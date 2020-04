Program tv na Niedzielę Wielkanocną, 12.04.2018. Co obejrzeć w Wielkanoc, 12 kwietnia w TV? [PROGRAM TELEWIZYJNY, HITY DNIA]

Program telewizyjny na Niedzielę Wielkanocną - co dziś w tv? W Wielkanoc, 12 kwietnia warto obejrzeć m.in. zero odcinek 7. edycji "Rolnik szuka żony" i "MasterChefa Juniora". W Wielkanoc w tv także mnóstwo filmów w tym: "Boże Ciało", "Pewnego razu... w Hollywood" i "Gambit". Co jeszcze warto obejrzeć w Niedzielę Wielkanocną w telewizji? Sprawdź nasz program tv na Wielkanoc!

Program tv na Niedzielę Wielkanocną, 12 kwietnia 2020 roku:

Wielkanoc 2020 zaczynamy od radosnego śpiewania z Arka Noego. To audycja opowiadająca o tym, dlaczego te święta są nadzieją dla każdego z nas. Oprócz utworów wielkanocnych wykonanych przez Arkę, w programie pojawią się wypowiedzi św. Jana Pawła II oraz Prymasa Tysiąclecia. Usłyszymy też słowa znanych i lubianych piosenkarzy i aktorów o tym, czym dla nich są Zmartwychwstanie i Święta Wielkanocne. Będą to krótkie i osobiste wypowiedzi, zilustrowane wyrysowanymi na piasku scenkami.

"Wielkanocna radość śpiewania z Arką Noego" - TVP1, godz. 9:25

Następnie film z Georgem Clooneyem w roli głównej. Frank Walker, w dzieciństwie uznany za geniusza, obecnie nie radzi sobie z życiem. Casey Newton jest inteligentną i pełną optymizmu nastolatką, próbującą zrozumieć dziwne zdarzenia, które ostatnio jej się przytrafiły. Oboje łączy pragnienie odkrycia owianego tajemnicą miejsca znanego jako "kraina jutra" - zagubionej w czasie i przestrzeni okolicy. Jeśli uda im się tam dotrzeć, świat może już nigdy nie być taki sam.

"Kraina jutra" - TVN, godz. 13:20

W Niedzielę Wielkanocną 2020 także specjalny odcinek "Twoja twarz brzmi znajomo", w którym pokazane zostaną finałowe wykonania z ostatnich dwunastu edycji show. Widzowie zobaczą więc między innymi: Katarzynę Skrzynecką podwójnej roli Sarah Brightman/Andrea Bocelli, Kacpra Kuszewskiego jako Marię Callas, Bartka Kasprzykowskiego wcielającego się w Nat King Cole’a, Kazika Mazura – w Marylin Monroe, Mateusza Ziółko – w Arethę Franklin, Marię Tyszkiewicz – w Rihannę czy Adama Strycharczuka w Violettę Villas oraz doskonałe transformacje innych uczestników programu.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" odcinek specjalny - Polsat, godz. 15:45

Paulina Sykut-Jeżyna poprowadzi niezwykłe wydarzenie muzyczne - koncert wielkanocny, do którego polscy artyści nagrali utwory we własnych domach. Każdy występ będzie zawierał także skierowane do widzów życzenia. W koncercie wezmą udział m.in. Paweł i Łukasz Golcowie, Michał Szpak, Igor Herbut, Paweł Domagała, zespół Enej, Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan, Sebastian Riedel, zespół Pectus. Widzowie usłyszą takie utwory, jak: "Dziwny jest ten świat", "Krakowski spleen", "Czasami", "Ostatni raz" i "Trudno nie wierzyć w nic".

"Wszystko będzie dobrze" - Polsat, godz. 17:45

Umierający cesarz Marek Aureliusz chce uczynić generała Maksimusa następcą. Nie podoba się to prawowitemu dziedzicowi Kommodusowi, który postanawia pozbyć się rywala, skazując generała i jego rodzinę na zagładę. Maksimusowi cudem udaje się uciec. Jednak wojownik trafia do niewoli, gdzie zostaje wyszkolony na gladiatora. Powraca do Rzymu, by pomścić zamordowanych bliskich.

"Gladiator" - TV Puls, godz. 20:00

W Wielkanoc w tv także kolejny etap zmagań w kuchni MasterChefa! Gotowanie w prawdziwej restauracji to marzenie każdego kucharza. Uczestnicy „MasterChefa Juniora” spełnią je właśnie w tym odcinku. Do swojej kuchni zaprosiła ich Magda Nowaczewska, zwyciężczyni piątej edycji „MasterChefa”, a dzisiaj szefowa kuchni w restauracji Śląska Prohibicja w Katowicach. Pod jej okiem zawodnicy będą przygotowywali trzydaniowe menu dla zaproszonych gości – uczestników poprzednich edycji programu pochodzących ze Śląska.

"Masterchef Junior 5" odcinek 6. - TVN, godz. 20:00

Jack Sparrow nie ustaje w poszukiwaniach źródła młodości. Przed kolejną wyprawą zostaje pojmany przez Anglików. Chcą oni, by dołączył do dowodzonej przez jego wroga, Hectora Barbossę, rządowej ekspedycji, która także chce odnaleźć mityczne źródło. Jackowi udaje się uciec, ale to dopiero początek niesamowitych przygód, które go czekają. W portowej tawernie spotyka dawną znajomą, Angelikę, córkę okrutnego pirata, Czarnobrodego. Kobieta i jej ojciec postanawiają wykorzystać Jacka i z jego pomocą dotrzeć do źródła młodości.

"Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach" - TVN7, godz. 20:00

Richard jest rozwiedzionym biznesmenem, który właśnie ma odejść na emeryturę. Okazuje się, że cały jego majątek został zdefraudowany przez biznesmena Vincenta. Richard wraz z byłą żoną wyrusza na poszukiwanie oszusta, aby go okraść i odzyskać w ten sposób pieniądze. W rabunku pomagają im przyjaciele, a przygoda na nowo rozpala uczucia byłych małżonków.

"Riwiera dla dwojga" - TVP2, godz. 20:10

Nagrodzony Oscarami film będący hołdem dla złotej ery Hollywood. Los Angeles, rok 1969. Rick Dalton jest zapomnianym aktorem. On i jego wieloletni dubler Cliff Booth marzą o powrocie na szczyt. Mężczyźni próbują odnaleźć się w branży, której już prawie nie rozpoznają.

"Pewnego razu... w Hollywood" - HBO, godz. 20:10

W Niedzielę Wielkanocną w TVP również kolejny odcinek "Stulecia Winnych". Konflikt między Anią i Kazimierzem pogłębia się. Ania czuje, że pieniądze, które mąż przynosi do domu, nie są uczciwie zarabiane. W kawiarni Stokrotka zjawia się Róża, która wydostała się z getta, by zdobyćlekarstwa dla synka. Ania obiecuje pomóc. Jasiek Winny przebywa na zesłaniu na Syberii, gdzie podupada na zdrowiu. Stanisław Winny, po nawiązaniu kontaktu z partyzantami, w swoim warsztacie przechowuje broń i amunicję. Tymczasem Anna Iwaszkiewicz z pomocą opłaconego przemytnika przechodzi przez bramę getta i dociera do Karwassera.

"Stulecie Winnych" odcinek 18. - TVP1, godz. 20:20

W programie tv na Wielkanoc, 12 kwietnia nie mogło zabraknąć pilotażowego odcinka 7. edycji "Rolnik szuka żony". W zerowym odcinku programu poznamy rolników, którzy pragną odnaleźć swoją drugą połówkę. Miłości szukać będą także dwie rolniczki.

"Rolnik szuka żony" sezon 7. odcinek 0. - TVP1, godz. 21:20

Siódmy syn siódmego syna, mistrz Gregory - stracharz - pokonał przerażającą Mateczkę Malkin. Nie spalił jej, więc spodziewa się, że wiedźma powróci silniejsza. Mistrz od lat poszukuje następcy, ostatniego siódmego syna, który wykorzysta dane mu moce i stanie do walki ze złem. Ze wszystkich kandydatów został tylko Thomas Ward, wyrwany ze spokojnego życia na wsi młody wojownik. Mistrz Gregory ma niewiele czasu, by przygotować go do starcia. Zamiast szkolić go przez kilka lat, musi przekazać mu wiedzę i doświadczenie do najbliższej pełni księżyca.

"Siódmy syn" - TVN, godz. 21:30

Spokojny z natury kustosz imponującej kolekcji obrazów ekscentrycznego lorda Shabandara, Harry Deane, ma dość podłego szefa. Obmyśla zemstę za doznane krzywdy - zamierza skłonić pracodawcę do zakupu zaginionego arcydzieła Moneta, które w rzeczywistości jest falsyfikatem. Do realizacji planu potrzebuje pięknej kobiety. Harry wyrusza do Teksasu, gdzie poznaje seksowną i nieprzewidywalną królową rodeo, P.J. Dziewczyna jest chętna do współpracy. Niedoświadczony uczuciowo Harry jest zafascynowany piękną P.J., co zmodyfikuje jego plany.

"Gambit" - TVP2, godz. 21:55

Daniel, wychowanek poprawczaka, czuje powołanie do kapłaństwa. Po wyjściu na wolność zostaje w wyniku zbiegu okoliczności uznany za księdza. W miasteczku, gdzie się zatrzymuje, potrzebny jest przywódca duchowy. Lokalna społeczność jest pogrążona w żałobie i skłócona po niedawnej tragedii.

"Boże Ciało" - Canal+, godz. 22:00

Program telewizyjny na Niedzielę Wielkanocną kończy się serialem "W rytmie serca". Konflikt między Anną i Mateuszem narasta. Chłopak wyprowadza się i znajduje schronienie u Roberta. Doktor Kowalczyk zaprzyjaźnia się z jedną z sąsiadek, Pauliną Krajewską. Okazuje się, że kobieta jest autorką znanych kryminałów. Gdy pisarka pada ofiarą kradzieży, Szarek od razu zaczyna śledztwo. Ksiądz Stanisław przechodzi kryzys - odsuwa się od wiernych i od Kościoła.

"W rytmie serca" odcinek 72. - Polsat, godz. 22:05

