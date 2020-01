Program telewizyjny na sobotę, 25.01.2020. Co obejrzeć 25 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami sobota, 25 stycznia 2020 roku. W programie TV na ten dzień przygotowano dla nas takie hity jak "Shrek II", "X-Men: Apocalypse" czy "The Voice Kids: Przesłuchania w ciemno"! Każdy z was z pewnością znajdzie coś dla siebie! Sprawdźcie, co warto obejrzeć w sobotę, 25.01.2020.

Program tv na sobotę, 25 stycznia 2020 r.:

Ben "Finn" Finnegan żyje z tego, co znajdzie - jest łowcą skarbów. Jego obsesją jest Posag Królowej z XVII wieku, 40 skrzyń wypełnionych kosztownościami. Pragnienie wejścia w posiadanie skarbu jest tak wielkie, że Finn zaniedbuje swoje małżeństwo z piękną Tess, która w końcu decyduje się od niego odejść. Gdy w końcu udaje mu się wpaść na trop skarbu, okazuje się, że na jego drodze staje była żona, która pracuje dla konkurencji.

"Nie wszystko złoto, co się świeci" - godz. 20:00 w TVN

Aaron Cross został poddany modyfikacjom genetycznym w ramach tajnego programu Outcome. Dowództwo tajnych służb, które coraz bardziej obawia się skandalu, postanawia zamknąć program i zlikwidować stworzonych w jego ramach super-żołnierzy. Przetrwać udaje się tylko jednemu z nich, Aaronowi Crossowi. Mężczyzna postanawia zrobić wszystko, aby przetrwać i zemścić się na dawnych dowódcach.

["Dziedzictwo Bourne'a"(https://www.telemagazyn.pl/film/dziedzictwo-bournea-22711/) - godz. 20:00 w TVN7

Przesłuchania w ciemna wchodzą w decydującą fazę, to już ostatnia szansa na awans do kolejnego etapu! Drużyny Trenerów są już pełne wyjątkowych talentów, więc ostatnie wolne miejscamogą zająć już tylko najlepsi. Usłyszymy na przykład wielki hit R. Kelly - "I believe I can fly", który uczestniczka programu wykona wspólnie z Trenerami. Czy młodzi wokaliście zdołają opanować stres i spełnią swoje marzenia?

"The Voice Kids: Przesłuchania w ciemno" - godz. 20:05 w TVP2

Tuż po powrocie z podróży poślubnej, Fiona i Shrek dostają zaproszenie na bal, na którym mają otrzymać błogosławieństwo pary królewskiej. Rodzice księżniczki nie akceptują męża ich córki, a w nocy dochodzi do kłótni pomiędzy małżonkami. Na porannym polowaniu Shrek z Osłem poznają Kota w Butach, który staje się ich nowym kompanem. Wspólnie wyruszają w podróż, aby pokonać Wróżkę Matkę Chrzestną i jej lalusiowatego syna, Księcia z Bajki.

"Shrek II" - godz. 20:05 w Polsacie

Komisarz Górski zostaje wezwany na miejsce zbrodni w opustoszałej fabryce. Ofiarą jest Emil Dajko, emerytowany żołnierz, przy którym policja znajduje broń używaną przez siły zbrojne. Na komendzie zjawia się żona innego żołnierza, która utrzymuje, że mordercą jest jej mąż. Problem w tym, że kobieta jest... wdową. Policjanci ustalają także, że zmarły był powiązany ze światem przestępczym. Trop doprowadzi ich do jaskini hazardu prowadzonej przez nieuchwytnego przestępcę.

"Komisarz Alex" odc. 147 (Sezon 12) - godz. 20:35 w TVP1

Apocalypse to pierwszy i najpotężniejszy mutant z uniwersum X-Men, którego od zarania cywilizacji czczono niczym boga. Gdy budzi się do życia po wielu tysiącach lat, postanawia podbić świat. Po jego stronie staje m.in. rozczarowany i pozbawiony złudzeń Magneto. Raven i Profesor X postanawiają wkroczyć do akcji i z pomocą grupy młodych X-Menów powstrzymać wroga i ocalić nasz świat przed totalnym zniszczeniem.

"X-Men: Apocalypse" - godz. 22:00 w Polsacie

Po czterech latach od tragicznych wydarzeń u wybrzeży Long Island, ponownie zachodzi podejrzenie o pojawieniu się rekina-zabójcy. Co prawda nikt nie widział bestii i nikt nie chce wierzyć w jej istnienie, ale szef policji ma powody sądzić, że rekin jest w pobliżu. Lokalne władze nie chcą jednak siać paniki wśród turystów i próbują zamieść sprawę pod dywan. Policjant będzie musiał sam zmierzyć się z bestią....

"Szczęki II" - godz. 22:50 w TVN7

Sprawdź pełny program telewizyjny na sobotę, 25.01.2020 >>