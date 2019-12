Program TV na Drugi Dzień Świąt, 26.12.2019. Co obejrzeć w czwartek, 26 grudnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w Drugi Dzień Świąt w telewizji? W programie TV na 26 grudnia m.in. benefis Zenka Martyniuka, kilka komedii romantycznych oraz historia tragedii na Mount Everest. Co jeszcze? Sprawdź program TV na Drugi Dzień Świąt - czwartek, 26 grudnia 2019!

Program tv na Drugi Dzień Świąt - czwartek, 26 grudnia 2019 r.:

Na biegunie północnym trwają gorączkowe przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Żona Mikołaja wkrótce będzie rodzić. Chcąc sprawić małżonce niespodziankę, bohater zaprasza do domu jej rodziców. Jednocześnie musi zachować w tajemnicy, czym się zajmuje. Niestety, wskutek zbiegu okoliczności w saniach pędzących na biegun północny, obok pogrążonych we śnie teściów, lądują też Millerowie, bliscy jego byłej żony. Tymczasem Jack Frost zamierza zdezorganizować życie mieszkańców bieguna północnego oraz skłócić Mikołaja z rodziną.

"Śnięty Mikołaj III: ucieczka Świętego Mikołaja" - Polsat, godz. 10:20

Królowa Narissa postanowiła zniszczyć rodzące się uczucie między piękną, ale biedną Giselle a księciem Edwardem. Bezwzględna macocha, chcąc uchronić księcia przed mezaliansem, wyrzuca dziewczynę z bajkowego świata wprost na ulice Nowego Jorku. Zagubiona w nowej rzeczywistości Giselle nieoczekiwanie zakochuje się w uroczym prawniku Robercie. Lecz zrozpaczony książę podąża za ukochaną, a w ślad za nim okrutna królowa.

"Zaczarowana" - TVN, godz. 12:10

Owdowiały architekt Sam Baldwin wraz 8-letnim synem, Jonahem, przenoszą się z Chicago do Seattle, gdzie chce rozpocząć nowe życie. 18 miesięcy później w wigilijną noc mały Jonah słucha programu radiowego dla samotnych. Postanawia zadzwonić do prowadzącej audycję z prośbą o znalezienie partnerki dla taty, który nadal żyje wspomnieniami o zmarłej żonie. Sam przejmuje słuchawkę od syna. Niechętnie zwierza się na antenie radia. Wśród słuchaczy jest pochodząca z Baltimore Annie, która ulega fascynacji nieznajomym mężczyzną.

"Bezsenność w Seattle" - HBO, godz. 12:55

Egipt, pozostający pod jarzmem Imperium Rzymskiego, rządzony jest przez piękną królową Kleopatrę. Władczyni, zdegustowana ciągłymi uwagami Juliusza Cezara o wyższości Rzymian nad Egipcjanami, rzuca wyzwanie - jeśli w ciągu trzech miesięcy jej naród zbuduje na środku pustyni najpiękniejszy w świecie pałac, Cezar będzie musiał publicznie przyznać, że Egipcjanie są najpotężniejszym ludem na Ziemi. Głównym architektem szalonego projektu Kleopatry zostaje Numernabis. Pomagają mu druhowie: Asterix, Obelix oraz piesek Idefix.

"Asterix i Obelix: Misja Kleopatra" - TVP2, godz. 16:05

Amanda, bizneswoman z Los Angeles, wyrzuca z domu niewiernego kochanka. Mieszkająca w Londynie Iris kocha mężczyznę, który lada dzień ma poślubić inną kobietę. Zdesperowane panie trafiają na siebie na stronie internetowej, oferującej tymczasowe zamiany domów. Choć dzielą je 4 tys. kilometrów, narodowość, doświadczenie i kultura, odnajdują wspólny język. Postanawiają zamienić się miejscami na czas świąt Bożego Narodzenia. W przysypanej śniegiem Anglii Amanda spotyka brata Iris. Ta w słonecznej Kalifornii poznaje współpracownika Amandy.

"Holiday" - TVN Fabuła, godz. 17:25

Bella jest piękną i wrażliwą dziewczyną, która mieszka z ojcem Maurycym w małej francuskiej wiosce. Pewnego dnia mężczyzna zostaje uwięziony w magicznym zamku przez mieszkającą tam bestię. Aby go uwolnić, Bella ofiarowuje gospodarzowi własną wolność. Dziewczyna dostaje komnatę na zamku, gdzie usługują jej zaczarowane przedmioty: zegar Trybik, świecznik Płomyk i miotełka Puf Puf. Chcąc ratować córkę, Maurycy prosi o pomoc myśliwego Gastona, który pragnie ożenić się z Bellą. Tymczasem dziewczyna odkrywa, że potwór nie jest taki straszny.

"Piękna i Bestia" - Polsat Film, godz. 18:15

Historia tragicznej wyprawy ośmiorga himalaistów, którzy pod przewodnictwem doświadczonego wspinacza Roba Halla w 1996 roku próbowali zmierzyć się z ekstremalnymi warunkami i dotrzeć na szczyt najwyższej góry świata. Film pokazuje walkę z zimnem, ze śnieżnymi nawałnicami i z własnymi słabościami. Walkę o tlen i o przetrwanie.

"Everest" - TVN7, godz. 20:00

Jen Kornfeldt pracuje w branży komputerowej. Po rozstaniu z ukochanym przestała wierzyć, że kiedykolwiek jeszcze się zakocha. Pewnego dnia rodzice proponują jej wspólne wakacje na Riwierze Francuskiej. W Nicei Jen poznaje inżyniera Spencera Aimesa. Romans przekształca się w trwały związek. Po trzech latach małżeństwa przeszłość Spencera daje o sobie znać w dniu jego trzydziestych urodzin. Jen odkrywa, że mąż był tajnym agentem służb wywiadowczych do zadań specjalnych. Wycofał się z branży, ale mocodawcy nie zaakceptowali jego decyzji.

"Pan i pani Killer" - TV Puls, godz. 20:00

Wiek XVII. Amsterdam. Osierocona Sophie zostaje zmuszona do małżeństwa z majętnym, podstarzałym kupcem Cornelisem Sandvoortem. Mężczyzna zamawia portret małżeński u malarza Jana van Loosa. Wkrótce między artystą i Sophie wybucha namiętny romans. Para planuje uciec, korzystając z panującej w mieście gorączki tulipanowej.

"Tulipanowa gorączka" - TVP Kultura, godz. 20:00

Daria i Filip znają się od lat i są najlepszymi przyjaciółmi. Mężczyzna jest łamaczem damskich serc i z żadną z kobietą nie stworzył długotrwałego związku. Gdy po kolejnej upojnej nocy Filip budzi się obok nowo poznanej dziewczyny, czuje, że chce zmienić swoje życie i nadać mu sens. Przypomina Darii o propozycji, którą złożył jej kilka lat wcześniej - jeśli do trzydziestki oboje nie będą w poważnych związkach, pobiorą się i razem wychowają dziecko. Początkowo sceptycznie nastawiona do pomysłu kobieta ostatecznie ulega namowom przyjaciela.

"Serce nie sługa" - Polsat, godz. 20:05

Jeden z najpopularniejszych artystów disco polo, Zenon Martyniuk, obchodzi trzydziestolecie działalności artystycznej. Na benefis z okazji tej wyjątkowej rocznicy piosenkarz zaprosił rodzinę, przyjaciół i muzyków. W Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku zabrzmią największe przeboje artysty. Widzowie poznają niektóre sekrety Zenona Martyniuka. Marcelina Zawadzka i Rafał Brzozowski porozmawiają z gośćmi. Na scenie wystąpią: Francesco Napoli, Lombard, Wojciech Gąssowski, Ich Troje, Savage, Top One, Classic, Izabella Trojanowska oraz MiG.

"Życie to są chwile - benefis Zenona Martyniuka z okazji 30-lecia pracy artystycznej" - TVP2, godz. 20:10

Związek Ani i Tomka przechodzi poważny kryzys. On, showman celebryta, nie ma zamiaru się ustatkować. Ania ma nadzieję na poważny związek i małżeństwo. Różnice w oczekiwaniach powodują, że zakochani oddalają się od siebie. Tymczasem Aleksander, bogaty właściciel aplikacji "Planeta Singli", jest zauroczony Anią. Mężczyzna uważa, że nikt nie pasuje do niego bardziej niż romantyczna nauczycielka muzyki.

"Planeta Singli 2" - Canal+, godz. 21:00

Grecka rodzina Portokalos mieszka w Stanach Zjednoczonych. Krewni martwią się o Toulę, która w wieku 30 lat wciąż nie ma męża. Pewnego dnia w biurze podróży należącym do jej ciotki dziewczyna spotyka przystojnego Iana Millera i zakochuje się w nim z wzajemnością. Wkrótce Ian prosi Toulę o rękę. Zanim para stanie na ślubnym kobiercu, narzeczony musi zostać zaakceptowany przez jej rodzinę. Niestety, ma on jedną poważną wadę - nie jest Grekiem.

"Moje wielkie greckie wesele" - TVP1, godz. 21:15

Scenarzysta Gil Pender wyjeżdża do Paryża wraz z narzeczoną Inez i jej rodzicami. Pewnego wieczoru pijany Pender gubi się w paryskich zaułkach. Nocna włóczęga w magiczny sposób zamienia się w podróż w czasie do lat 20. XX wieku. Scenarzysta poznaje sławy epoki, m.in. Francisa Scotta Fitzgeralda i jego żonę, Ernesta Hemingwaya, Salvadora Dali i Pabla Picassa. Gil, zafascynowany kochanką malarza, Adrianą, uważa, że znalazł inspirację do napisania powieści. Inez, zaniepokojona nocnymi wędrówkami narzeczonego, postanawia poznać prawdę.

"O północy w Paryżu" - Polsat, godz. 22:10

Złodziej Jack Foley ma na koncie włamania do ponad 200 banków. Sukcesy zawdzięcza sprytowi i urokowi osobistemu. Podczas jednej z akcji zostaje złapany i skazany na 30 lat więzienia. Jack postanawia dokonać ostatniego skoku i przejść na emeryturę. Kolega Buddy ma go ukryć w bagażniku samochodu, ale okoliczności powodują, że umieszcza tam także Karen Sisco, agentkę FBI. W trakcie zmiany samochodu kobieta ucieka. FBI odnajduje zbiega, któremu udaje się wymknąć. On i Buddy jadą do Detroit, gdzie mają wykraść diamenty z rezydencji Ripleya.

"Co z oczu, to z serca" - TVN7, godz. 22:30

Mieszkańcy średniowiecznej wioski Daggerhron zawierają układ z wilkołakiem, który od lat grasuje w pobliskiej puszczy. Bestia nie dotrzymuje warunków rozejmu i zabija młodą dziewczynę. Do osady przybywa pogromca wilkołaków, ojciec Solomon, który odkrywa, że między Valerie, przeżywającą miłosne rozterki siostrą ofiary, a potworem istnieje tajemnicza więź. Postanawia wykorzystać dziewczynę do walki z bestią.

"Dziewczyna w czerwonej pelerynie" - TVN, godz. 22:50