Program telewizyjny na wtorek, 28.04.2020. Co obejrzeć 28 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami wtorek, 28 kwietnia 2020 roku. Macie ochotę obejrzeć dzisiaj film, serial, a może coś rozrywkowego? Z pewnością każdy z was znajdzie coś dla siebie! Sprawdźcie program TV na wtorek, 28.04.2020.

Program tv na wtorek, 28 kwietnia 2020 r.:

Ray Breslin zajmuje się sprawdzaniem zabezpieczeń w więzieniach. Pewnego dnia przyjmuje zlecenie przetestowania nowego ośrodka dla szczególnie niebezpiecznych osadzonych, których należy na stałe odizolować. Trafia do zakładu o nazwie "Grób", finansowanego przez prywatnych inwestorów. Placówkę zbudował naczelnik Hobbes, kierując się wytycznymi z książki napisanej przez Breslina. Wkrótce okazuje się, że Ray ma pozostać w "Grobie" na zawsze. Jedyną nadzieją na ucieczkę jest pomoc więźnia Emila Rottmayera.

"Plan ucieczki" - Polsat, godz. 20:05

Larry Crowne od wielu lat pracuje w tej samej firmie i prowadzi uporządkowane życie. Pewnego dnia traci posadę, bo nie skończył studiów. Nie dość, że musi spłacić kredyt, to dochodzi do wniosku, że nie jest mu łatwo wypełnić czas wolny. Pierwszym krokiem na nowej drodze jest nauka jazdy na skuterze, później - powrót do szkoły wyższej. Na kursie Larry poznaje uroczą nauczycielkę.

"Larry Crowne - uśmiech losu" - TVN 7, godz. 20:30

Jack Malik chciałby zostać muzykiem, jednak nie odnosi sukcesów. Pewnego dnia budzi się w świecie, w którym nie istnieli Beatlesi. Tylko Jack zna piosenki czwórki z Liverpoolu. Postanawia to wykorzystać, by zrealizować marzenia o wielkiej sławie.

"Yesterday" - CANAL+, godz. 21:00

Szulc odwiedza Czarną w więzieniu. Wypytuje ją o to, dlaczego Luiza może jej aż tak bardzo nienawidzić. Czarna rozpoczyna swoją opowieść… O poranku Szulca odwiedza Żyleta. Nie udało jej się dorwać Damiana, w dodatku porządnie od niego oberwała. Szulc tłumaczy jej dlaczego jest on taki ważny. Luiza zostaje zaatakowana przez nieznajomego sprawcę, który przychodzi do niej z wyraźnym poleceniem: „nie masz dzieci i tak ma zostać”.

"Motyw" odcinek 9 - TVN, godz. 21:30

Djam dzieciństwo spędziła w Paryżu, lecz po śmierci matki mieszka z ojczymem na statku wycieczkowym zacumowanym u wybrzeży Lesbos. Nikt nie wie, ile dziewczyna ma lat i czym się w życiu zajmuje, a mieszkańcy uważają ją za wariatkę. Pewnego dnia dziewczyna wyjeżdża do Stambułu. Błąkając się po ulicach metropolii, poznaje młodą Francuzkę, której w drodze na misję humanitarną w Syrii ukradziono plecak i pieniądze. Djam zabiera dziewczynę w podróż powrotną na Lesbos.

"Djam" - TVP Kultura, godz. 21:40

Bella i Edward wyjeżdżają w podróż poślubną. Wkrótce Bella odkrywa, że jest w ciąży. Szczęśliwe zdarzenie wprowadza wiele zamieszania w życie młodych małżonków. Ciąża nie przebiega prawidłowo. Najbliżsi Belli zaczynają się zastanawiać, czy poczęcie jest dla niej najlepszym wyjściem.

"Saga zmierzch: Przed świtem" - TVN, godz. 22:30

Hatidze mieszka z chorą matką w małej, opustoszałej macedońskiej wiosce, bez dostępu do prądu i bieżącej wody. Jest jedną z ostatnich osób w okolicy, która utrzymuje się ze sprzedaży miodu. Handluje nim w mieście oddalonym od jej domu o cztery godziny drogi. Hatidze kocha pszczoły. Zaklina je śpiewem, nie używa kombinezonu, siatki na twarz ani rękawiczek. Żyje tradycyjnie, w zgodzie z naturą. Pewnego dnia jej życie zakłócają nowi sąsiedzi, którzy tradycję i życie w harmonii z przyrodą zastępują przemysłową eksploatacją roślin i zwierząt.

"Kraina miodu" - TVP2, godz. 22:50

