Program TV na środę, 20.05.2020. Co obejrzeć w środę, 20 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w środę, 20.05.2020?

Program tv na środę, 20 maja 2020 r.:

W 1914 roku zamożna Dunka, Karen Dinesen, przyjeżdża do Kenii, by połączyć się z mężem, baronem Brorem Blixenem. W trakcie podróży poznaje ekscentrycznego angielskiego arystokratę i myśliwego, Denysa Finch Hattona. Szybko okazuje się, że zaaranżowane małżeństwo nie ma przyszłości. Blixenowie mieli żyć spokojnie i dostatnio z farmy i hodowli bydła. Tymczasem baron zainwestował pieniądze w ryzykowną plantację kawy. Kiedy Karen upewnia się, że jej małżonek dopuścił się licznych zdrad, zrywa z nim. Nieoczekiwanie uświadamia sobie, że kocha Denysa.

"Pożegnanie z Afryką" - TVN7, godz. 20:00

Terrorysta Hassan porywa samolot, na pokładzie którego znajduje się 400 pasażerów. Ponieważ jego motywy nie są do końca jasne, policja sądzi, że uczynił to, by zakładników wykorzystać jako kartę przetargową w rokowaniach o uwolnienie uwięzionego w Anglii przywódcy grupy. David Grant, agent CIA, nie zgadza się z tym przypuszczeniem. Twierdzi, że celem Hassana jest zdobycie DZ-5, zabójczej trucizny. Czas pokaże, kto ma rację.

"Krytyczna decyzja" - TVN Fabuła, godz. 20:00

James Bond ma ustalić, kto zabił sir Roberta Kinga, właściciela szybów naftowych i strategicznych linii przesyłu surowców. Agent 007 musi ochraniać córkę ofiary, Elektrę, spadkobierczynię King Enterprises. Tymczasem do akcji wkracza terrorysta Renard, który planuje zniszczenie rurociągów oraz przejęcie bomby neutronowej i ładunku plutonu. Bond dociera jego tropem do Turcji. Okazuje się, że Renard ukrył bombę we wnętrzu rurociągu. James zaczyna się domyślać, kto jest mocodawcą Renarda.

"Świat to za mało" - TVP1, godz. 21:00

Wskutek terapii Antek coraz bardziej otwiera się na ludzi i świat. Marta czuje, że w jej życiu prywatnym w końcu wszystko zaczyna się układać… Majka wysyła Dorocie swoje zdjęcie z Mediolanu. Marta rozpoznaje na nim mężczyznę z charakterystycznym tatuażem na karku. Jest on zamieszany w sprawę zamordowania klientki Wardeckiej. Przerażone kobiety nie mogą się dodzwonić do dziewczyny. Wszystko wskazuje na to, że Majka wpadła w ręce handlarzy żywym towarem… Kamil zaplanował wyjazd dla całej rodziny do Meksyku.

"Zawsze warto" - Polsat, godz. 21:00

Rozpoczyna się półfinał programu "Ameryka Express"! W dwunastym odcinku ostatnia para odpadnie tuż przed finałowym wyścigiem. Podczas pierwszej misji uczestnicy musieli ulepić gliniane naczynie przy użyciu tradycyjnego, garncarskiego koła. Jak tylko zadanie było ukończone, pary otrzymały kolejne instrukcje i kilka kruchych naczyń na drogę. Prowadząca zadbała jak zwykle, żeby podróż do punktu kontrolnego gry nie znudziła uczestników, więc poprosiła o ozdobienie garnków znanym przez wszystkich logo programu "Ameryka Express".

"Ameryka Express" - TVN, godz. 21:30

Sue pracuje jako przedstawicielka handlowa i odnosi liczne sukcesy zawodowe. Podczas podróży służbowej zatrzymuje się w przydrożnym motelu w prowincjonalnym miasteczku. Recepcjonistą jest naiwny romantyk Mike Flux. Chłopak zaczyna zalecać się do Sue. Przygodna znajomość kończy się wraz z powrotem kobiety do Baltimore. Mike uświadamia sobie, że zakochał się w niej i postanawia ją odwiedzić. Sue zgadza się, by u niej został przez kilka dni. Mike postanawia walczyć o stworzenie trwałego związku.

"Hotelowa miłość" - TVP2, godz. 23:05

Wśród nastolatków krąży historia o taśmie wideo: kto ją obejrzy, po siedmiu dniach umiera, odebrawszy uprzednio telefoniczną zapowiedź. Dziennikarka Rachel Keller, podchodząca sceptycznie do sensacyjnych tematów, tym razem traktuje sprawę z powagą. W grupie zagrożonych nastolatków jest jej siostrzenica. Rachel odnajduje kasetę, ogląda nagranie, lecz nie umiera. Legenda głosi, że przeżywają ci, którzy pokażą materiał innej osobie. Kobieta uświadamia sobie, że widział go jej kilkuletni synek. Dziennikarka rozpoczyna walkę o ocalenie dziecka.

"Ring" - TVN7, godz. 23:20

