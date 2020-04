Program TV na środę, 29.04.2020. Co obejrzeć 29 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Oto nasz program TV na środę, 29.04.2020. W telewizji będzie można obejrzeć m.in. światowy hit kinowy 1993 roku oraz 9. odcinek "Ameryka Express". 29 kwietnia w tv także seriale oraz epicka opowieść o wielkiej przyjaźni, zbrodni i karze. Sprawdź nasz program tv na środę, 29 kwietnia!

Program tv na środę, 29 kwietnia 2020 r.:

Ceniony chirurg z Chicago, doktor Richard Kimble, został oskarżony o zamordowanie żony. Dowody świadczą przeciwko niemu, to on znalazł śmiertelnie ranną Helen. Policja ignoruje jego relację o napadzie jednorękiego mężczyzny. Po zakończeniu procesu Kimble zostaje skazany na śmierć. Ucieka jednak z autobusu przewożącego więźniów, by rozpocząć poszukiwania mordercy. Chce pomścić ukochaną żonę i oczyścić się z zarzutów. Za nim rusza pościg, któremu przewodzi uparty i wytrwały agent federalny, szeryf Sam Gerard.

"Ścigany" - TVN7, godz. 20:25

Maks już nie próbuje ukrywać, że doktor Woźnicka wpadła mu w oko i zaprasza ją na randkę. Szczepan nadal szuka Liny i nie może wybaczyć Agacie słów, którymi zraniła jego ukochaną. Lekarka, by odnaleźć zaginioną dziewczynę, zatrudnia w końcu detektywa, Lecha Matwieja. Tymczasem, ku niezadowoleniu Radwana, Doktor Homolka staje się jednym z najbardziej popularnych lekarzy szpitala. Justyna, tuż przed swoim ślubem, wraca nagle do szpitala skarżąc się na ból operowanej ręki. Razem z nią, w Leśnej Górze pojawia się też Adrian, jej narzeczony. Hania będąc świadkiem bójki ukochanego z partnerem Justyny, postanawia wyjechać.

"Na dobre i na złe" odcinek 778. - TVP2, godz. 20:55

Po przeżyciach w Rosji ("Rocky 4), filadelfijski champion Rocky Balboa (Stallone) wycofuje się z ringu, poświęcając siły synowi (Sage Stallone). Idealista, przegapia moment, w którym syn zwraca się przeciw niemu, zwabiony szansą kariery.

"Rocky V" - TVP1, godz. 21:00

Wardecki zgadza się reprezentować brata Ady w sprawie o zabójstwo na stacji benzynowej. Dziewczyna w końcu może być spokojna o swoich bliskich, zaczyna układać sobie życie również z byłym mężem. Tymczasem Sofia, pod naciskiem Sergia, decyduje się zatrudnić w agencji Ewkę. Prosi dziewczynę, by, pod jej nieobecność w kraju, miała oko na relację Ady i Kamila. Kobieta nie jest pewna intencji swojego „partnera w interesach”. Marta, wraz ze swoją klientką, zgłasza na policji sprawę zaginięcia jednej z modelek na jachcie, na którym Anka pracowała jako stewardessa...

"Zawsze warto" odcinek 21. - Polsat, godz. 21:05

Odcinek dziewiąty to świetny moment na wprowadzenie do gry ulubionego rekwizytu uczestników, czyli czarnej flagi. Reguły pozostają niezmienione od pierwszej edycji. Para, która na mecie odcinka pojawi się z czarną flagą, spada o jedno miejsce w rankingu. Pierwsza misja związana była z rewolucyjną historią Kolumbii. Uczestnicy musieli odnaleźć imię bohatera na tablicy poległych w Socorro, a następnie zachęcić do dalszej podróży przypadkowego przechodnia noszącego dokładnie to samo imię. Szczęściarz łapał z uczestnikami autostop aż do kolejnej misji.

"Ameryka Express" odcinek 9. - TVN, godz. 21:30

Dla Mado 47 lat to nowa dwudziestka. Kobieta imprezuje, szaleje, bawi się. Marzy o motocyklu i różowym kasku; chce podbić ulice Paryża i serca przystojnych mężczyzn. Jest absolutnym przeciwieństwem córki - odpowiedzialnej, dojrzałej Avril, z którą mieszka. Córka pilnuje matki, lecz nie zawsze skutecznie. Obie kobiety zachodzą w ciążę. Szykuje się burza hormonów i apogeum rodzinnych animozji.

"mamy2mamy" - TVP2, godz. 22:25

Nowy Jork, lata sześćdziesiąte XX wieku. Lorenzo, Michael, John i Tommy mieszkają w owianej złą sławą części Manhattanu. Pewnego dnia jeden z ich chuligańskich wybryków kończy się tragicznie - chłopcy zostają wysłani do zakładu poprawczego, w którym stają się ofiarami sadystycznego strażnika Nokesa. Po opuszczeniu placówki ich drogi się rozchodzą. Do ponownego spotkania dochodzi po jedenastu latach: Lorenzo, dziennikarz New York Timesa, i Michael, zastępca prokuratora, jednoczą siły, aby pomóc Johnowi i Tommy'emu, którzy zamordowali Nokesa.

"Uśpieni" - TVN, godz. 23:00

