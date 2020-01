Program TV na niedzielę, 5.01.2020. Co obejrzeć 5 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w niedzielę, 5.01.2020? W programie TV na niedzielę, m.in. "Sanatorium miłości 2", "Młody Piłsudski", "W rytmie serca", "Godziny szczytu", "Wybuchowa para" i "Uczciwa gra". Sprawdź program telewizyjny na niedzielę, 5 stycznia 2020 roku!

Program tv na niedzielę, 5 stycznia 2020 r.:

Inspektor Lee to twardy i oddany pracy policjant, który jest równocześnie przyjacielem i ochroniarzem córki chińskiego konsula, jedenastoletniej Soo. Po przejęciu Hongkongu przez Chiny w 1997 roku konsul zostaje wysłany z misją dyplomatyczną do Los Angeles. Wkrótce jego córka zostaje porwana przez człowieka, który przed laty zamordował partnera inspektora Lee.

"Godziny szczytu" - TVN, godz. 20:00

ella i Edward wyjeżdżają w podróż poślubną. Wkrótce Bella odkrywa, że jest w ciąży. Szczęśliwe zdarzenie wprowadza wiele zamieszania w życie młodych małżonków. Ciąża nie przebiega prawidłowo. Najbliżsi Belli zaczynają się zastanawiać, czy poczęcie jest dla niej najlepszym wyjściem.

"Saga zmierzch: Przed świtem" - TVN7, godz. 20:00

Policjant walczy o zachowanie swojej reputacji i stanowiska w wydziale zabójstw, podczas gdy sprawa, nad którą pracuje robi się coraz bardziej skomplikowana. John Cardinal jest policjantem, który został swego czasu usunięty z wydziału zabójstw z powodu obsesji na punkcie pewnej zaginionej dziewczyny. Kiedy jej ciało zostaje odnalezione, John wraz z nową partnerką Lise Delorme zostają przydzieleni do pracy nad sprawą.

"Cardina" - Ale kino+, godz. 20:10

Szef wileńskiej żandarmerii pułkownik Kreutzberg, dzięki rodzinnym koligacjom żony, zyskuje potężnego protektora nowegogenerał - gubernatora Warszawy księcia Imeretyńskiego. Doradza mu taktyczne ustępstwa wobec Polaków zamieszkującychtereny rosyjskiego zaboru. Nowa polityka zaborcza przyjmowana jest przychylnie przez część społeczeństwa, zwłaszcza przez elity. Car Mikołaj II spodziewany jest w Warszawie z radością.

"Młody Piłsudski" - TVP1, godz. 20:15

Tajny agent Roy Miller czeka na samolot do Bostonu. Na lotnisku wpada mu w oko atrakcyjna blondynka June Havens. Mężczyzna postanawia zawrzeć z nią znajomość. Przy wejściu na pokład okazuje się, że June nie może lecieć tym rejsem. Zostaje odesłana do poczekalni. Każdy ruch Millera i jasnowłosej kobiety śledzi oficer FBI, który sądzi, że June współpracuje z agentem. Funkcjonariusz zezwala pasażerce wejść na pokład. Gdy podczas lotu June udaje się do toalety, Roy zostaje zaatakowany przez pasażerów i załogę.

"Wybuchowa para" - TVP2, godz. 21:00

Czas na powrót do Ustronia. "Sanatorium miłości" to opowieść o tym, że starość może mieć inne oblicze, znacznie ciekawsze niż to, które istnieje w powszechnym wyobrażeniu społecznym. Ludzie na emeryturze wciąż mogą spędzać czas na aktywności fizycznej. Wciąż czeka na nich wiele zaskoczeń i wzruszeń. Celem programu jest odczarowanie starości. Jesień życia może mieć wiele barw, przynosić radość i być czasem budowania szczerych relacji z innymi ludźmi. Program prowadzi Marta Manowska.

"Sanatorium miłości 2" - TVP1, godz. 21:15

Dziennikarka Alicja Tabor wraca po latach nieobecności do rodzinnej miejscowości, Wałbrzycha, by rozwiązać tajemnicę zaginięć dzieci. Policja jest bezradna. Alicja nie tylko boryka się ze śledztwem, ale musi się zmierzyć z przeszłością i miastem, z którym nic jej już nie łączy. Dziennikarka wpada na trop wydarzeń sprzed kilku dekad. Okazuje się, że istnieje związek między zaginięciami dzieci, wojenną przeszłością miasta, legendą o zaginionym skarbie i losami Alicji.

"Ciemno, prawie noc" - Canal+, godz. 21:40

Ennis Del Mar i Jack Twist poznają się w trakcie poszukiwania pracy. Nowy pracodawca - Joe Aquirre - proponuje im sezonowe zatrudnienie przy wypasie owiec na wzgórzu Brokeback. Z czasem zaczyna łączyć ich głęboka więź, która przeradza się w namiętność. U schyłku lata opuszczają wzgórze i każdy z nich rozpoczyna nowe życie. Ennis poślubia Almę i zostaje ojcem dwóch córek. Jack bierze ślub z Laureen Newsome. Mijają 4 lata. Pewnego dnia Alma wręcza mężowi pocztówkę od Jacka, zapowiadającą jego przyjazd.

"Tajemnica Brokeback Mountain" - TVN, godz. 22:05

Agnieszka wychodzi w końcu ze śpiączki i od razu wypisuje się ze szpitala, by jak najszybciej zobaczyć swoją córkę. Anna oddaje Adamowi pierścionek, który należał do jego prababci - po to, by doktor Żmuda mógł oświadczyć się Marii. Tymczasem doktor Zych jest przygnębiony, bo Irena szykuje się z małym Kubą do wyjazdu. Chłopiec jednak wciąż się nie poddaje i robi wszystko, by zostać w Kazimierzu… Do domu Zycha puka niespodziewanie Katrin - roztrzęsiona i bliska załamania.

"W rytmie serca" - Polsat, godz. 22:10

Valerie Plame Wilson, była tajna agentka CIA, brała udział w operacjach o największym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa USA. Jej mąż Joseph Wilson zgodził się jej pomóc w misji wywiadowczej i odkrył niewygodną dla Amerykanów prawdę. W lipcu 2003 roku na łamach "New York Timesa" oskarżył administrację prezydenta George'a W. Busha o manipulowanie i okłamywanie opinii publicznej w sprawie posiadania przez Irak broni masowego rażenia. Konsekwencją jego ruchu było ujawnienie tożsamości jego żony, co zrujnowało jej karierę zawodową.

"Uczciwa gra" - TVN7, godz. 22:30

Australijska prowincja, rok 1926. W miasteczku Dungatar uczeń Stewart Pettyman umiera w niewyjaśnionych okolicznościach. Jego szkolna koleżanka Myrtle Dunnage, uznana przez ojca ofiary za winną śmierci syna, jest zmuszona do wyjazdu z rodzinnej miejscowości. Mija 25 lat. Myrtle jest wziętą projektantką, znaną pod pseudonimem Tilly. Kobieta wraca do Australii, by zaopiekować się chorą matką, Molly. Wkrótce wszystkie elegantki w Dungatar zamawiają u niej kreacje. Tymczasem Myrtle pragnie wyjaśnić okoliczności dramatycznych wydarzeń sprzed lat.

"Projektantka" - TVP2, godz. 22:55

