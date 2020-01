Program telewizyjny na wtorek, 7.01.2020. Co obejrzeć 7 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami wtorek, 7 stycznia 2020 roku. Macie dzisiaj ochotę na film, serial, a może program rozrywkowy? Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie! Oto program TV na wtorek, 7.01.2020.

Andrew Beckett jest zdolnym prawnikiem zatrudnionym w prestiżowej kancelarii adwokackiej. Wszystko wskazuje na to, że czeka go wspaniała kariera. Wkrótce okazuje się, że jest nosicielem wirusa HIV. Beckett zostaje zwolniony z pracy za rzekomą niekompetencję. Dobrze wie, że prawdziwym powodem jest choroba, więc postanawia pozwać do sądu byłych pracodawców. W Filadelfii żaden prawnik nie chce zadzierać z wpływową kancelarią. Sprawy podejmuje się w końcu czarnoskóry adwokat Joe Miller.

"Filadelfia" - Stopklatka, godz. 20:00

Tom i Violet zaręczają się w pierwszą rocznicę znajomości. Przygotowania do ślubu przeciągają się. Nieoczekiwanie siostra Violet, Suzie, pierwsza wychodzi za mąż. Jej wybrankiem jest najlepszy przyjaciel Toma. Gdy Violet otrzymuje wymarzoną propozycję stażu na uniwersytecie w Michigan, plany pary muszą ulec zmianie. Tom poświęca swoją karierę zawodową, by być blisko ukochanej. Po przeprowadzce na mroźną północ nie może znaleźć satysfakcjonującej pracy; w końcu obejmuje posadę w barze kanapkowym. Narzeczeni wciąż odkładają decyzję o ślubie.

"Jeszcze dłuższe zaręczyny" - TVN 7, godz. 20:00

John Rambo mieszka w Tajlandii. Utrzymuje się z naprawy starych łodzi i przewożenia ludzi przez rzekę. Pewnego dnia zjawiają się u niego chrześcijańscy misjonarze. Proszą, by pomógł im przeprawić się do nękanej wojną Birmy, w której zamierzają nieść pomoc miejscowej ludności. Rambo ulega ich namowom. Wkrótce misjonarze trafiają w ręce żołnierzy, dowodzonych przez sadystycznego majora Pa Tee Tinta. Na wieść o tym Rambo postanawia podjąć się niebezpiecznej misji i uwolnić jeńców.

"John Rambo" - Polsat, godz. 20:05

Trzy siedemnastoletnie uczennice liceum, chcą przetrwać wśród rówieśników, ukrywają słabości za ciętym językiem. Nastolatki nie są popularne w szkole i chcąc mieć partnerów na studniówkę, muszą uciec się do radykalnych środków. Umawiają się, że zbiorą fundusze na operację plastyczną i piękne sukienki. Tigist, Keshet i Eden przeżyją przygodę, dzięki której lepiej poznają siebie.

"Bez skazy" - Ale kino+, godz. 20:10

Świat pogrąża się w chaosie. Wade czuje, że żyje wyłącznie wtedy, kiedy ucieka do OASIS - wirtualnego uniwersum, w którym jedynym ograniczeniem jest własna wyobraźnia. Można tam podróżować, przeżywać przygody i być, kimkolwiek się zapragnie. Po śmierci twórcy tego świata - ekscentrycznego geniusza Jamesa Hallidaya - trwają poszukiwania jego godnego następcy. W tym celu zorganizowany zostaje trzyetapowy konkurs, w którym nagrodą są duże pieniądze i całkowita kontrola nad OASIS. Wade i jego przyjaciele bez wahania podejmują wyzwanie.

"Player One" - HBO, godz. 20:10

Borys wrócił i od razu zaczęły się kłopoty. Miesza się do sposobu prowadzenia restauracji, co złości Marka, który ostatecznie stawia na swoim. Jednak klientów jak nie było, tak nie ma. I znów Borys czuje presję Joli: Może gdyby posłuchał brata, poszłoby lepiej. Ania i Zibi są bez pieniędzy. Borys na handlu kawą zarobił miliony. Ania zaczyna go stawiać Zibiemu za wzór. Ten czuje się urażony, a na dodatek Borys miesza się w sprawy jego budowlanej firmy. Jedynie Aleks zwraca się do Borysa o pomoc. Radzi się, jak przekonać do siebie Julię. Borys idzie na spotkanie z dziewczyną, ale efekt jest nie taki, jak oczekiwał Aleks.

"Lepsza połowa" odcinek 2 - TVP2, godz. 21:50

