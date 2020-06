Program telewizyjny na sobotę, 20.06.2020. Co obejrzeć 20 czerwca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co w sobotę w tv? Program telewizyjny 20 czerwca to m.in. filmy takie jak: "Millerowie", "Gruby i chudszy", "Zniewolony" i "Indiana Jones i ostatnia krucjata". Co jeszcze watro obejrzeć w sobotni wieczór? Sprawdź nasz program tv na sobotę, 20.06.2020.

Program tv na piątek, 20 czerwca 2020 r.: David Clark zajmuje się sprzedażą marihuany na małą skalę. Jego klientami mogą być wyłącznie dorośli. Pewnego dnia mężczyzna próbuje pomóc nastolatkom z sąsiedztwa. Nie wychodzi mu to na dobre. David zostaje napadnięty i okradziony. Aby uniknąć gniewu dostawcy, Brada, zostaje przemytnikiem. Musi przewieźć duży ładunek narkotyków z Meksyku do USA. W wykonaniu zadania pomagają mu cyniczna striptizerka Rose, niedoszły klient oraz rezolutna nastolatka Casey. Wszyscy udają zwyczajną rodzinę na wakacjach.

"Millerowie" - TVN, godz. 20:00 Genialny profesor chemii, Sherman Klump, prowadzi zajęcia na uniwersytecie. Z powodu tuszy i monstrualnego wyglądu jest onieśmielony i zagubiony, ma również kłopoty z funduszami na prowadzone przez siebie badania. Jedyną szansą jest zainteresowanie władz uczelni opracowywaną właśnie genetyczną metodą odchudzania. Przy okazji Klump ma nadzieję oczarować Carlę Purty, studentkę, w której się zakochał. Próbuje na sobie eliksir testowany na świnkach morskich. Eksperyment działa. Ale prócz figury zmienił się również charakter profesora.

"Gruby i chudszy" - TVN7, godz. 20;00 Obca rasa w bezlitosny sposób zaatakowała Ziemię, zamieniając w proch miasta i zabijając miliony ludzi. Aby uratować ludzkość przed zagładą, armie świata postanawiają się zjednoczyć i stanąć do decydującej bitwy. Wśród wojowników, którzy muszą zmierzyć się z najeźdźcami, jest podpułkownik Bill Cage. Mężczyzna ginie podczas pierwszej walki, zabijając wcześniej jednego z obcych. Niespodziewanie Cage budzi się do życia. Uwięziony w pętli czasu musi dzień w dzień przeżywać śmierć na nowo. Za każdym razem jest silniejszy i sprytniejszy.

"Na skraju jutra" - TVN Fabuła, godz. 20:00 Dani jest załamana po samobójczej śmierci siostry. Dziewczyna wyrusza ze swoim chłopakiem i znajomymi do środkowej Szwecji, gdzie istnieje komuna kultywująca starodawne zwyczaje. Przybysze stają się marionetkami w rytualnym przedstawieniu reżyserowanym przez gospodarzy.

"Midsommar. W biały dzień" - Canal+, godz. 21:40 Rok 1841. Na północy USA czarnoskórzy obywatele od lat cieszą się wolnością. W południowych stanach panuje niewolnictwo. Mieszkający w Waszyngtonie Salomon Northup, czarnoskóry muzyk, ojciec i mąż, szanowany obywatel, zostaje porwany i sprzedany handlarzom niewolnikami. Trafia na targ, gdzie kupuje go plantator z Luizjany. Rozpoczyna się trwająca 12 lat walka Northupa o życie i zachowanie godności. Po latach ciężkiej pracy na plantacjach mężczyzna spotyka kanadyjskiego abolicjonistę, który przywraca mu nadzieję na powrót do normalnego życia.

"Zniewolony" - TVP1, godz. 21:45 Edward Cole to zajęty nieustannym pomnażaniem pieniędzy, opływający w luksusy multimilioner, który pewnego dnia trafia do szpitala z podejrzeniem raka. Tam poznaje mechanika samochodowego Cartera Chambersa, który znalazł się w szpitalu z tego samego powodu. Diagnoza jest miażdżąca - każdemu został zaledwie rok życia. W obliczu nieuchronnie zbliżającego się końca Edward i Carter postanawiają razem wyruszyć w podróż i zrealizować wszystkie marzenia.

"Choć goni nas czas" - TVN, 22:15 W 1938 roku Indiana Jones otrzymuje propozycję uczestniczenia w wyprawie zorganizowanej w celu odnalezienia św. Graala. Początkowo nie chce brać udziału w poszukiwaniu chrześcijańskiej relikwii. Zmienia zdanie, gdy dowiaduje się, że jeden z członków ekspedycji już zaginął i że jest nim jego ojciec, Henry Jones. Chociaż ojciec i syn nie widzieli się od lat, Indiana decyduje się jechać do Wenecji, gdzie znajduje się grobowiec średniowiecznego rycerza, który dotarł do cudownego kielicha.

"Indiana Jones i ostatnia krucjata" - Polsat, godz. 22:15