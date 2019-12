Program tv na Sylwestra, 31.12.2019. Co obejrzeć w ostatni dzień roku w TV? [PROGRAM TELEWIZYJNY, HITY DNIA]

Program telewizyjny na Sylwestra - co obejrzeć w ostatni dzień roku w TV? 31 grudnia koncerty sylwestrowe pokażą trzy największe stacje w Polsce - TVP2, Polsat i TVN. We wtorek w telewizji także "Kler" Wojciecha Smarzowskiego, kultowe "Dirty Dancing" oraz "Zatańcz ze mną" i "Gorączka sobotniej nocy". Sprawdź program tv na Sylwestra 2019!

Program tv na Sylwestra, 31 grudnia 2019 r.:

Piąta edycja sylwestrowej zabawy, podczas której na uczestników i widzów czeka pięć godzin wielobarwnego, dynamicznego i bogatego w spektakularne efekty specjalne oraz najnowsze technologie widowiska. Na scenie wystąpią m.in.: Sylwia Grzeszczak, Edyta Górniak, Blue Café, Sławek Uniatowski, Reni Jusis i Pectus. Artyści wykonają swoje największe przeboje oraz światowe hity, które królowały w rozgłośniach radiowych w ostatnich dekadach. Obok nich pokaz umiejętności dadzą także tancerze Egurrola Dance Studio.

Warszawa - stolica Sylwestra 2019 - TVN, godz. 19:45

Sylwester Marzeń to połączenie podhalańskiej tradycji z muzyką rozrywkową. Na Równi Krupowej wystąpią m.in:. Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Paweł i Łukasz Golcowie, Gromee, Boys, Weekend, Kombi, Stefano Terrazzino, Bayer Full, Milano, Viki Gabor, Mateusz Mijal z zespołem, Chico & The Gypsies, Pupo, Thomas Anders i Modern Talking Band. O oprawę choreograficzną zadba zespół Agustina Egurroli. Wydarzenie poprowadzą Ida Nowakowska, Marcelina Zawadzka, Aleksander Sikora i Rafał Brzozowski. Relację zza kulis przedstawią Norbi i Robert Karpowicz.

Sylwester Marzeń z Dwójką 2019 - TVP2, godz. 19:55

Relacja z koncertu sylwestrowego, który ma miejsce na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Polscy i zagraniczni artyści wykonają najlepsze taneczne przeboje, które rozgrzewały parkiety dyskotek nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Na specjalnie przygotowanej liście utworów pojawią się aktualne hity oraz znane klasyki. Na scenie wystąpią m.in.: Ronnie Ferrari, zespół "Daj to głośniej", Cleo, DJ Bobo, LayZee aka Mr. President, Captain Jack, Maciej Maleńczuk, Sławomir i Michał Szpak.

Sylwestrowa Moc Przebojów - Polsat, godz. 20:00

Filmy w Sylwestra 2019

Norbit Albert Rice wychowywał się w domu dziecka zarządzanym przez pana Wonga. Tu zaprzyjaźnił się z Kate Thomas, która wkrótce została adoptowana, a Norbit padł ofiarą prześladowań ze strony rówieśników. Z pomocą przyszła mu silna i wielka Rasputia Latimore. Dorosły Norbit i jego obrończyni pobierają się. Rasputia maltretuje męża i zdradza go z nauczycielem tańca. Pewnego dnia Kate powraca do miasta. Kobieta chce kupić sierociniec pana Wonga. Niebawem wychodzi na jaw, że bracia Rasputii również mają plany związane z placówką.

"Norbit" - TVN7, godz. 20:00

Trzej księża co roku spotykają się w rocznicę wypadku, z którego cudem uszli z życiem. Każdy z mężczyzn zajmuje inne miejsce w kościelnej hierarchii. Lisowski chce zrobić karierę w Watykanie, ale na jego drodze do sukcesu stoi arcybiskup Mordowicz, chcący wybudować największe sanktuarium w Polsce. Ksiądz Trybus jest wiejskim proboszczem, który ulega przyziemnym słabościom. Kukuła boryka się z utratą zaufania parafian. Kolejne wydarzenia odcisną piętno na życiu każdego z nich.

"Kler" - Canal+, godz. 20:00

Frances, nazywana przez przyjaciół Baby, spędza wakacje z rodzicami i siostrą w jednym z ośrodków wakacyjnych. Jest znudzona. Towarzystwo egoistycznych snobów nie odpowiada wrażliwej dziewczynie. Baby przypadkowo poznaje młodego tancerza Johnny'ego Castle'a. Okazuje się, że jego partnerka Penny nie może mu towarzyszyć podczas zbliżającego się konkursu, ponieważ zaszła w ciążę. Frances postanawia ją zastąpić.

"Dirty Dancing" - TV Puls, godz. 20:00

Demaskatorski, gorzko-ironiczny portret współczesnego polskiego społeczeństwa, którego tłem jest wiejskie wesele. Wojnar, bogaty ogrodnik z podkarpackiej wsi, wydaje za mąż jedyną córkę. Kasia wróciła na wieś z miasta. Pan młody, Janusz, od dawna się w niej podkochiwał. Po obojgu młodych nie widać wielkiej miłości. Dla Wojnara najważniejsze, żeby wesele wypadło jak najokazalej, ale też jak najtaniej. Z początku wszystko układa się po jego myśli

"Wesele" - Stopklatka TV, godz. 20:00

John Clark, prawnik z Chicago, mąż i ojciec dwójki dzieci, podróżując kolejką z pracy do domu, codziennie widzi napis "Szkoła tańca panny Mitzi". Pewnego dnia, zaintrygowany pojawiającą się w oknie tancerką, wysiada z kolejki. Kieruje się do szkoły tańca i zapisuje się na lekcje. Ponieważ rozpoczyna się kurs, od razu trafia na parkiet i w ramiona uroczej nauczycielki, Pauliny. Żona Johna początkowo nie zauważa zmiany w jego zachowaniu. Dopiero po wpływem uwag córki baczniej przygląda się małżonkowi. Dochodzi do wniosku, że John ją zdradza.

"Zatańcz ze mną" - TVP1, godz. 20:20

Ned, nadopiekuńczy ojciec, przyjeżdża wraz z żoną ze świąteczną wizytą do córki, która studiuje w college'u. Na miejscu musi stawić czoła niebywale trudnej sytuacji związanej ze spotkaniem chłopaka córki, Lairda, sympatycznego, ekscentrycznego miliardera z Krzemowej Doliny. Konserwatywny Ned wypowiada niedoszłemu zięciowi wojnę. Sytuacja wymyka się spod kontroli.

"Dlaczego on?" - Polsat Film, godz. 21:00

40-letni Andy pracuje w sklepie ze sprzętem elektronicznym, ma przytulne mieszkanie i kolekcję komiksowych figurek, które maluje w sobotnie wieczory. Nigdy nie miał dziewczyny. Kiedy koledzy z pracy się o tym dowiadują, postanawiają zainteresować Andy'ego kobietami. Niestety, w tej kwestii mają niewielkie doświadczenie, a opowiadane przez nich pikantne historyjki to najczęściej wytwór wyobraźni. Kiedy wydaje się, że nie ma już sposobu na to, by życie Andy'ego wzbogaciło się o doświadczenia seksualne, pojawia się sympatyczna Trish.

"40-letni prawiczek" - TVN7, godz. 22:10

Ava jest uroczą, inteligentną młodą kobietą, która zawodowo zajmuje się terapią małżeństw. Niedawno wyszła za mąż. Jest przekonana, że jej związek z Charliem będzie trwały i szczęśliwy jak małżeństwo jej rodziców. Pewnego dnia Ava przeżywa ogromny szok. Dowiaduje się, że jej matka zamierza odejść od ojca. Okazuje się również, że Charlie zataił przed nią pewne fakty ze swojej przeszłości.

"Gry małżeńskie" - TVP1, godz. 22:15

19-letni Tony Manero, mieszkaniec Brooklynu, jest sprzedawcą w sklepie z artykułami chemicznymi. Po ciężkim tygodniu pracy wolny czas spędza w dyskotece, gdzie uchodzi za króla parkietu. Tony, podobnie jak jego koledzy, jest znużony szarą, monotonną egzystencją na Brooklynie. Marzy mu się bajkowy świat po drugiej stronie mostu Verrazano. Tymczasem w dyskotece ma się odbyć konkurs na najlepszą parę tancerzy. Tony wraz ze Stephanie postanawiają wziąć w nim udział, mając nadzieję, że zwycięstwo otworzy im drogę do nieosiągalnego Manhattanu.

"Gorączka sobotniej nocy" - TVP1, godz. 00:15

