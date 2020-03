Program telewizyjny na sobotę, 21.03.2020. Co obejrzeć 21 marca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w sobotę, 21.03.2020? W programie TV na sobotę, m.in. "Dance dance dance", "Notting Hill", "Harry Potter i więzień Azkabanu", "Shrek" czy "Komisarz Alex". Sprawdź program telewizyjny na sobotę, 21 marca 2020 roku!

Program tv na sobotę, 21 marca 2020 r.:

William Thacker mieszka w modnej londyńskiej dzielnicy Notting Hill. Prowadzi księgarnię. Pewnego dnia pojawia się w niej hollywoodzka gwiazda Anna Scott, która w Londynie bierze udział w zdjęciach do najnowszego filmu. Podekscytowany spotkaniem William, wracając z zakupów z kubkami pełnymi soku pomarańczowego, zderza się z aktorką na zakręcie ulicy. Mężczyzna zaprasza Annę do siebie, by mogła się umyć. Ku jego zaskoczeniu ta przyjmuje zaproszenie, a na pożegnanie całuje go. Kilka dni później gwiazda próbuje skontaktować się z Williamem.

"Notting Hill" - TVN, godz. 20:00

Pary znanych gwiazd rywalizują, wykonując układy choreograficzne z teledysków, filmów i musicali. W programie zostały cztery pary: Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz - znani w internecie jako "Fit Lovers", aktorzy Anna Karczmarczyk i Mateusz Łapka, aktorzy Marcin Mroczek i Przemysław Cypryański oraz bracia akrobaci Rafał i Krzysztof Jonkiszowie. W każdym odcinku duety zaprezentują wspólny układ oraz występy solowe.

"Dance dance dance" - TVP2, godz. 20:00

Trzynastoletni Harry wraz z przyjaciółmi, Ronem i Hermioną, rozpoczyna trzeci rok nauki w Hogwarcie. Wkrótce dowiaduje się, że z pilnie strzeżonego więzienia w Azkabanie uciekł tajemniczy Syriusz Black - groźny mag, o którym krążą pogłoski, że przyczynił się do śmierci rodziców Harry'ego. Młodemu czarodziejowi grozi wielkie niebezpieczeństwo.

"Harry Potter i więzień Azkabanu" - TVN7, godz. 20:00

Samotność mieszkającego na bagnach ogra Shreka zostaje zakłócona przez postacie z bajek. Zostały one wypędzone ze swego królestwa przez złego lorda Farquaada. Chcąc uwolnić się od uciążliwego towarzystwa, ogr wyrusza na spotkanie z władcą, który chce zostać królem. W tym celu musi poślubić księżniczkę, a jego wybór pada na uwięzioną w wieży i strzeżoną przez smoka Fionę. Farquaad zawiera ze Shrekiem pakt - jeżeli ten sprowadzi na zamek dziewczynę, władca zwróci bajkowym postaciom ziemię. Shrek wyrusza w podróż w towarzystwie gadatliwego osła.

"Shrek" - Polsat, godz. 20:05

W czasie szkolnej wycieczki jedna z uczennic umiera z powodu przedawkowania narkotyków. Klasa wraz z nauczycielami trafia na komisariat. Policja odkrywa, że ofiara zażyła narkotyki bez swojej wiedzy, a ten kto ją odurzył, jest winien jej śmierci. Górski ze swoją ekipą rozpoczyna dochodzenie. Szybko okazuje się, że w grę wchodzą osobiste porachunki między uczniami. W czasie, kiedy policjanci przesłuchują młodzież oraz ich opiekunów, uczennica podejrzewana o rozprowadzanie środków odurzających, wypada z okna komisariatu, ponosząc śmierć na miejscu. Ślady wskazują na zabójstwo. Kiedy Alex odkrywa na miejscu zbrodni resztki tego samego narkotyku, od którego zginęła pierwsza ofiara, policjanci nie mają już wątpliwości, że oba wydarzenia się łączą. Okazuje się, że za tragicznymi wydarzeniami stoją nie tylko narkotyki, ale również szantaż. Kiedy spirala przemocy ruszy, kat i ofiara mogą zamienić się miejscami.

"Komisarz Alex" odcinek 168. - TVP1, godz. 20:35

Młody Adonis Johnson, syn zmarłego mistrza świata wagi ciężkiej, jest urodzonym bokserem. Spragniony sławy chłopak porzuca Los Angeles i jedzie do Filadelfii. W imię marzeń stawia wszystko na jedną kartę. Namawia dawnego rywala i przyjaciela ojca, Rocky'ego Balboę, aby go trenował. Ten jest początkowo niechętny, ale z czasem dostrzega w Adonisie niezwykłą siłę i determinację. Okaże się, czy przy wsparciu legendarnego mistrza młody pięściarz zdoła udowodnić swoją wartość.

"Creed: Narodziny legendy" - TVP1, godz. 21:35

40-letni Andy pracuje w sklepie ze sprzętem elektronicznym, ma przytulne mieszkanie i kolekcję komiksowych figurek, które maluje w sobotnie wieczory. Nigdy nie miał dziewczyny. Kiedy koledzy z pracy się o tym dowiadują, postanawiają zainteresować Andy'ego kobietami. Niestety, w tej kwestii mają niewielkie doświadczenie, a opowiadane przez nich pikantne historyjki to najczęściej wytwór wyobraźni. Kiedy wydaje się, że nie ma już sposobu na to, by życie Andy'ego wzbogaciło się o doświadczenia seksualne, pojawia się sympatyczna Trish.

"40-letni prawiczek" - TVN, godz. 22:40

Bruno Volta nie ma sobie równych w rozwiązywaniu zagadek i odgadywaniu motywacji ludzi. Pewnego dnia jego zmysł robienia interesów i zarabiania zostaje postawiony w stan pełnej gotowości. Jego znacznie młodsza partnerka Agnieszka poznaje dziewczynę o imieniu Wiki. W ścianie starej kamienicy nowa znajoma znajduje tajemniczy drogocenny przedmiot. Volta nie może przepuścić wartej miliony okazji. Razem z ochroniarzem Dychą postanawiają zaryzykować, by wejść w posiadanie niezwykłej rzeczy. Niewinnie wyglądająca Wiki okazuje się trudnym rywalem.

"Volta" - TVN7, godz. 23:00

Sprawdź pełny program telewizyjny na sobotę, 21.03.2020 >>