Program telewizyjny na wtorek, 21.04.2020. Co obejrzeć 21 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji we wtorek, 21.04.2020? W programie TV na wtorek, m.in. nowe odcinki popularnych seriali, a także filmowe hity takie jak "Dzień Niepodległości: Odrodzenie" czy "Saga Zmierzch: Przed Świtem". Sprawdź program telewizyjny na wtorek, 21 kwietnia 2020 roku!

Program tv na wtorek, 21 kwietnia 2020 r.:

Minęło 20 lat odkąd udało się odeprzeć inwazję kosmitów na Ziemię. W tym czasie zbudowano zaawansowany system obronny, który ma zapewnić ludzkości całkowite bezpieczeństwo. Dr David Levinson natrafia jednak w Afryce na wrak statku kosmicznego. Ku swojemu przerażeniu naukowiec odkrywa, że obcy nadali sygnał SOS. Tymaczasem były prezydent USA, Thomas Whitmore, zaczyna odbierać telepatyczne wiadomości z kosmosu.

"Dzień Niepodległości: Odrodzenie" - godz. 20:05 w Polsacie

Janusz uspokaja Marka, że nie ma żalu o to, że że komandos nie pojechał z transportem. Proponuje mu wspólne śniadanie i wyjaśnienie wszystkich nieporozumień. Miros nie wierzy jednak w dobre intencje Karcza. Wkrótce potem Kowalski informuje Nowackiego, że doszło do wypadku samochodowego, w którym uczestniczył Miros. Katarzyna opowiada Anieli o tym, że Konrad miał do niej pretensje, że pomaga Wojtkowi. Inga sugeruje bratu, że powinien porozmawiać z Kasią i wyjaśnić wszystkie nieporozumienia.

**"Leśniczówka" odc. 221 -

Mateusz i Lilka idą do urzędu stanu cywilnego, aby w tajemnicy przed rodziną wziąć ślub. Po ceremonii jadą do Grabiny, by poinformować o tym bliskich. Zaskoczona Marysia robi nowożeńcom wyrzuty. W obronie młodych staje Barbara. Łukasz zaprasza Agę na spacer. Gdy próbuje ją pocałować, dziewczyna protestuje i ucieka. Sonia namawia Janka, by wybrali się na zabawę do siedliska. Obawia się jednak, że jej ukochany wciąż myśli o Uli.

"M jak miłość" odc. 1512 - godz. 20:55 w TVP2

Luiza odwiedza Robala, który pokazuje jej zdjęcia z imprezy, po której zaginęła Julka. Jej uwagę zwraca dziwne zachowanie Czarnej. Luiza przypadkiem znajduje ukryty pamiętnik siostry. Sprawa zaginięcia dziewczyny nie daje jej spokoju. Szulc nadal węszy w sprawie Czajki. Odwiedza jego konkubinę, która twierdzi, że Damian mieszka teraz w Niemczech. Komisarz prosi Żyletę o pomoc w jego zlokalizowaniu. Porębska odbiera telefon od pijanej Zuzki. Zabiera ją spod klubu do siebie do domu, żeby mogła wytrzeźwieć.

"Motyw" odc. 8 - 21:30 w TVN

Do szpitala trafia pacjent z zespołem Aspergera - ofiara bójki, która rozgorzała w salonie gier hazardowych. Agnieszka zauważa, że pacjent jest obdarzony niezwykłym talentem do analizy zdjęć i fotograficzną pamięcią. Pomaga to Janowi i Andrzejowi w operacji złamanego łokcia drugiego uczestnika bójki. Magda nie przyjmuje do wiadomości, że może cierpieć na zespół płata czołowego. Z inicjatywy Moniki w szpitalu ma zostać wykonane zdjęcie zespołu do nowego katalogu reklamującego usługi komercyjne.

"Echo serca" odc. 41 - godz. 21:50 w TVP2

Po pięknym ślubie i hucznym weselu, Bella (Kristen Stewart) i Edward (Robert Pattinson) wyjeżdżają na miesiąc miodowy do Rio de Janeiro. W tym gorącym mieście karnawału, młodzi mogą wreszcie w pełni cieszyć się sobą i oddawać namiętności. Wkrótce Bella odkrywa, że jest w ciąży. Pełne dramatyzmu narodziny dziecka rozpoczynają łańcuch nieodwracalnych zdarzeń... Edward decyduje się podarować Belli nieśmiertelność. Pojawienie się nowego członka w rodzinie budzi niepokój Volturi.

"Saga "Zmierzch": Przed świtem" - godz. 22:30 w TVN

