Program TV na piątek, 3.01.2020. Co obejrzeć 3 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w piątek, 3.01.2020? W programie TV na piątek, m.in. "Superman: powrót", "Iron Man II", "Blondynka", "Giganci ze stali" oraz "Resident Evil: Zagłada". Sprawdź program telewizyjny na piątek, 3 stycznia 2020 roku!

Program tv na piątek, 3 stycznia 2020 r.:

Po sześciu latach nieobecności na Ziemi Superman powraca do Metropolis. Miasto opanowane jest przez siły zła. Przestępczość wzrasta, a mieszkańcy boją się wyjść na ulicę. Mściwy i demoniczny Lex Luthor, jeden z najbardziej wpływowych ludzi w Metropolis, szykuje złowrogi spisek przeciwko ludzkości. Jakby tego było mało, dają o sobie znać także starzy wrogowie z planety Krypton. Superman musi stawić im wszystkim czoła. Przed nim jeszcze jedno ważne zadanie do wykonania - odzyskanie ukochanej Lois, którą przed laty zostawił bez wyjaśnień.

"Superman: powrót" - TVN, godz. 20:00

Tony Stark ujawnia, że jest superbohaterem znanym jako Iron Man. Opinia publiczna naciska, by przemysłowiec podzielił się technologią z wojskiem. Tony jest sceptycznie nastawiony do tego pomysłu. Uważa, że jego wynalazki mogą zostać wykorzystane do bezmyślnego zabijania ludzi. Zmaga się ze społecznymi naciskami, a także z nowymi, potężnymi przeciwnikami - Justinem Hammerem i szukającym zemsty rosyjskim fizykiem nazwiskiem Ivan Vanko. Stark może liczyć na pomoc przyjaciół - Pepper Potts i Jamesa Rhodesa.

"Iron Man II" - Polsat, godz. 20:00

Scenariusz oparty jest na opowiadaniu Josepha Conrada "Jądro ciemności" i relacjonuje historię wyprawy kapitana Benjamina Willarda. Bohaterowi polecono zlikwidowanie szalonego pułkownika Kurtza, który na własną rękę rozpoczął morderczą wojnę na pograniczu wietnamsko-kambodżańskim. Po odnalezieniu pułkownika Willard ma według własnego uznania go zabić bądź wezwać bombowce, które zniszczą obóz. Wraz z grupką żołnierzy kapitan rusza łodzią patrolową w górę Mekongu.

"Czas Apokalipsy" - TVN7, godz. 20:00

Świat przyszłości, w którym nikt nie może być samotny. Ludzie są zmuszeni do życia w parach. Zgodnie z przepisami uchwalonymi przez władze miasta każdy singiel trafia do hotelu, w którym ma 45 dni na poznanie nowego partnera. Jeśli w tym czasie nie uda mu się znaleźć miłości, czeka go przemiana w zwierzę. David, porzucony przez żonę, trafia do ośrodka i próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Pewnego dnia poznaje mieszkającą w lesie przedstawicielkę rebeliantów. To spotkanie odmieni jego życie.

"Lobster" - TVP Kultura, godz. 20:30

Sylwia pełni obowiązki Kobiety Roku Podlasia. Właśnie przyjechała do niej dziennikarka z czasopisma Lustra, żeby przeprowadzić wywiad i towarzyszyć Sylwii w pracy. Do Dawida przyjeżdża Marta Retzer, by pomóc mu rozwikłać problem Dorci, dziewczyny, której ojciec nie chce puścić na stypendium muzyczne do Szwajcarii. Misja Marty nie udaje się, mimo to Dawid prosi, by została dłużej. Może przy niej Dawid zacznie znów komponować? W schronisku jeden z psów ma wyraźne objawy parwowirozy.

"Blondynka" - TVP1, godz. 20:35

Po śmierci matki młody J R.R. Tolkien zostaje wysłany do szkoły z internatem. Nowa sytuacja jest dla niego trudna, jednak chłopak nawiązuje przyjaźnie, odkrywa miłość i dzięki temu łatwiej jest mu przetrwać ciężkie chwile. Wśród indywidualistów pisarz znajduje artystyczną inspirację. Wybuch I wojny światowej wstrząsa życiem młodych ludzi i sprawia, że przyszłość "braterstwa" staje pod znakiem zapytania. Tolkien zaczyna pisać powieść "Władca pierścieni".

"Tolkien" - Canal+, godz. 21:00

Niedaleka przyszłość. Charlie Kenton był niegdyś odnoszącym sukcesy bokserem. Jego kariera legła w gruzach, kiedy na ringu zaczęły dominować roboty. Teraz mężczyzna zajmuje się organizacją nielegalnych walk i naprawą maszyn. Nie wiedzie mu się najlepiej. Pewnego dnia w życiu Kentona pojawia się 11-letni Max. Chłopiec oświadcza, że jest synem Charliego i zachęca go, by zajął się trenowaniem robota, który mógłby zdobyć pas mistrzowski. Szybko przyjdzie im się przekonać, że droga na szczyt nie jest usłana różami.

"Giganci ze stali" - TVP1, godz. 21:30

Jeff i Amy wyruszają z Massachusetts do San Diego w Kalifornii. Podróżując przez pustynię jeepem, małżonkowie wdają się w konflikt z agresywnym miejscowym kowbojem. Ich samochód ulega awarii. Z pomocą przychodzi przypadkowy kierowca ciężarówki, Red Barr. Nieświadoma zagrożenia Amy korzysta z jego uprzejmości i zabiera się z nim do najbliższego przydrożnego baru, a Jeff zostaje przy jeepie. Gdy udaje mu się naprawić wóz, szybko rusza za żoną. Lecz ślad po niej zaginął. Zrozpaczony mężczyzna nie ustaje w wysiłkach, by ją odnaleźć.

"Incydent" - TVP2, godz. 22:15

Obdarzona nadnaturalnymi mocami Alice dowodzi konwojem ludzi, którym udało się uchronić przed spreparowanym przez korporację Umbrella, wirusem "T". Przez pustynną Nevadę zmierzają w stronę Alaski - jednego z najmniej zaludnionych regionów świata, gdzie będą w końcu bezpieczni. Tymczasem twórca wirusa, doktor Isaacs, zrobi wszystko, aby przeszkodzić ocalałym w dotarciu do celu. Ma mu w tym pomóc najnowszej generacji mutant wirusa "T". Alice i drużynę obrońców ludzkości czeka starcie z bezwzględnymi zombie.

"Resident Evil: Zagłada" - Polsat, godz. 22:50

Sprawdź pełny program telewizyjny na piątek, 3.01.2020 >>