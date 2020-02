Program TV na środę, 12.02.2020. Co obejrzeć 12 lutego w TV? [PROGRAM TELEWIZYJNY, HITY DNIA]

Co obejrzeć w środę w tv? Tego dnia w programie znajdziemy nowe odcinki popularnych seriali, romantyczne filmy i wielki test o miłości! Sprawdź program telewizyjny na środę, 12.02.2020. Podpowiadamy, co dziś obejrzeć w TV!

Program tv na środę, 12 lutego 2020 r.:

Seniorowie rodzin Kargulów i Pawlaków oraz ich wnuczka Ania otrzymują od Johna Pawlaka zaproszenie do Chicago. Kiedy przyjeżdżają na miejsce okazuje się, że John zmarł, a jego ostatnią wolą była prośba o odnalezienie jego nieślubnej córki. Pawlak postanawia spełnić życzenie brata. Odnaleziona córka okazuje się mulatką.

"Kochaj albo rzuć" - godz. 20:00 w Polsacie

Do szpitala trafia Ada Wysocka - seksowna modelka i bliska znajoma Michała. Trafia ona pod opiekę Hani, która chce wybadać, co dokładnie łączy ją z Wilczewskim. Matylda na nowo kłóci się z Falkowiczem i ogłasza strajk głodowy. Dominika namawia Marcina, by wyjechał z nią w podróż do Paryża. Ich plany burzy jednak nagły telefon do Rudej.

"Na dobre i na złe" odc. 767 - godz. 20:55 w TVP2

Tuż przed Walentynkami każdy będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę na ten temat miłości! Na pytania zadane przez Annę Popek i Przemysława Babiarza tradycyjnie odpowiadać będą popularni artyści, sportowcy i dziennikarze, a telewidzowie będą mogli rywalizować w teście online.

"Wielki test o miłości" - godz. 21:00 w TVP1

Nowy Jork opanował wirus, który zamienił ludzi w pełne agresji i szaleństwa potwory. Osoby, które były odporne na działanie wirusa, zostały zabite przez ukrywające się w mroku kreatury. Przeżył tylko jeden człowiek, Robert Nevill, który wraz ze swoim wiernym psem wciąż walczy o życie. W końcu postanawia odkryć szczepionkę, by odwrócić zastaną sytuację.

"Jestem legendą" - godz. 21:30 w TVN

Zosia wraca do stacji jako wolontariuszka i trafia do jednego zespołu z Nowym. Ekipa doktora Banacha jedzie na wezwanie do bezdomnego, który zasłabł w sklepie. Gdy badania wykazują, że mężczyzna jest bliski śmierci, Piotr próbuje doprowadzić do pojednania chorego z synem. Tymczasem Tomek odzyskuje wzrok po niedawnej operacji mózgu.

"Na sygnale" odc. 258 - godz. 21:55 w TVP2

Tom jest niepoprawnym romantykiem. Wierzy, że nawet w obecnych cynicznych czasach prawdziwa miłość zdarza się tylko raz. Niestety Summer nie podziela jego zdania i decyzuje się na rozstanie. Zrozpaczony chłopak postanawia wrócić myślami do ich 500 dni razem, aby odkryć, co poszło źle.

"500 dni miłości" - godz. 22:35 w TVP2

Sprawdź pełny program telewizyjny na środę, 12.02.2020 >>