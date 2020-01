Program TV na piątek, 17.01.2020. Co obejrzeć 14 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w piątek, 17.01.2020? W programie TV na piątek, m.in. "The Circle. Krąg", "Blondynka", "Archiwista", "Incepcja" i "Resident Evil". Sprawdź program telewizyjny na piątek, 17 stycznia 2020 roku!

Program tv na piątek, 17 stycznia 2020 r.:

Kontynuacja losów Thora, syna boga Odyna, który musi ocalić wszechświat przed starożytną rasą dowodzoną przez bezwzględnego Malekitha. Gdy okazuje się, że władca ciemności powraca, Thor wyrusza w niebezpieczną podróż, w czasie której znowu spotyka Jane Foster oraz robi wszystko, by uratować ludzi.

"Thor: Mroczny świat" - Polsat, godz. 20:00

Dom Cobb jest wyjątkowym złodziejem - razem ze współpracownikami wykrada informacje z umysłów śpiących ludzi. Ze względu na nadzwyczajne umiejętności często wykonuje zlecenia dla wielkich korporacji. Pewnego dnia mężczyzna otrzymuje niecodzienną ofertę. Bogaty japoński biznesmen chce, by Cobb przeprowadził incepcję - zaszczepił w umyśle śniącego człowieka nową ideę. Cobb i jego zespół przystępują do pracy.

"Incepcja" - TVN, godz. 20:00

Nad związkiem Sylwii i Dawida zawisły czarne chmury. Sylwia przypadkiem usłyszała, jak Marta wyznaje Dawidowi miłość. I choć Marta następnego dnia wyjeżdża, to między doktor Kubus i jej mężem nie jest tak, jak było wcześniej. Oliwy do ognia dolewa wywiad z Sylwią, który ukazał się w czasopiśmie "Lustra". Czyta go cała wieś, a już na okładce widnieje pytanie: czy Sylwia wyjedzie z Majaków do stolicy?

"Blondynka" - TVP1, godz. 20:35

Mae Holland otrzymuje pracę w dużej firmie. Młoda kobieta jest zafascynowana nowym zajęciem i otoczeniem, a także wysokimi zarobkami, dzięki którym może zapewnić opiekę choremu ojcu. Założycielem koncernu jest uważany za geniusza i wizjonera Eamon Bailey. Pochłonięta pracą Mae nie dostrzega, że stała się narzędziem w rękach szefa, który prowadzi okrutną i przewrotną grę. W końcu Mae odkrywa przerażającą prawdę o "The Circle" i podejmuje walkę, by wyzwolić się spod kontroli organizacji. Nie wie jednak, jak daleko sięgają wpływy jej pracodawców.

"The Circle. Krąg" - TVP2, godz. 20:40

Tomasz (Mateusz Kmiecik) przychodzi do archiwum po akta dotyczące Pawła Woźniaka (Miron Jagniewski), mężczyzny, który wszedł w zatarg z dilerami. Przy okazji wychodzi na jaw, że cztery lata wcześniej był on świadkiem w sprawie zabójstwa Justyny Poltz (Martyna Peszko). Kobieta zginęła w hotelu w czasie imprezy integracyjnej firmy Carlson, w której piastowała wysokie stanowisko.

"Archiwista" - TVP1, godz. 21:35

Świat znowu znalazł się na krawędzi. Piękna i odważna Alice próbuje ocalić to, co pozostało po apokalipsie. Zmodyfikowana genetycznie kobieta wraca do laboratorium The Hive w Raccoon City, gdzie powstał śmiercionośny wirus. Bezwzględny koncern Umbrella nie zamierza osiąść na laurach. Planuje zniszczyć zdziesiątkowaną już ludzkość. Okaże się, czy bohaterce uda się przeciwstawić wrogowi.

"Resident Evil: Ostatni rozdział" - Polsat, godz. 22:20

Jaś i Małgosia cudem uszli z życiem z domku czarownicy. Od wydarzeń w chatce z piernika minęło piętnaście lat. Jaś i Małgosia są dorośli, lecz spotkanie z wiedźmą odmieniło ich na zawsze - odczuwają żądzę krwi i zemsty. Obecnie uchodzą za najlepszych na świecie łowców czarownic. Przed nimi najtrudniejsza misja. Gdy na niebie pojawia się Krwawy Księżyc, a dzieci muszą zmierzyć się z nocnymi koszmarami, Jaś i Małgosia stawiają czoła złu wszystkich czarownic, na które kiedykolwiek polowali.

["Jaś i Małgosia: Łowcy czarownic"](https://www.telemagazyn.pl/film/jas-i-malgosia-lowcy-czarownic-2547011/] - TVN, godz. 23:00

