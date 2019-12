Program telewizyjny na środę, 18.12.2019. Co obejrzeć 18 grudnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w środę, 18.12.2019? W programie TV na środę, m.in. finał "My Way", "Jak urodzić i nie zwariować", "Wielki test. Święta Bożego Narodzenia", "Poznaj naszą rodzinkę" i "Na dobre i na złe". Sprawdź program telewizyjny na środę, 18 grudnia 2019!