Program TV na niedzielę, 2.02.2020. Co obejrzeć w sobotę, 2 lutego w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Program tv na niedzielę - sprawdź, co będzie można obejrzeć w tv 2 lutego 2020 roku. Oprócz kolejnego odcinka "Sanatorium miłości", w programie tv na niedzielę również: "Ślepy traf", "Batman: Początek" i "48 godzin". Co jeszcze w tv? Sprawdź nasz program telewizyjny na 2 lutego!

Program tv na niedzielę, 2 lutego 2020 r.:

Po ucieczce z miasta Tris Pryor razem z Cztery i grupą przyjaciół zatrzymują się w obozie Altruistów. Przewodnicząca rady, Jeanine, obarcza ich winą za atak na Altruistów, którego sama dokonała. W domu Tris kobieta znajduje skrzynkę z wiadomością od Ojców Założycieli, którą może odczytać tylko Niezgodny. Rozpoczyna się pościg za zbiegami, na czele którego stoi Eric. Celem jest Tris. Przepełniona gniewem po śmierci rodziców dziewczyna również dąży do konfrontacji.

"Zbuntowana" - TVN, godz. 20:00

Bruce Wayne, dziedzic ogromnej fortuny, jako mały chłopiec był świadkiem zamordowania rodziców. W tamtej chwili zawładnęły nim gniew i żądza zemsty. Pragnąc przeniknąć naturę zła i nauczyć się sposobów walki z przestępcami, podróżuje po świecie. Trafia do więzienia, gdzie spotyka tajemniczego Ducarda. Wraca do rodzinnego Gotham. Widząc szerzącą się przestępczość i korupcję, Bruce postanawia stawić temu czoła. Przebrany za nietoperza, za pomocą wszelkich dostępnych środków rozpoczyna walkę z siłami zła, które już na dobre opanowały miasto.

"Batman: Początek" - TVN7, godz. 20:00

Po powrocie z zagranicy Ziuk zastaje organizację w rozsypce. Coraz większe wpływy zdobywa Dmowski i jego Liga Narodowa. Kiedy wybucha wojna rosyjsko - japońska, Ziuk wyrusza do Tokio, żeby szukać poparcia dla sprawy polskiej niedpodległości. W ślad za nim wyrusza jego arcywróg...

"Młody Piłsudski" odcinek 10. - TVP1, godz. 20:15

Były student Princeton Richie Furst przegrywa wszystkie pieniądze w pokera internetowego. Jedzie do Kostaryki, by odnaleźć Ivana Blocka, potentata w branży hazardowej, który według Richiego jest odpowiedzialny za oszustwa. Block jest pod wrażeniem odwagi chłopaka i jego wyliczeń. Proponuje mu pracę. Angażuje go w nielegalne działania, jednocześnie zabezpieczając obciążające go dowody. Do Richiego zgłasza się agent Shavers z FBI, który chce postawić Blocka przed sądem. Grozi Furstowi konsekwencjami, jeśli ten mu nie pomoże.

"Ślepy traf" - TVP2, godz. 21:00

Przy po­ran­nej ka­wie pro­wa­dzo­na jest roz­mo­wa o naj­za­baw­niej­szych przy­go­dach w ży­ciu uczest­ni­ków. Przy ogni­sku ku­ra­cju­sze szcze­rze wy­po­wie­dzą się na te­mat swo­ich sym­pa­tii i an­ty­pa­tii.

"Sanatorium miłości" odcinek 5. - TVP1, godz. 21:30

Cassie Mayweather i Sam Kennedy prowadzą śledztwo w sprawie zamordowania młodej kobiety. Niebawem na posterunek policji przychodzi nastoletni Richard Haywood, który chce zgłosić kradzież butów. Okazuje się, że ich ślady pasują do tych, które znaleziono na miejscu przestępstwa. Po spotkaniu z czarującym i uprzejmym Richardem Cassie nabiera podejrzeń. Mimo że chłopak pochodzi z dobrego domu i jest synem wpływowego polityka, nie wzbudził on jej zaufania. Intuicja podpowiada jej, że Richard i jego przyjaciel Justin są zamieszani w zbrodnię.

"Śmiertelna wyliczanka" - TVN, godz. 22:35

Detektyw Jack Cates i zwolniony warunkowo więzień Reggie Hammond mają dwie doby na wytropienie i unieszkodliwienie pary bandytów, którzy zbiegli z aresztu i grasują w chińskiej dzielnicy San Francisco. Przestępca Albert Ganz i jego indiański partner Billy Bear muszą przeczekać weekend. Chcą zdobyć pół miliona dolarów. Pochodzące z napadu pieniądze ponownie trafiły do banku - można je odebrać dopiero w poniedziałek rano.

48 godzin" - Polsat, godz. 23:05

Sprawdź pełny program telewizyjny na niedzielę, 2.02.2020 >>