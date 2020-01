Program TV na piątek, 10.01.2020. Co obejrzeć 10 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w piątek, 10.01.2020? W programie TV na piątek, m.in. "Archiwista", "Thor", "Człowiek ze stali", "W cieniu chwały", "Uniwersalny żołnierz" oraz "Memento". Sprawdź program telewizyjny na piątek, 10 stycznia 2020 roku!

Program tv na piątek, 10 stycznia 2020 r.:

Clark Kent przez większość życia mieszkał wraz z rodzicami - Marthą i Jonathanem - na farmie w Smallville. Już w dzieciństwie odkrył, że ma nadprzyrodzone moce, jest adoptowany, a co więcej, pochodzi z odległej planety o nazwie Krypton. Jako dorosły mężczyzna wiedzie podwójne życie w wielkim Metropolis. Jest reporterem gazety Daily Planet i skrycie kocha się w redakcyjnej koleżance, Lois Lane. Kiedy mieszkańcy miasta są w niebezpieczeństwie, niepozorny Kent zmienia się w bohaterskiego Supermana.

"Człowiek ze stali" - TVN, godz. 20:00

Ekranizacja komiksu Marvela. Nordycki bóg Thor zostaje wygnany z Asgardu przez ojca, Odyna. Ma żyć jako śmiertelnik, by nauczyć się pokory. Źródło jego mocy - potężny młot Mjöllnir - zostaje mu odebrane. Podczas życia na wygnaniu Thor dowiaduje się dzięki ukochanej Jane, co naprawdę znaczy być człowiekiem.

"Thor" - Polsat, godz. 20:00

Pittsburgh, lata 50. XX w. Troy Maxson jest mężem Rose i ojcem dwóch synów. W młodości był utalentowanym bejsbolistą, ale mógł grać tylko w lidze dla czarnoskórych. Kiedy przepisy się zmieniły, a on miał szansę na zawodowstwo, okazało się, że jest na to za stary. Rozczarowany i pełen żalu Troy musi zarabiać na życie jako śmieciarz. Kiedy jego syn, Cory, zaczyna myśleć o karierze sportowej, w ojcu odżywają dawne ambicje i marzenia.

"Płoty" - Paramount Channel, godz. 20:00

Czterech członków nowojorskiej rodziny Tierneyów jest funkcjonariuszami policji. Pewnego dnia w mieście dochodzi do strzelaniny. Podczas zasadzki w mieszkaniu dilera narkotyków ginie kilku policjantów. Zaczyna się dochodzenie, które prowadzi detektyw Ray Tierney. Sprawa ujawnia korupcję w szeregach policji. Możliwe, że w aferę zamieszany jest szwagier Raya, Jimmy. Ich więzy rodzinne zostają wystawione na ciężką próbę. Tymczasem śledczy ujawniają kolejne szczegóły skandalu.

"W cieniu chwały" - TVN7, godz. 20:00

Leonard Shelby i jego żona zostali napadnięci. W wyniku tego zdarzenia mężczyzna stracił pamięć krótkotrwałą. Nie pamięta o rzeczach, które zdarzyły się zaledwie 15 minut wcześniej, mimo to prowadzi własne śledztwo, by znaleźć napastnika i pomścić śmierć żony. Aby poradzić sobie z lukami w pamięci, Shelby prowadzi notatki i robi zdjęcia, a najważniejsze informacje tatuuje sobie na ciele. Natalia i Ted proponują mu pomoc w odnalezieniu sprawcy napadu. Może się jednak okazać, że nie są oni godni zaufania.

"Memento" - Ale kino+, godz. 20:10

Nadchodzi ostatni dzień pracy Henryka Mikosa w archiwum żyrardowskiej komendy policji. Ponieważ mężczyzna nie chce rozstać się z posadą, blokuje elektroniczny zamek w drzwiach swojego królestwa. Ale gdy zjawia się komendant, w końcu wychodzi. Niebawem jeden z funkcjonariuszy, Tomasz, zatrzymuje krewkiego malarza, który pobił żonę. Gdy przyprowadza go na komendę, zauważa, że na spotkanie z komendantem czeka młoda policjantka.

"Archiwista" - TVP1, godz. 21:30

Wybucha epidemia spowodowana przez wirus, który zmienia ludzi w krwiożerczych zombie. Alice stara się zapewnić bezpieczeństwo tym, którzy się nie zarazili. Jednocześnie walczy z przedstawicielami korporacji "Umbrella". W pewnym momencie okazuje się, że jedyną nadzieją na ocalenie jest Los Angeles, którego mieszkańcy podobno nie zostali zainfekowani. Na miejscu okazuje się, że to nieprawda. Alice wpadła w pułapkę.

"Resident Evil: Zaświaty" - Polsat, godz. 22:25

Niedaleko wybrzeży Marsylii załoga kutra rybackiego wyławia z morza nieprzytomnego mężczyznę. W jego ciele tkwią dwa pociski oraz implant z wyświetlanym kodem cyfrowym - numerem konta bankowego. Okazuje się, że ranny nie zna swojej tożsamości. Wysadzony na brzeg wyrusza do Szwajcarii. W skrytce bankowej znajduje kilka paszportów z własnym zdjęciem, wystawionych na różne nazwiska, broń i znaczną ilość gotówki. Orientuje się, że jest śledzony. Stopniowo odkrywa, że prawdopodobnie nazywa się Jason Bourne i jest pracującym dla CIA płatnym zabójcą.

"Tożsamość Bourne'a" - TVN7, godz. 22:45

Szeregowiec Luc Deveraux zginął podczas wojny w Wietnamie, stając w obronie cywilów, których zamierzał zabić jego przełożony - sierżant Scott. Wiele lat później w stanie Nevada terroryści opanowują tamę, biorąc zakładników. Na miejsce przybywają członkowie oddziału specjalnego należącego do tajnego programu rządowego. Są wśród nich przywróceni do życia Deveraux i Scott, którzy jako maszyny GR44 i GR13 likwidują przestępców. Żołnierze budzą ciekawość dziennikarki Veroniki Roberts, która zakrada się nocą do bazy oddziału.

"Uniwersalny żołnierz" - TVN, godz. 23:00

