Program TV na środę, 4.03.2020. Co obejrzeć w środę, 4 marca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami środa, 4 marca 2020 roku. Macie dzisiaj ochotę na serial, film, program rozrywkowy, a może... mecz piłki nożnej? Dla każdego coś miłego! Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na środę, 4.03.2020.

Program tv na środę, 4 marca 2020 r.:

W Alpach na granicy niemiecko-austriackiej zostaje odnalezione dziwacznie ułożone ciało martwego chłopca. Do zbadania sprawy zostają przydzieleni Niemka Ellie i Austriak Gedeon. Dla policjantki śledztwo w górach jest pierwszym poważnym wyzwaniem w karierze, podczas gdy mężczyzna całkowicie zatracił jakiekolwiek ambicje. Wkrótce śledczy znajdują kolejne miejsca zbrodni usiane mrożącymi krew w żyłach symbolami i ciałami ofiar sprofanowanymi po śmierci, co przywodzi im na myśl pogańskie rytuały. Wszystko wydaje się częścią większego, złowieszczego planu. Ellie czuje się pod coraz większą presją, aby zrozumieć motywy obłąkanych sprawców i ich powstrzymać. Polowanie prowadzi partnerów w mroczne doliny, gdzie wciąż praktykowane są archaiczne alpejskie zwyczaje. Tam odkrywają paranoiczny świat mordercy.

"Granica zbrodni" odcinek 1 - Ale kino+, godz. 20:10

W tej kolejce gdańszczanie spotkają się ze stołecznymi piłkarzami. Warszawianie będą chcieli zrewanżować się trójmiejskim przeciwnikom za porażkę, którą ponieśli na własnym boisku we wrześniu 2019 roku. Legioniści walczą o tytuł mistrzowski, ale nie potrafią zbudować sobie przewagi nad Cracovią i Pogonią Szczecin. Gdańscy piłkarze natomiast chcą zmniejszyć stratę do trzeciego miejsca w tabeli.

Lechia Gdańsk - Legia Warszawa: 25. kolejka - TVP Sport, godz. 20:20

Osiem par staje do podzielonego na etapy wyścigu, którego trasa wiedzie przez Gwatemalę i Kolumbię. Uczestnicy zmagają się z ekstremalnymi warunkami - zmieniającą się pogodą i nieustannie wahającymi się temperaturami. W trakcie podróży czekają na nich różne zadania, podczas których sprawdzą oni swoją wytrwałość, siłę i spryt. Zdani tylko na siebie będą musieli także wykazać się wiedzą i umiejętnościami. Para, która dotrze na metę jako pierwsza, wygra program.

"Ameryka Express" - TVN, godz. 21:30

Ania studiuje architekturę zieleni. Jest wrażliwa i nieśmiała. Ostatnio jej myśli zaprząta przystojny mężczyzna z eleganckiego budynku, w którym dziewczyna pielęgnuje zieleń. Marcin ma intratną posadę w banku i nie wątpi w swe możliwości. Wyznaje zasadę, że kłamstwo pozwala uniknąć wielu problemów, więc często wykorzystuje je w relacjach z kobietami. Zauroczenie Ani zbiega się w czasie z finansową katastrofą zamożnego playboya. Uratować może go tylko bogata ciotka Nela, która wsparłaby młodzieńca, gdyby przedstawił jej swoją żonę.

"Nie kłam, kochanie" - Polsat, godz. 22:10

Kasia Zawada wciąż mieszka we wsi Brzózki. Jest dyrektorką miejscowej szkoły podstawowej. Musi radzić sobie z zalotami sołtysa, Staszka Kolasy. Syn Kasi, Marcin, który do tej pory mieszkał za granicą z ojcem, niespodziewanie wraca do Polski. Od razu wpada w kłopoty i musi opuścić rodzinną wieś. Wyjeżdża do stolicy. Tymczasem w rodzinie Wolańskich wybucha kryzys. Barbara Wolańska, celebrytka i znana sekstrenerka, wydaje bardzo kontrowersyjną książkę. Niezadowoleni bliscy Barbary uciekają z domu.

"Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3" - CANAL+, godz. 22:20

W dniu ślubu córki Frank Allen opowiada przyszłemu zięciowi o swoim życiu. Mężczyzna miał obsesję na punkcie oszczędności czasu i dobrego zorganizowania swojego dnia. Wszystko, co robił, było zapisane w notesie z dokładną godziną - czas na śniadanie, na wyjście z domu i wypicie drinka na przyjęciu. Jego poukładane życie zmieniło się, gdy pewnego dnia w drodze powrotnej do domu Frank postanowił pomóc ciężarnej kobiecie i zawieźć ją do szpitala.

"Teoria chaosu" - TVP2, godz. 22:35

