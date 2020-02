Program TV na wtorek, 11.02.2020. Co obejrzećwe wtorek, 11 lutego w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w we wtorek, 11.02.2020? W programie TV na wtorek, m.in. kolejne odcinki "M jak miłość" i "Lepszej połowy", "Totalna magia", "Mroczny Rycerz" i "Nowy początek". Sprawdź program telewizyjny na wtorek, 11 lutego 2020 roku!

Program tv na wtorek, 11 lutego 2020 r.:

Sally i Gillian wcześnie straciły rodziców. Ich wychowaniem zajęły się ciotki, Jet i Frances. Od najmłodszych lat dziewczynki zdawały sobie sprawę, że różnią się od rówieśników. Ciotki je rozpieszczały i pozwalały im uprawiać magię, która w rodzinie przekazywana była z pokolenia na pokolenie. Nie wiedzą, że kobiety z rodu Owensów nie mogą się nigdy zakochać, gdyż grozi im wtedy śmiertelne niebezpieczeństwo. Sally chce zerwać z tradycją, żyć jak zwykła dziewczyna. Gillian chętnie korzysta z czarów, by uwodzić i porzucać kolejnych kochanków.

"Totalna magia" - TVN7, godz. 20:00

Minęły cztery lata od chwili, gdy u wybrzeży miasteczka Amity grasował rekin. Teraz znów na morzu mają miejsce tajemnicze wypadki. Szeryf Martin Brody podejrzewa, że może to być kolejny olbrzymi biały rekin. W obawie przed ucieczką turystów w środku sezonu władze nie chcą podzielać jego niepokoju. Mężczyzna będzie musiał zmierzyć się sam z bestią, która zagraża jego synowi pływającemu po morzu z przyjaciółmi.

"Szczęki II" - TVN Fabuła, godz. 20:00

Louise Banks jest cenioną lingwistką, która pewnego dnia zostaje wezwana przez siły zbrojne. Jej zadaniem jest nawiązanie kontaktu z wysłannikami innej cywilizacji przybyłymi na Ziemię. Nikt nie zna prawdziwej przyczyny ani celu ich wizyty. Nie wiadomo też, jakie jest ich nastawienie do mieszkańców naszej planety. Obok Louise w skład zespołu badawczego wchodzą również pułkownik Weber oraz wybitny fizyk Ian Donnelly.

"Nowy początek" - Polsat, godz. 20:10

Marcin wciąż podejrzewa, że Krajewski nie działa zgodnie z prawem. Obawia się, że i jemu grożą przez to kłopoty. Tymczasem Kamil rozpoczyna śledztwo w sprawie Artura. Podstępem zbliża się do obu braci Chodakowskich. Jedzie nad jezioro i spotyka się też z Olewiczem. Próbuje zdobyć od seniora jak najwięcej informacji. Z kolei Aneta naciska na Olka, by zgodził się w końcu porozmawiać z psychiatrą. Aleksandra umawia się z byłym mężem, Grzegorzem, który błaga ją o kolejną szansę.

"M jak miłość" - TVP2, godz. 20:55

Weronika wciąż prosi, żeby Alex coś dla niej zrobił: skosił trawnik, posprzątał kuchnię, umył szyby. On nie mana to ochoty. Zastanawia się jednak, co innego mężczyzna może zrobić dla kobiety. Może poprosić o rękę, jak jest we wszystkich komediach romantycznych. Alex bierze z domu pierścionek po zmarłej babci i czeka na odpowiedni moment. Chce Weronikę zaskoczyć i oczarować. Kiedy już jest gotów wyznać, że chce ją za żonę, niespodziewanie pojawia się jego mama, która zaczyna nalegać, by syn wreszcie się oświadczył Weronice.

"Lepsza połowa" - TVP2, godz. 21:50

W Gotham City wciąż jest niebezpiecznie. Mimo iż Batman z pomocą porucznika Jima Gordona i prokuratora okręgowego Harveya Denta zdołali rozbić najgroźniejsze organizacje przestępcze, na horyzoncie pojawia się nowy, szczególnie niebezpieczny wróg, znany mieszkańcom jako Joker. Ten przebiegły i bezwzględny psychopata zamierza doprowadzić do anarchii w mieście, a Batmana zmusić do przejścia na ciemną stronę mocy i sprawić, by stał się złoczyńcą wszech czasów.

"Mroczny Rycerz" - TVN7, godz. 22:15

