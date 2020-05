Program telewizyjny na wtorek, 12.05.2020. Co obejrzeć 12 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Czas na wtorek, 12 maja 2020 roku. Macie dzisiaj ochotę na film, serial, a może skusicie się na program rozrywkowy? Dla każdego coś miłego! Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na wtorek, 12.05.2020.

Program tv na wtorek, 12 maja 2020 r.:

Tym razem detektyw John McClane musi zmierzyć się z szaleńcem, który terroryzuje Nowy Jork, podkładając bomby w różnych punktach miasta. Terrorysta o imieniu Simon grozi, że zdetonuje kolejne ładunki, jeżeli McClane nie spełni jego żądań. Z pomocą Johnowi przychodzi nieoczekiwanie Zeus, właściciel małego sklepu elektronicznego. Wspólnie tropią psychopatę, który okazuje się być bratem terrorysty, którego McClane zabił w wieżowcu Nakatomi Plaza.

"Szklana pułapka III" - Polsat, godz. 20:00

Robert Hansen jest myśliwym. Od lat z zaangażowaniem oddaje się swojemu hobby. W odróżnieniu od innych amatorów tej sztuki Robert nie poluje na zwierzęta. Na ofiary wybiera młode, ładne kobiety. Wywozi je w odludne lasy Alaski, puszcza wolno i rozpoczyna polowanie, którego zwieńczeniem jest śmierć dziewczyny. Pewnego razu porwana 17-letnia prostytutka Cindy wymyka się oprawcy. Zgłasza się na policję, ale z powodu swojej profesji i wyglądu nie zostaje potraktowana poważnie. Tylko detektyw Jack Halcombe postanawia zapolować na myśliwego.

"Polowanie na łowcę" - TV Puls, godz. 20:00

Rzym, rok 1990. Reprezentacji Włoch nie udaje się zakwalifikować do finału mistrzostw świata w piłce nożnej. Słynny producent filmowy umiera w tajemniczych okolicznościach. Trzej początkujący scenarzyści trafiają na komisariat. Młodzi adepci sztuki filmowej muszą złożyć obszerne zeznania w sprawie śmierci osoby o dużym znaczeniu w świecie włoskiej kinematografii.

"Magiczne noce" - Ale kino+, godz. 20:10

Jade Butterfield kończy szkołę średnią. Zgodnie z rodzinną tradycją wybiera się na studia medyczne. Dziewczyna dotychczas nie uczestniczyła w życiu rówieśników. Jej niedostępność sprawiła, że zakochany David Elliot nie miał odwagi jej zaczepić. Zakończenie roku szkolnego to dla niego ostania szansa. Jade odwzajemnia uczucia chłopaka. Romans niepokoi ojca dziewczyny, który stara się rozdzielić parę, posuwając się do coraz drastyczniejszych metod. Kochankowie spędzają ze sobą lato. Pozwalają, by namiętność stała się fundamentem ich przyszłości.

"Miłość bez końca" - TVN 7, godz. 20:30

Sephy (Masali Baduza) jest córką wybitnego polityka i członkinią czarnej klasy rządzącej. Callum (Jack Rowan) należy natomiast do białej podklasy, której członkowie byli niegdyś niewolnikami. Para przyjaźni się od wczesnego dzieciństwa, mają jednak świadomość, że nigdy nie powinni się w sobie zakochać. Społeczeństwo, w którym żyją pełne jest uprzedzeń i wzajemnej nieufności, w efekcie czego ludzie w końcu wychodzą na ulicę. Między Sephy i Callumem wybucha namiętny romans, który naraża ich na ogromne niebezpieczeństwo… Przykuwający uwagę serial dwukrotnie nominowanego do BAFTY Toby'ego Whithouse'a (Być człowiekiem). Gwiazdami produkcji są Masali Baduza (serial Trackers) oraz Jack Rowan (miniserial Urodzony morderca).

"Noughts + Crosses" - HBO, godz. 21:10

Płatny morderca Robert Rath dostaje zlecenie zabicia świadka, który znajduje się pod ochroną FBI. Ku jego zdumieniu ubiega go inny zabójca, Miguel Bain. Okazuje się, że tajemniczy zleceniodawca wynajął ich obu do tego samego zadania. W obawie, że Bain chce zająć jego miejsce Rath przyjmuje kolejne zlecenie, być może ostatnie w jego karierze. W grę wchodzi suma dwóch milionów dolarów, które Rath ma otrzymać za zlikwidowanie pewnego Holendra handlującego oprogramowaniem oraz jego dostawcy, którym okazuje się piękna kobieta o imieniu Electra.

"Zabójcy" - TVN, godz. 21:35

Młody Szkot Robbie jest chłopakiem z kryminalną przeszłością. Popełnił błędy, za które musi odpokutować. Teraz chce się zmienić - zdobyć zaufanie ukochanej i być dobrym ojcem ich dziecka. Aby nie trafić za kratki, zgłasza się do prac interwencyjnych. Okazuje się, że Robbie ma niezwykły talent do rozpoznawania smaków whisky.

"Whisky dla aniołów" - TVP Kultura, godz. 22:00

Pełna morderczego wysiłku, spektakularnych upadków i niezwykłej siły historia inspirowana życiem Jerzego Górskiego, który ukończył bieg śmierci oraz ustanowił rekord świata w triathlonowych mistrzostwach świata, zdobywając tytuł mistrza na dystansie Double Ironman z czasem 24 godzin 47 minut i 46 sekund. Ten rekord nie byłby jednak możliwy, gdyby w jego życiu nie pojawiły się dwie kobiety. Jedną stracił, a druga stała się inspiracją, by zawalczył o swoje życie.

"Najlepszy" - Polsat, godz. 22:45

31 grudnia 1999 r. prezydent Rosji Borys Jelcyn zaskoczył świat, ogłaszając, że ustępuje i przekazuje urząd nowo mianowanemu premierowi kraju Władimirowi Putinowi. W okresie przejściowym Putin miał pełnić obowiązki prezydenta, do czasu wyborów specjalnych, które odbyły się trzy miesiące później. Przyszły prezydent powstrzymał się od standardowej kampanii wyborczej. Zamiast tego jego zespół zatrudnił filmowca Witalija Manskiego, by podążał za nim w biurze i zbierał materiał dokumentalny, kreujący odpowiedni wizerunek Putina.

"Świadkowie Putina" - CANAL+ Dokument, godz. 22:55

