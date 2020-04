Program telewizyjny na środę, 15.04.2020. Co obejrzeć 15 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami środa, 15 kwietnia 2020 roku. Macie dzisiaj ochotę na film, serial, a może skusi was jakiś program rozrywkowy? Wybór jest duży! Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na środę, 15.04.2020.

Program tv na środę, 15 kwietnia 2020 r.:

Nagrodzony Oscarami film będący hołdem dla złotej ery Hollywood. Los Angeles, rok 1969. Rick Dalton jest zapomnianym aktorem. On i jego wieloletni dubler Cliff Booth marzą o powrocie na szczyt. Mężczyźni próbują odnaleźć się w branży, której już prawie nie rozpoznają.

"Pewnego razu... w Hollywood" - HBO, godz. 20:10

Rok 1999. Instruktorka tańca z małego miasta, Tao, wychodzi za biznesmena, Zhanga. Wkrótce rodzi się ich syn, Dollar. Młodzi są zachwyceni amerykańskim stylem życia, który - po latach wyrzeczeń - jest dla nich kwintesencją szczęścia. Amerykański sen szybko się kończy, podobnie jak małżeństwo Tao i Zhanga. Ich syn dołącza do mieszkającego w Australii ojca. Po latach okazuje się, że Dollar nie potrafi mówić po chińsku. Profesor Mia przypomina mu język i kulturę kraju przodków.

"Nawet góry przeminą" - TVP Kultura, godz. 20:20

Po zwycięskiej walce z Apollo Creedem i zdobyciu tytułu mistrzowskiego Rocky Balboa przez trzy kolejne lata osiąga sukcesy na ringu. Wkrótce jednak musi stanąć do walki z bezwzględnym przeciwnikiem, Clubberem Langiem, który przypadkowo przyczynił się do śmierci trenera Rocky'ego. Załamany Balboa traci wiarę w możliwość zwycięstwa. Z pomocą przychodzi Creed, który decyduje się zostać jego nowym trenerem.

"Rocky III" - TVP 1, godz. 21:00

Historia tragicznej wyprawy ośmiorga himalaistów, którzy pod przewodnictwem doświadczonego wspinacza Roba Halla w 1996 roku próbowali zmierzyć się z ekstremalnymi warunkami i dotrzeć na szczyt najwyższej góry świata. Film pokazuje walkę z zimnem, ze śnieżnymi nawałnicami i z własnymi słabościami. Walkę o tlen i o przetrwanie.

"Everest" - TVN 7, godz. 21:00

Kirk pracuje jako ochroniarz na lotnisku. Marzy, by zostać pilotem, ale nie podejmuje działań, aby to zrealizować. Pewnego dnia poznaje Molly, w której zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Na drodze do szczęścia Kirka stają liczne przeszkody. Molly ma świetną pracę i znakomite zarobki, żyje w innych realiach. Mężczyzna stara się pokonać przeciwności losu, by zdobyć uczucie wybranki.

"Dziewczyna z ekstraklasy" - Polsat, godz. 22:10

Samson z plemienia Dana to wybraniec Boga, Hebrajczyk obdarzony nadprzyrodzoną siłą, który ma wypełnić jego zemstę i wyzwolić swój lud z niewoli. Kiedy jego młodzieńcza ambicja kończy się tragicznym małżeństwem, planowana zemsta doprowadza go do konfliktu z okrutnym księciem Filistynem i jego armią.

"Samson" - TV Puls, godz. 22:25

Anne wiedzie dostatnie życie u boku męża - producenta filmowego, Michaela. Po zakończeniu festiwalu filmowego w Cannes małżonkowie planują wymarzone wakacje w Paryżu. Michael musi udać się do Budapesztu, jednak Anne nie może mu towarzyszyć, ponieważ podróż samolotem jest dla niej niewskazana ze względu na infekcję ucha. W tej sytuacji współpracownik Michaela, Jacques, ma zawieźć Anne samochodem do Paryża. Podróż, która miała trwać kilkanaście godzin, zamienia się w pełną przygód wycieczkę. Znajomość Anne i Jacquesa się zacieśnia.

"Paryż może poczekać" - TVP 2, godz. 22:35

Film dokumentalny to zapis rozmów z dziećmi ofiar tragedii smoleńskiej: Sebastianem Putrą, Pawłem Kurtyką, Jakubem Płażyńskim, Dianą Mertą i Małgorzatą Wassermann. To poruszające świadectwo tych, którzy po śmierci najbliższych chcą zmierzyć się z ich spuścizną.

"Testament" - TVP 1, godz. 23:45

