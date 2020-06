Program TV na piątek, 5.06.2020. Co obejrzeć w piątek, 5 czerwca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w piątek, 5.06.2020? W programie TV na piątek, m.in. "Jak rozpętałem II wojnę światową", "Duma i uprzedzenie", "Miasto aniołów", "Dzień z życia blondynki", "Warcraft: Początek" i "Ocean's Thirteen". Sprawdź program telewizyjny na piątek, 5 czerwca 2020 roku!

Program tv na piątek, 5 czerwca 2020 r.:

Rodzina Bennetów nie należy do zamożnych, a jej niewielki majątek ma wkrótce przejąć antypatyczny kuzyn, Collins. Według pani Bennet jedynym sposobem na wyjście z kłopotów finansowych jest korzystne zamążpójście pięciu córek. Doskonałą okazją do zrealizowania matrymonialnych planów staje się przyjazd zamożnego arystokraty, Charlesa Bingleya, który zakochuje się z wzajemnością w najstarszej córce Bennetów, Jane. Przyjaciel nowego sąsiada, William Darcy, nie robi na Lizzie dobrego wrażenia. Każde ich kolejne spotkanie kończy się kłótnią.

"Duma i uprzedzenie" - TVN7, godz. 20:00

Po nieudanej operacji chirurg kardiolog Maggie Rice traci wiarę w sens pracy. Anioł Seth, który jest świadkiem całego zajścia, zakochuje się w pragmatycznej kobiecie.

"Miasto aniołów" - Stopklatka, godz. 20:00

Franek trafia do Włoch. Przypadkowa dekonspiracja w obecności włoskiego faszysty zmusza go do przywdziania niemieckiego munduru. Niemcy aresztują go jako dezertera i odsyłają na front wschodni. Franek wyskakuje z samolotu ze spadochronem i ląduje w Polsce. Po wielu perypetiach wreszcie trafia do partyzantów i zdobywa ich zaufanie.

"Jak rozpętałem II wojnę światową" - Polsat, godz. 20:05

Spokój Azeroth zostaje zakłócony atakiem Orków, którzy chcą uchronić swoją cywilizację przed wyginięciem. Durotan, herszt jednego z klanów najeżdżających świat ludzi, ma wątpliwości co do intencji czarnoksiężnika i nekromanty Gul'dana. Tymczasem do obrony Azeroth ruszają królewski szwagier Anduin Lothar oraz czarnoksiężnik Medivh. Zbliża się decydująca bitwa, w której zmierzą się ogromne armie.

"Warcraft: Początek" - TVN, godz. 20:05

Makler z San Francisco, Will Shaw, wybiera się na wakacje do Hiszpanii. Na miejscu czeka na niego ojciec, Martin, który pracuje dla ambasady USA w Madrycie. Podczas wycieczki łodzią rodzice Willa, brat i jego narzeczona zostają uprowadzeni. Shaw dowiaduje się, że ojciec jest agentem CIA. Porywacze chcą zdobyć teczkę, którą podobno ma partnerka Martina z CIA, Jean Carrack, lecz kobieta zaprzecza. Życie Willa jest w niebezpieczeństwie. Z pomocą Jean mężczyzna musi przeprowadzić śledztwo, odzyskać teczkę i uwolnić bliskich.

"Zimne światło dnia" - TVP1, godz. 20:35

Meghan Milles pragnie zostać moderatorką wiadomości telewizyjnych. Dzień przed rozmową w sprawie wymarzonej pracy kobieta jest w fatalnym nastroju, ponieważ została porzucona przez chłopaka. Mimo złego humoru postanawia pójść z dwiema koleżankami na drinka. Poznaje tam Gordona i jedzie do jego mieszkania. Gdy chce wrócić do domu, okazuje się, że jej auto zostało odholowane. Kobieta desperacko próbuje przedostać się przez miasto, by zdążyć na spotkanie. Napotyka kolejne trudności, które mogą zniweczyć jej marzenia o karierze prezenterki.

"Dzień z życia blondynki" - TVP2, godz. 22:25

Gang Danny'ego Oceana planuje kolejny wielki skok. Wybór pada na właściciela kasyn i hoteli, bezwzględnego Willy'ego Banka. To przez niego jeden z ludzi Oceana trafił do szpitala. Zemsta jest nieunikniona. Danny i jego wierny zespół opracowują misterny plan pogrążenia Banka, zakładający pozbawienie go okrągłej sumy pół miliarda dolarów, i to w dniu otwarcia jego największego kasyna. Aby to się udało, muszą pozyskać do współpracy dotychczasowego wroga, Terry'ego Benedicta.

"Ocean's Thirteen" - TVN, godz. 22:45

