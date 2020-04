Program TV na piątek, 3.04.2020. Co obejrzeć w piątek, 3 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w piątek, 3.04.2020? W programie TV na piątek, m.in. "Seksmisja", "Francuski pocałunek", "8 Wspaniałych", "Ślub od pierwszego wejrzenia", "Firewall" czy "Ant-Man". Sprawdź program telewizyjny na piątek, 3 kwietnia 2020 roku!

Program tv na piątek, 3 kwietnia 2020 r.:

W sierpniu 1991 roku telewizja transmituje relację z epokowego eksperymentu. Maks i Albert dobrowolnie poddają się hibernacji. Budzą się w 2044 r. Od opiekującej się nimi doktor Lamii dowiadują się, że w czasie ich snu na Ziemi wybuchła wojna nuklearna. Jednym z jej skutków było zniszczenie genów męskich, w związku z czym są oni obecnie jedynymi mężczyznami na planecie. Kobiety, które zamieszkały pod ziemią, dzięki partenogenezie od dawna rodzą same dziewczynki. Maks i Albert stają przed dziejową misją.

"Seksmisja" - Polsat, godz. 20:00

Kate odczuwa lęk przed podróżą samolotem. Niemniej kiedy człowiek, którego gotowa była poślubić, podczas podróży służbowej do Paryża zakochał się w innej kobiecie, decyduje się na lot przez Atlantyk. W samolocie towarzyszy jej sympatyczny Francuz, który okazuje się złodziejem ściganym przez policję za przemyt. Spotkanie z nim ściągnie na Kate wiele kłopotów. Ku zaskoczeniu obojga nadejdzie chwila, kiedy dziewczyna doceni jego urok, a on dostrzeże w niej życiową szansę.

"Francuski pocałunek" - Stopklatka, godz. 20:00

Scott Lang jest zawodowym oszustem, który dzięki specjalnemu kostiumowi może dokonywać niecodziennych rzeczy - potrafi zmniejszyć się do rozmiarów mrówki i jednocześnie zyskuje nadnaturalną siłę. Nieoczekiwanie ma szansę wykorzystać moce w szczytnym celu. Razem z mentorem, doktorem Pymem, próbuje zapobiec katastrofie i uratować ludzkość. Pomaga mu w tym piękna Hope van Dyne.

"Ant-Man" - TVN, godz. 20:00

Kontrowersyjny miłosny eksperyment, budzący wielkie emocje na całym świecie. Program ma pomóc znaleźć wymarzoną połówkę tym osobom, które do tej pory nie miały szczęścia w miłości. Idealnego partnera lub partnerki będą dla nich szukać naukowcy! Ale pary poznają się dopiero na ślubnym kobiercu! Kto z uczestników programu będzie na tyle odważny, by powiedzieć "tak" nieznajomej osobie? Czy naukowe podejście do miłości położy kres ich samotności?

"Ślub od pierwszego wejrzenia" - TVN7, godz. 21:00

W trzecim odcinku "Ośmiu Wspaniałych" uczestnicy wylądują na niezbyt znanej im do tej pory planecie – Wenus. By zrozumieć kobiety będą musieli się po trochu nimi stać… i nauczyć się typowo damskich zawodów. Czy Radek i Piotr sprawdzą się w roli stylistów w salonie sukien ślubnych? Czy dla Adama i Łukasza praca w sklepie z bielizną nie będzie zbyt krępująca? A może wśród podwiązek, biustonoszy i stringów odnajdą swoje powołanie? Jak Albert poradzi sobie z okiełznaniem burzy damskich włosów? Czy zostanie mistrzem nożyczek i lokówki?

"Ośmiu Wspaniałych" - TVP1, godz. 20:35

16-letnia Paula mieszka na prowincji. Nastolatka jest w rodzinie jedyną osobą słyszącą, jej rodzice i brat są głusi. Dziewczyna pomaga w gospodarstwie, ułatwia bliskim kontakt ze światem. Przy okazji przesłuchań do szkolnego chóru wychodzi na jaw, że Paula ma talent wokalny. Nauczyciel proponuje, by wzięła udział w konkursie w Paryżu. Nagrodą jest przyjęcie do paryskiej szkoły śpiewu. Bliscy Pauli są przerażeni perspektywą wyjazdu dziewczyny. Paula, choć zawsze marzyła o śpiewaniu, zamierza zrezygnować z udziału w konkursie.

"Rozumiemy się bez słów" - TVP2, godz. 22:10

Jack Stanfield odpowiada za bezpieczeństwo informatyczne jednego z największych banków w Seattle. Nadzoruje działanie odpowiednich systemów, które mają chronić konta klientów przed sieciowymi włamywaczami. Są to trudne do pokonania, najnowocześniejsze zabezpieczenia. Złodziej Bill Cox porywa żonę i dzieci Jacka, a jemu stawia twarde warunki. Nie zabije przetrzymywanych, jeśli Stanfield przeleje z banku, w którym pracuje, sto milionów dolarów na konto porywacza. Według planu podejrzenia o kradzież mają paść na Jacka.

"Firewall" - TVN, godz. 22:20

Sprawdź pełny program telewizyjny na piątek, 3.04.2020 >>