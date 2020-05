Program TV na piątek, 15.05.2020. Co obejrzeć w piątek, 15 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w piątek, 15.05.2020? W programie TV na piątek, m.in. "Kochaj albo rzuć", "Lucy", "Ślub od pierwszego wejrzenia", "Muzyka ciszy", "Oczy węża", "Wróg u bram", "Kafarnaum" i "Epidemia strachu". Sprawdź program telewizyjny na piątek, 15 maja 2020 roku!

Program tv na piątek, 15 maja 2020 r.:

Twórca Nikity oraz Piątego Elementu - Luc Besson przedstawia kolejną historię z silną i zapadającą w pamięć postacią kobiecą. Tym razem Scarlett Johansson wciela się w rolę Lucy. Dziewczyna zostaje wbrew swojej woli wplątana w przemyt narkotyków, by następnie odkryć w sobie nadprzyrodzone zdolności i zemścić się na swoich prześladowcach.

"Lucy" - TVN, godz. 20:00

Trzecia część komediowej opowieści o rodzinach Pawlaków i Kargulów. Seniorowie obu rodów oraz ich wnuczka, Ania, otrzymują od Johna Pawlaka zaproszenie do Chicago. Kiedy przyjeżdżają na miejsce, okazuje się, że John zmarł. W trakcie ceremonii pogrzebowej pojawia się nowy członek rodziny - córka Johna. Pawlak doznaje podwójnego szoku - nie dość, że Shirley jest dzieckiem nieślubnym, na dodatek jest Mulatką. Po pogrzebie bohaterowie rozpoczynają poznawanie Chicago.

"Kochaj albo rzuć" - Polsat, godz. 20:00

Sean Archer, agent FBI, od lat żywi nienawiść do terrorysty Castora Troya, który zabił jego synka. Bandyta zostaje ciężko ranny, zapada w śpiączkę. Podłożył w nieznanym miejscu bombę, która ma wybuchnąć za sześć dni. By poznać lokalizację, Sean postanawia upodobnić się do Troya. Poddaje się operacji, podczas której zostaje mu przeszczepiona twarz kryminalisty. Gdy z powodzeniem odgrywa jego rolę, prawdziwy Troy budzi się w szpitalu. Jego ludzie zmuszają personel do przeprowadzenia kolejnej operacji plastycznej.

"Bez twarzy" - TV Puls, godz. 20:00

Adam znowu zaczyna wycofywać się. Nie tylko Asia jest tym zaniepokojona. Jego siostra również zauważyła drastyczną zmianę w zachowaniu brata. Parze z pomocą przychodzi Piotr Mosak. Agnieszka zgodnie ze swoim planem przeprowadza się do Krakowa. Nie wszystko idzie jednak po jej myśli. Pierwsza rozmowa o pracę okazuje się porażką. Na szczęście ma przy sobie Wojtka. Oliwia i Łukasz coraz poważniej myślą o wspólnym zamieszkaniu. Ciągłe rozłąki i setki kilometrów dzielących ich od siebie nie wpływają dobrze na ich związek.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" - TVN7, godz. 20:30

Zain, chłopiec z marginesu społecznego, odsiaduje wyrok za brutalną napaść. Dwunastolatek postanawia pozwać rodziców za to, że sprowadzili go na świat. W retrospekcjach przedstawiona jest historia bohatera, który dorastał w bezwzględnej rzeczywistości slumsów w Bejrucie.

"Kafarnaum" - Canal+, godz. 21:00

Włoski tenor Andrea Bocelli urodził się z chorobą oczu. Film przedstawia między innymi walkę o uratowanie wzroku artysty. Widzowie poznają młodzieńcze lata śpiewaka, jego codzienne życie i determinację w przystosowaniu się do życia z niepełnosprawnością oraz historię pierwszych sukcesów.

"Muzyka ciszy" - TVP1, godz. 21:30

Rick Santoro, detektyw z Atlantic City, wybiera się na walkę bokserską, w której bierze udział jego szkolny kolega. Wśród widzów jest sekretarz obrony USA w asyście ochroniarzy, którymi kieruje Kevin Dunne, prywatnie przyjaciel Ricka. W momencie gdy Tyler pada na ringu, ktoś strzela do sekretarza obrony. Rick i Kevin rozpoczynają śledztwo. Poszukują młodej kobiety, która była przy sekretarzu w momencie zamachu. Rick dowiaduje się od Tylera, że zapłacono mu, by w odpowiednim momencie padł na deski.

"Oczy węża" - TVN7, godz. 21:30

Mieszkańcy Ziemi zostają zaatakowani przez nieznany i groźny wirus. Śmiertelna epidemia ogarnia całą planetę. Wśród ludzi wybucha panika. W opanowanym przez chaos świecie cała nadzieja spoczywa na lekarzach i naukowcach, którzy starają się znaleźć skuteczne lekarstwo zwalczające chorobę.

"Epidemia strachu" - TVN, godz. 21:55

Druga wojna światowa, bitwa pod Stalingradem. Żołnierz Wasilij Zajcew, prosty pasterz, odznacza się niezwykłym talentem strzeleckim. Oficer polityczny Daniłow postanawia wykorzystać jego dar. Za jego sprawą szerzą się w armii legendy o wyczynach niezwykłego snajpera, który podstępnie eliminuje wrogów. Wieść o dokonaniach Zajcewa dociera do obozu hitlerowskiego, gdzie powstaje plan rozprawienia się z groźnym przeciwnikiem. W rezultacie dochodzi do pojedynku Rosjanina z najlepszym strzelcem niemieckim, majorem Königiem.

"Wróg u bram" - Polsat, godz. 22:35

Opowieść o dwójce kochanków, którzy zostają na długo rozdzieleni z powodu problemów z wizą. Anna jest Brytyjką, która w ramach wymiany studenckiej przyjeżdża do Los Angeles. Poznaje Jacoba i ich znajomość szybko przeradza się w miłość. Trudno jest im się rozstać, kiedy kończy się ważność wizy Anny. Dziewczyna postanawia więc spędzić z ukochanym jeszcze kilka dni. Ta decyzja ma fatalne konsekwencje. Anna otrzymuje zakaz wjazdu na terytorium USA. Jacob odwiedza ją w Londynie, gdzie pojawia się pomysł, by wzięli ślub. W międzyczasie Anna i jej rodzice walczą o cofnięcie zakazu wjazdu do Stanów. Sprawa ciągnie się miesiącami i młodzi kochankowie zaczynają powoli żyć własnym życiem.

"Do szaleństwa" - TVN2, godz. 23:00

