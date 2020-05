Program TV na czwartek, 28.05.2020. Co obejrzeć w czwartek, 28 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w czwartek, 28.05.2020? W programie TV na czwartek, m.in. "La La Land", "Powiedz tak", "Gotowi na wszystko. Exterminator" i "Nad życie". Sprawdź program telewizyjny na czwartek, 28 maja 2020 roku!

Program tv na czwartek, 28 maja 2020 r.:

17-letnia Isabella Swan po rozwodzie rodziców zamieszkuje z ojcem. W nowej szkole poznaje Edwarda Cullena, który z nikim nie chce nawiązać bliższej znajomości. Zaintrygowana Bella nie zważa na jego ostrzeżenia, by trzymała się z daleka. W końcu chłopak wyznaje jej, że jest wampirem i od wieków żywi się krwią zwierząt. Wyjawienie prawdy sprawia, że zauroczenie nastolatki przeradza się w płomienne uczucie. Edward również zakochuje się w dziewczynie. Ich miłości zagraża jednak drapieżny instynkt, który chłopakowi coraz trudniej zwalczyć.

"Zmierzch" - Polsat, godz. 20:00

Mijają trzy lata od chwili, gdy Bellas z Barden University jako pierwszy dziewczęcy zespół wygrały najważniejszy amerykański konkurs wokalny. Po skandalu z ich udziałem zabroniono im udziału w kolejnej edycji. Dziewczyny obawiają się, że utraciły charakterystyczne brzmienie i harmonię. Nadarza się szansa, by udowodnić, że są mistrzyniami. Bellas decydują się wziąć udział w najtrudniejszym konkursie chórów na świecie - Światowych Mistrzostwach a Capella w Kopenhadze. By wygrać, muszą pokonać niemiecką grupę Das Sound Machine.

"Pitch Perfect II" - TVN7, godz. 20:00

Mary jest ambitna i pracowita. Uchodzi za atrakcyjną i wartościową dziewczynę, ale nie ma szczęścia w miłości. Ojciec postanawia wreszcie wyswatać córkę z jej dawnym znajomym, Massimo. Pewnego dnia bohaterka cudem unika wypadku. Nieznajomy, doktor Steve Edison, ratuje jej życie. Między nią a doktorem nawiązuje się przyjaźń, która wkrótce przeobraża się w mocniejsze uczucie. Dziewczyna czuje, że szczęście się do niej uśmiechnęło, ale wkrótce przeżywa szok. Steve jest narzeczonym Fran, klientki, dla której Mary przygotowuje przyjęcie weselne.

"Powiedz tak" - TV Puls, godz. 20:00

Mia jest początkującą aktorką, która w oczekiwaniu na angaż pracuje jako kelnerka. Sebastian to muzyk jazzowy, który zamiast nagrywać płyty przygrywa bywalcom podrzędnego lokalu. Gdy drogi tych dwojga krzyżują się, łączy ich wspólne pragnienie, by zacząć robić to, co kochają. Miłość dodaje im sił, ale gdy kariery zaczynają się rozwijać, coraz mniej mają czasu dla siebie nawzajem.

"La La Land" - TVP2, godz. 20:50

Marcyś pracuje w sklepie ojca. Jest niezadowolony z życia. Chce coś w nim zmienić. Okazja nadarza się podczas spotkania z przyjaciółmi na pogrzebie kolegi. Ożywają nadzieje na reaktywację zespołu i karierę muzyczną. Burmistrz miasteczka oferuje pomoc w powrocie Exterminatora na estradę. Szybko wychodzi na jaw, że propozycja nie jest bezinteresowna - zanim członkowie zespołu wkroczą na festiwalowe sceny, muszą wystąpić na festynach z repertuarem dalekim od swoich upodobań. Niebawem przyjaźń i kariera muzyków stają w obliczu zagrożenia.

"Gotowi na wszystko. Exterminator" - Polsat, godz. 22:25

Historia inspirowana życiem znanej polskiej siatkarki Agaty Mróz-Olszewskiej. Odnosząca międzynarodowe sukcesy zawodniczka zakochuje się w Jacku. O takiej miłości zawsze marzyła. Wszystko ma być jak w bajce - ślub, dzieci i dom w górach. Plany niweczy jedna informacja.

"Nad życie" - TVN, godz. 22:30

