Program telewizyjny na sobotę, 6.06.2020. Co obejrzeć 6 czerwca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami sobota, 6 czerwca 2020 roku. Macie dzisiaj ochotę na film, serial, a może program rozrywkowy? Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie! Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na sobotę, 6.06.2020.

Program tv na sobotę, 6 czerwca 2020 r.:

Kiedy terrorysta grozi zamachem podczas wyborów Miss Stanów Zjednoczonych, FBI wysyła tam swoją tajną agentkę, która ma wcielić się w jedną z uczestniczek konkursu. Gracie Hart, jedyna nadająca się do tego zadania funkcjonariuszka, musi przejść najpierw sporą przemianę, bo mimo atrakcyjnego wyglądu, zdecydowanie brak jej ogłady i kobiecej delikatności.

"Miss Agent" - TVN 7, godz. 20:00

Podstarzały, zamożny Harry spędza czas uwodząc dziewczyny. Jedna z nich, Marin, proponuje mu weekend w letnim domu matki. Powrót właścicielki przerywa parze miłe chwile. Eryka chciałaby jak najszybciej pozbyć się amanta córki, ale Harry dostaje ataku serca. Zgodnie z zaleceniem doktora musi pozostać przez jakiś czas na wsi. Marin wcale nie ma ochoty opiekować się chorym przyjacielem. Wyjeżdża, zostawiając gościa matce. Początkowo wrogo do siebie nastawieni Eryka i Harry odkrywają, że łączy ich nadspodziewanie dużo.

"Lepiej późno niż później" - TVN, godz. 20:00

Mowgli jest sierotą, który został wychowany przez wilki. Kiedy tygrys Shere Khan postanawia zemścić się na ludziach za doznane przed laty krzywdy, las przestaje być dla chłopca bezpiecznym miejscem. Zrozpaczone wilki postanawiają ratować Mowgliego przed pewną śmiercią, wysyłając go do ludzkiej wioski. W wyprawie towarzyszą mu czarna pantera Bagheera oraz ekscentryczny niedźwiedź Baloo. Dzieciak i jego przyjaciele przeżywają po drodze mnóstwo ekscytujących przygód.

"Księga dżungli" - Polsat, godz. 20:00

W chwili silnego stresu doktor Bruce Banner zmienia się w olbrzymiego zielonego mutanta - Hulka. To efekt napromieniowania, któremu uległ podczas eksperymentu w wojskowym laboratorium. Naukowiec porzuca ukochaną Betty i udaje się do Brazylii, gdzie uczy się panować nad gniewem. Zostaje odnaleziony przez ojca Betty, generała Rossa. Wojskowy chce wykorzystać Bruce'a do celów militarnych. Wysyła po niego oddział z bezwzględnym rosyjskim komandosem Emilem Blonskym na czele. Blonsky sam poddaje się napromieniowaniu.

"Niesamowity Hulk" - TVN Fabuła, godz. 20:00

Sandra jest szczęśliwą sześćdziesięciolatką, która zdaje się mieć wszystko - bogate życie towarzyskie, majętnego męża oraz piękny dom. Wszystko jednak zmienia się w dniu, w którym kobieta odkrywa, że jej mąż ma romans z jej najlepszą przyjaciółką. Zdruzgotana Sandra wyjeżdża do Londynu, gdzie zamieszkuje ze swoją starszą siostrą Bif. Na miejscu niespodziewanie na nowo odkrywa radość życia.

"Do zakochania jeden krok" - TVP2, godz. 20:05

Francuska studentka Celine poznaje w pociągu sympatycznego towarzysza podróży, młodego Amerykanina Jessego, z którym nawiązuje miłą rozmowę. Obydwoje wysiadają w Wiedniu. Mają kilkanaście godzin do wyjazdu. Nie znając siebie nawzajem, postanawiają przewędrować skrawek Wiednia, przez cały czas rozmawiając. W mieście nad Dunajem rodzi się uczucie. Młodzi zastanawiają się, czy ich związek ma przyszłość, ponieważ dzieli ich nie tylko ocean.

"Przed wschodem słońca" - TVP Kultura, godz. 20:30

Doświadczony złodziej Ripley potrzebuje pomocy, by zrealizować ostatni skok. Jeżeli mu się uda, spłaci długi, które zaciągnął u rosyjskiej mafii i zapewni sobie dostatek na resztę życia. Wydaje się, że kradzież dwój jaj Fabergé, wartych 40 milionów dolarów, jest zadaniem niemożliwym do zrealizowania. Ripley układa pomysłowy plan. Werbuje do pomocy Gabriela Martina, młodego złodzieja, który brak doświadczenia nadrabia brawurą i pewnością siebie.

"Złodziejski kodeks" - TVP1, godz. 21:30

Amerykanin Paul Conroy, kierowca ciężarówki pracujący w Iraku, budzi się w ciemnym pomieszczeniu. Uzmysławia sobie, że został uprowadzony przez rebeliantów, którzy zaatakowali konwój. Mężczyzna próbuje wydostać się z pułapki, bezskutecznie wzywa pomocy. Wkrótce orientuje się, że został zakopany w ziemi, w drewnianej trumnie. Porywacze zostawili mu scyzoryk, ołówek oraz telefon. Paul odbiera wiadomość od Irakijczyka, który żąda okupu za uwolnienie. Z każdą minutą maleją jego szanse na przeżycie.

"Pogrzebany" - Ale kino+, godz. 22:10

Reporterka Annika Bengzton bierze udział w uroczystej gali z okazji wręczenia Nagrody Nobla. Dochodzi do dramatycznych wydarzeń - 2 osoby zostają zastrzelone. Jedną z ofiar jest laureat nagrody w dziedzinie medycyny, Aaron Wiesel. Do odpowiedzialności za zamach przyznaje się grupa terrorystyczna powiązana z ekstremistami z Bliskiego Wschodu. Annika jest przekonana, że celem terrorystów była przewodnicząca Norweskiego Komitetu Noblowskiego. Badając sprawę, reporterka odkrywa, że dla zdobycia wyróżnienia niektórzy ludzie są zdolni do wszystkiego.

"Testament Nobla" - TVP1, godz. 23:25

