Program TV na środę, 22.01.2020. Co obejrzeć w Dzień Dziadka, 22 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w Dzień Dziadka, w środę, 22.01.2020? W programie TV na środę m.in.: "Wielki test o polskich komediach", "Na dobre i na złe", "Jak rozpętałem II wojnę światową" czy "Miłość i inne używki". Sprawdź program telewizyjny na środę, 22 tycznia 2020 roku!

Program tv na Dzień Dziadka - środę, 22 stycznia 2020 r.:

Franek trafia do Włoch. Przypadkowa dekonspiracja w obecności włoskiego faszysty zmusza go do przywdziania niemieckiego munduru. Niemcy aresztują go jako dezertera i odsyłają na front wschodni. Franek wyskakuje z samolotu ze spadochronem i ląduje w Polsce. Po wielu perypetiach wreszcie trafia do partyzantów i zdobywa ich zaufanie.

"Jak rozpętałem II wojnę światową" cz. 3 - Polsat, godz. 20:00

Ojciec Igora ma dzisiaj spotkać się z informatorem w sprawie mafii taksówkarskiej - Nowak z niecierpliwością czeka na informacje. Niestety okazuje się, że to pułapka - Leszek zostaje brutalnie pobity! Jarek jest załamany po zniknięciu Emi - chce wyrzucić wszystkie swoje rekwizyty i sceniczne stroje! Eliza próbuje wspierać ukochanego. Wymyśla ze swoim ojcem sprytny plan. Tymczasem Norbert zostaje porwany przez afrykańskich terrorystów!!! Iza zostaje zaproszona na galę "Vlog roku". Na uroczystości spotyka… Jerzego! Dudek jest w dość słabej formie psychicznej… A Brzozowska wprost przeciwnie - dostaje specjalne wyróżnienie i jest adorowana przez organizatora gali!

"Na Wspólnej" odcinek 3010. - TVN, godz. 20:15

Matylda zostaje zaatakowana przez starsze koleżanki, ale ratuje ją przejeżdżający akurat w pobliżu 18 - latek Olek. Następnego dnia nowy przyjaciel odwiedza dziewczynę w domu i zostaje przyłapany przez Falkowicza. Dominika wychodzi w końcu ze szpitala, ale ma kolejne objawy neurologiczne, które niepokoją Marcina. W pracy, jako ratownik, doktor Molenda próbuje pomóc nastolatkowi z silną reakcją anafilaktyczną oraz jego bratu, Piotrowi, który jest sparaliżowany i chce walczyć o prawo do eutanazji. Tymczasem Hania wciąż nie umie porozumieć się ze swoją matką.

"Na dobre i na złe" odcinek 764. - TVP2, godz. 20:55

Wielki test łączy treści edukacyjne i rozrywkowe. Uczestnicy programu oraz widzowie przed telewizorami odpowiadają na przygotowane przez ekspertów pytania podzielone na 5 lub 6 rund. W studiu wystąpią w duetach znani sportowcy, dziennikarze i artyści. Widzowie mogą dołączyć do testu za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej. Tym razem pytania dotyczą polskich komedii.

"Wielki test o polskich komediach" - TVP1, godz. 21:00

Nicky jest doświadczonym oszustem, który potrafi omamić każdego. Mężczyzna nawiązuje współpracę z piękną femme fatale, która zawraca mu w głowie. Relacja szybko przeradza się w gorący romans. Po pewnym czasie Nicky dochodzi do wniosku, że nadmiernie się zaangażował i zrywa z Jess. Trzy lata później para znów się spotyka. Oboje próbują okraść bogatego Rafaela Garrigę.

"Fokus" - TVN, godz. 21:30

Agent J od lat próbuje zrozumieć i polubić sarkastycznego i małomównego partnera, który wciąż jest dla niego zagadką. Gdy życie K i los planety są zagrożone, J decyduje się na desperacki krok. Mężczyzna wyrusza w podróż w czasie, żeby przywrócić sprawom właściwy bieg i pokrzyżować plany diabolicznego kosmity Borisa. Podczas niesamowitej podróży agent stwierdza, że wszechświat wciąż ma przed nim wiele tajemnic.

"Faceci w czerni III" - Polsat, godz. 21:50

Uwodziciel Jamie Randall zaczyna pracę jako przedstawiciel koncernu farmaceutycznego. Ma za zadanie nakłonić lekarzy do przepisywania pacjentom określonych lekarstw. Szef podpowiada Jamiemu, że przekonanie doktora Knighta do oferty wystarczy, by inni lekarze poszli w jego ślady. Przedstawiciel koncernu robi wszystko, by dotrzeć do doktora. Pewnego dnia Jamie poznaje pacjentkę Knighta, cierpiącą na chorobę Parkinsona Maggie Murdock, w której się zakochuje. W tym czasie rynki farmaceutyczne podbija nowy specyfik o nazwie viagra.

"Miłość i inne używki" - TVP2, godz. 22:35

W okolicach wybrzeża Amity Island pojawia się olbrzymi biały rekin, który atakuje ludzi. Nie chcąc wywoływać paniki wśród turystów, burmistrz zleca zabicie bestii. Ichtiolog Matt Hooper uważa, że prawdziwy sprawca ataków jest o wiele większy od wyłowionego okazu. Razem z komendantem policji Martinem Brodym ruszają do walki z krwiożerczym potworem, który zabija coraz więcej ludzi.

"Szczęki" - TVN7, godz. 22:45

