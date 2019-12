Program TV na piątek, 27.12.2019. Co obejrzeć 27 grudnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w piątek, 27.12.2019? W programie TV na piątek, m.in. "Blondynka", "Gwiazdka na plebanii" czyli Marzenia Marcina Dańca, "Niesamowity Hulk", "Książę Persji: Piaski czasu", "Przetrwać święta", "Znaki" i "40-letni prawiczek". Sprawdź program telewizyjny na piątek, 27 grudnia 2019!

W chwili silnego stresu doktor Bruce Banner zmienia się w olbrzymiego zielonego mutanta - Hulka. To efekt napromieniowania, któremu uległ podczas eksperymentu w wojskowym laboratorium. Naukowiec porzuca ukochaną Betty i udaje się do Brazylii, gdzie uczy się panować nad gniewem. Zostaje odnaleziony przez ojca Betty, generała Rossa. Wojskowy chce wykorzystać Bruce'a do celów militarnych. Wysyła po niego oddział z bezwzględnym rosyjskim komandosem Emilem Blonskym na czele. Blonsky sam poddaje się napromieniowaniu.

"Niesamowity Hulk" - TVN, godz. 20:00

Tajny policjant, Jack Carter, prowadzi śledztwo przeciwko królowi narkotykowego biznesu, Frankowi Coltonowi. Aby zdobyć dowody przeciwko gangsterowi, próbuje przeniknąć w szeregi mafii. Udając włamywacza, zaprzyjaźnia się ze złodziejem samochodów, Archiem Mosesem. Pewnego razu Archie, który ma powiązania z gangiem dilerów narkotyków, wtajemnicza przyjaciela w plany Coltona. Szykuje się wielka transakcja, na której można zbić fortunę. Wyposażony w podsłuch policjant udaje się na spotkanie z gangsterami, ale sprawy wymykają się spod kontroli.

"Kuloodporny" - TVN7, godz. 20:00

Dastan jest najmłodszym synem króla Persji Szaramana. Wraz z braćmi i wujem wyruszyli na wyprawę wojenną. Książętom udaje się zdobyć podejrzewane o sprzyjanie wrogom święte miasto Alamut. W czasie uczty z okazji zwycięstwa ginie król Szaraman, a Dastan zostaje niesłusznie oskarżony o popełnienie morderstwa. Z pomocą księżniczki Taminy ucieka, by wyjaśnić śmierć ojca i oczyścić swoje imię. Oboje pragną również ocalić magiczny sztylet, który ma moc odwracania czasu.

"Książę Persji: Piaski czasu" - Polsat, godz. 20:10

Suburbicon to miasteczko doskonałe, ziszczony "amerykański sen", kwintesencja dobrobytu i statecznego życia. Spokój mieszkańców zostaje zmącony, gdy pewna kobieta, seniorka rodu Lodge'ów, zostaje zabita przez włamywacza. Jej syn Nicky, spragniony zemsty, na własną rękę rozpoczyna śledztwo w poszukiwaniu sprawców. Chłopak odkrywa mroczne sekrety rodzinne, układy i konflikty, które mogą mieć związek ze śmiercią jego matki.

"Suburbicon" - Ale kino+, godz. 20:10

Gospodarz programu to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny kabaretowej. Wciela się on księdza Proboszcza, którego odwiedzają kolędnicy. W tej zaskakującej roli wystąpią znani artyści estradowi: Cleo, Michał Wójcik, Anna Guzik oraz zespół Enej. Z każdym z gości Marcin Daniec Proboszcz rozmawia w sposób żartobliwy, zadając podchwytliwe pytania. W programie nie zabraknie także popularnych kolęd w wykonaniu artystów.

"Gwiazdka na plebanii" czyli Marzenia Marcina Dańca - TVP2, godz. 20:10

Sylwia Kubus zostaje Kobietą Roku Podlasia. Auguścik na uroczystość do Warszawy nie pojedzie, za to na bankiecie z okazji sukcesu doktor Kubus pojawi się Marta Retzer, współpracownica i przyjaciółka męża Sylwii - Dawida. Sytuacja stanie się co najmniej niezręczna. Sylwia poznaje Jurka, weterynarza i właściciela Ośrodka Hodowli Koników Polskich. Początek znajomości ma niefortunny przebieg... Wójt Traczyk, po rezygnacji poprzedniego wójta, wygrywa wybory uzupełniające i znowu może zasiąść w gabinecie wójta wsi Majaki.

"Blondynka" - TVP1, godz. 20:35

40-letni Andy pracuje w sklepie ze sprzętem elektronicznym, ma przytulne mieszkanie i kolekcję komiksowych figurek, które maluje w sobotnie wieczory. Nigdy nie miał dziewczyny. Kiedy koledzy z pracy się o tym dowiadują, postanawiają zainteresować Andy'ego kobietami. Niestety, w tej kwestii mają niewielkie doświadczenie, a opowiadane przez nich pikantne historyjki to najczęściej wytwór wyobraźni. Kiedy wydaje się, że nie ma już sposobu na to, by życie Andy'ego wzbogaciło się o doświadczenia seksualne, pojawia się sympatyczna Trish.

"40-letni prawiczek" - TVN7, godz. 21:45

Młody milioner Drew Latham nie ma rodziny ani przyjaciół, z którymi mógłby spędzić święta. Psychiatra radzi mu, by udał się w sentymentalną podróż śladami dzieciństwa. Drew wyrusza do domu, w którym dorastał. Budynek wygląda zupełnie inaczej niż 20 lat temu. W dodatku mieszkają w nim obcy ludzie. Drew składa Tomowi Valco i jego żonie Christine propozycję, by na czas świąt Bożego Narodzenia udawali jego rodzinę. Państwo Valco wraz z dziećmi, Alicią i Brianem, starają się spełnić jego oczekiwania, niestety wkrótce świąteczny czar pryska.

"Przetrwać święta" - TVP2, godz. 22:10

Maszyny odkryły lokalizację Syjonu i wysyłają w stronę miasta armię strażników, która ma rozprawić się z ludźmi. Obdarzony niezwykłymi zdolnościami Neo i jego sprzymierzeńcy muszą ich powstrzymać. Za radą Wyroczni wyruszają na poszukiwanie Klucznika, który może otworzyć drzwi prowadzące do Źródła. Wyprawę utrudnia agent Smith, który nie tylko udoskonalił metody walki, ale nauczył się replikować.

"Matrix Reaktywacja" - TVN, godz. 22:15

Graham Hess jest byłym pastorem, który po śmierci żony stracił wiarę. Razem z dwójką dzieci mieszka na farmie Bucks Country w Pensylwanii. Wiedzie spokojny żywot, zajmuje się rolnictwem i myśli, że nic już go w życiu nie czeka. Pewnego dnia na swoim polu kukurydzy odkrywa tajemnicze symbole. Początkowo bierze to za sprawkę któregoś z sąsiadów, ale szybko okazuje się, że znaki nie mogą być dziełem człowieka. W tym samym czasie telewizja podaje komunikaty o podobnych zdarzeniach w innych miejscach świata.

"Znaki" - Polsat, godz. 22:40

