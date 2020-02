Program TV na piątek, 7.02.2020. Co obejrzeć w piątek, 7 lutego w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w piątek, 7.02.2020? W programie TV na piątek, m.in. "Blondynka", "Archiwista", "Totalna magia", "Power Rangers", "Wesele" i "Doktor Strange". Sprawdź program telewizyjny na piątek, 7 lutego 2020 roku!

Program tv na piątek, 7 lutego 2020 r.:

Historia światowej sławy neurochirurga, doktora Stephena Strange'a, którego życie odmienił tragiczny wypadek samochodowy, odbierający mu sprawność w rękach. Gdy tradycyjna medycyna zawodzi, w poszukiwaniu uzdrowienia i nadziei mężczyzna trafia do tajemniczej samotni. Tam orientuje się, że nie jest to jedynie ośrodek kuracyjny, ale przede wszystkim miejsce walki z zagrażającymi światu mrocznymi siłami. Uzbrojony w nowo nabytą moc Strange będzie musiał wybrać między powrotem do życia w bogactwie i sławie, a próbą obrony świata przed złem.

"Doktor Strange" - Polsat, godz. 20:00

NASA odkrywa planetę, na której panują warunki zbliżone do ziemskich. W odpowiedzi na wysłany przez ludzi sygnał na Ziemi pojawia się pięć obiektów, z których jeden rozbija się w Hongkongu, a cztery pozostałe lądują na wodach w pobliżu Hawajów. Admirał Shane wysyła patrol złożony z dwóch amerykańskich i jednego japońskiego niszczyciela. Obcy zamykają okręty w polu siłowym, niszczą dwa z nich. Na trzecim, uszkodzonym, Alex Hopper obejmuje dowództwo. Musi podjąć walkę z wrogiem i powstrzymać go przed ściągnięciem posiłków.

"Battleship: Bitwa o Ziemię" - TVN, godz. 20:00

Jest rok 1996. Los Angeles stało się sceną walk i przemocy. W tej ponurej rzeczywistości rozgrywa się batalia pomiędzy sierżantem Johnem Spartanem, zwanym Człowiekiem-demolką, a sadystycznym psychopatą Simonem Phoeniksem, który zabija ludzi dla przyjemności. Phoenix porywa autobus pełen pasażerów. Mimo iż sierżant łapie psychopatę, zakładnicy giną. Policjant zostaje oskarżony o ich śmierć. W ramach kary on i Phoenix zostają poddani hibernacji. Po latach morderca ucieka, a Spartan zostaje przywrócony do życia, by móc go złapać.

"Człowiek-demolka" - TVN7, godz. 20:00

Nowy Jork, lata sześćdziesiąte XX wieku. Lorenzo, Michael, John i Tommy mieszkają w owianej złą sławą części Manhattanu. Pewnego dnia jeden z ich chuligańskich wybryków kończy się tragicznie - chłopcy zostają wysłani do zakładu poprawczego, w którym stają się ofiarami sadystycznego strażnika Nokesa. Po opuszczeniu placówki ich drogi się rozchodzą. Do ponownego spotkania dochodzi po jedenastu latach: Lorenzo, dziennikarz New York Timesa, i Michael, zastępca prokuratora, jednoczą siły, aby pomóc Johnowi i Tommy'emu, którzy zamordowali Nokesa.

"Uśpieni" - TVN Fabuła, godz. 20:00

Demaskatorski, gorzko-ironiczny portret współczesnego polskiego społeczeństwa, którego tłem jest wiejskie wesele. Wojnar, bogaty ogrodnik z podkarpackiej wsi, wydaje za mąż jedyną córkę. Kasia wróciła na wieś z miasta. Pan młody, Janusz, od dawna się w niej podkochiwał. Po obojgu młodych nie widać wielkiej miłości. Dla Wojnara najważniejsze, żeby wesele wypadło jak najokazalej, ale też jak najtaniej. Z początku wszystko układa się po jego myśli.

"Wesele" - Stopklatka, godz. 20:00

Dawid ma sporo do przemyślenia. Od tygodnia w warszawskiej siedzibie Fundacji nie pojawiła się Marta. Sylwia wysyła męża do stolicy, żeby załatwił tę sprawę. Marta składa wypowiedzenie z pracy w zarządzie Fundacji Coexist. Dawid próbuje negocjować, zaprasza ją na kolację. Jasiunia przeżywa osobisty dramat. Felczerowa doniosła na policję, że okradła ją z oszczędności. I choć wszyscy wiedzą, że to Zofia zabrała te pieniądze, to Jasiunia nie uchyla się od odpowiedzialności.

"Blondynka" - TVP1, godz. 20:35

Losy piątki nastolatków, którzy natrafiają na wrak statku kosmicznego. Dzięki niemu bohaterowie uzyskują supermoce i stają się grupą "Power Rangersów". Wkrótce dowiadują się, że świat stoi na progu zagłady. Zagrożenie przybywa z najdalszych zakątków wszechświata, a przeciwstawić mu się może tylko ktoś o nadludzkich możliwościach. Piątka wybranych przez przeznaczenie bohaterów musi pokonać lęki i słabości, by uratować świat.

"Power Rangers" - TVP2, godz. 20:40

Po wspólnym spacerze po lesie Henryk podsuwa Zuzi kolejną sprawę sprzed lat. Tym razem chodzi o zabójstwo dziennikarza śledczego. Igor Sommer został postrzelony podczas polowania, które obserwował z ukrycia. Pewnie można by było uznać to za nieszczęśliwy wypadek, gdyby nie fakt, że kula, która utkwiła w ciele mężczyzny, nie pasowała do broni żadnego z myśliwych. Wasiluk jedzie do mieszkania pielęgniarki, która rozmawiała z dziennikarzem tuż przed jego śmiercią. Dowiaduje się od jej córki, że kobieta niedługo po sprawie Sommera zginęła pod kołami samochodu.

"Archiwista" - TVP1, godz. 21:30

Nina to niesamowicie utalentowana, lecz niestabilna psychicznie balerina u progu sławy. Doprowadzona do granic wytrzymałości psychicznej i fizycznej przez dyrektora artystycznego i świadomość zagrożenia, które stanowi jej rywalka, Nina zatraca granice pomiędzy fikcją a rzeczywistością. Wraz z rosnącą presją obsesje Niny wymykają się spod kontroli, przenosząc ją w świat koszmarnych wizji, które zagrażają nie tylko jej psychice, lecz także jej życiu.

["Czarny łabędź"(https://www.telemagazyn.pl/film/czarny-labedz-343291/) - Ale Kino+, godz. 22:00

Początek II wojny światowej. Arystokratyczna litewska rodzina Lecterów ucieka przed wojskami sowieckimi. W lesie na oczach dwójki dzieci, Hannibala i Mischy, ich krewni i służba zostają zamordowani w okrutny sposób. Wkrótce oprawcy zabijają i zjadają małą Mischę. Hannibalowi udaje się przeżyć. Po ucieczce z sierocińca przedostaje się do Francji. Tu wdowa po wuju, Japonka Murasaki Shikibu, roztacza nad nim opiekę. Gdy Hannibal podejmuje studia medyczne, zdaje sobie sprawę, że rośnie w nim zło, którego nie potrafi kontrolować.

"Hannibal. Po drugiej stronie maski" - Stopklatka, godz. 22:10

Sally i Gillian wcześnie straciły rodziców. Ich wychowaniem zajęły się ciotki, Jet i Frances. Od najmłodszych lat dziewczynki zdawały sobie sprawę, że różnią się od rówieśników. Ciotki je rozpieszczały i pozwalały im uprawiać magię, która w rodzinie przekazywana była z pokolenia na pokolenie. Nie wiedzą, że kobiety z rodu Owensów nie mogą się nigdy zakochać, gdyż grozi im wtedy śmiertelne niebezpieczeństwo. Sally chce zerwać z tradycją, żyć jak zwykła dziewczyna. Gillian chętnie korzysta z czarów, by uwodzić i porzucać kolejnych kochanków.

"Totalna magia" - TVN7, godz. 22:25

