanawia sam zarobić żądaną sumę.

"Pieniądze to nie wszystko" - TVN 7, godz. 21:00

W internecie pojawia się nagranie kompromitujące Zadarę (Krzysztof Pieczyński). Politykowi zarzuca się próbę gwałtu na Izie (Karolina Gruszka). Jacek (Michał Żurawski) jest przekonany, że za publikację nagrania odpowiedzialny jest Tomasz (Adam Woronowicz). W odpowiedzi na coraz częściej padające podejrzenia o morderstwo Zadara przekazuje Starzyńskiemu zdjęcia, które sugerują, że Joannę (Julia Kijowska) i Tomasza łączy coś więcej. Między Jackiem i Joanną dochodzi do kłótni. Postawiony pod ścianą Zadara proponuje Tomaszowi spotkanie...

"Kod genetyczny" odcinek 6 - TVN, godz. 21:30

W kilkanaście minut terroryści przejmują kontrolę nad Białym Domem. Biorą prezydenta Benjamina Ashera jako zakładnika. Mike Banning to były ochroniarz prezydenta, zwolniony ze służby w związku z wypadkiem, w którym zginęła żona głowy państwa. W momencie ataku Banning przebywa w pobliżu Białego Domu. Jego fizyczne i taktyczne przygotowanie oraz znajomość budynku powodują, że staje się on jedyną szansą na ocalenie najważniejszej osoby w państwie.

"Olimp w ogniu" - TV Puls, godz. 21:30

Kolumbia, przełom lat 60. i 70. XX wieku. Wywodząca się z plemienia Wayúu rodzina postanawia zarabiać na sprzedaży marihuany amerykańskim hippisom. Ponieważ biali ludzie są uważani przez miejscowych za uosobienie zła i degeneracji, pobratymcy oskarżają handlarzy o sprzeniewierzenie się wartościom i tradycjom przodków.

"Sny wędrownych ptaków" - TVP2, godz. 23:50

