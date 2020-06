Program tv na wtorek, 2.06.2020. Co obejrzeć 2 czerwca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Program tv na wtorek - sprawdź, co będzie można obejrzeć 2 czerwca w telewizji. Hity dnia to m.in. kolejny odcinek serialu Barwy szczęścia, film z Nicole Kidman oraz Cast Away: poza światem z Tomem Hanksem w roli głównej. Sprawdź, co jeszcze warto obejrzeć 2 czerwca w TV.

Program tv na wtorek, 2 czerwca 2020 r.: Chuck Noland jest menedżerem w amerykańskiej firmie kurierskiej Federal Express. Jego praca wymaga ciągłego przemieszczania się po całym świecie. Noland, fanatyk organizacji bezgranicznie oddany pracy, jest w zawodzie numerem jeden. Nawet spotkania z narzeczoną są podporządkowane dzwonkom pagera, który wzywa go w trasę. Tymczasem podczas jednej z podróży odrzutowiec Federal Express wpada do Pacyfiku. Tylko Chuckowi udaje się wyjść cało z katastrofy. Fale wyrzucają go na brzeg bezludnej wyspy.

Cast Away: poza światem - Polsat, godz. 20:05 Bruno odsunął żonę od zarządzania hotelem. Urażona Bożena nocuje u Amelii i Tomasza. Karolina przejmuje jej obowiązki. Wiśniewscy próbują pogodzić zwaśnionych małżonków. Ernest, który zastępuje przebywającego w szpitalu ojca, odkrywa, że firma padła ofiarą oszusta. Władek pociesza Darka, który roztrząsa aferę z Szubertem. Julita i Józek przekonują Urszulę, że wyjazd do Niemiec to dobry pomysł. Janicki spotyka się z Józkiem, żeby porozmawiać z nim o zmianie klubu. Piłkarz oświadcza, że już sam się tym zajął.

Barwy szczęścia, odcinek 2271. - TVP2, godz. 20:10 Silvia Broome jest jedną z tłumaczek pracujących w nowojorskiej siedzibie ONZ. Pewnego dnia przypadkowo słyszy rozmowę dotyczącą zamachu na życie przywódcy afrykańskiego kraju. Silvia zgłasza sprawę przełożonym. Uruchamia to drobiazgowe śledztwo, w którego centrum nieoczekiwanie znajduje się sama tłumaczka. Wychodzi na jaw, że przeszłość Sylvii nie jest wolna od zastrzeżeń. Nawet chroniący ją agent federalny Tobin Keller zaczyna podejrzewać, że jego podopieczna należy do spisku.

Tłumaczka - TVN, godz. 21:00 Gabriel Cauvy decyduje się w końcu wyjawić Solene wszystko, co wie na temat nielegalnej działalności żony i jej przyjaciółek. Odkrywa też, kto strzelał w okna jego domu. Ratuje Solene od śmierci, gdy tajemniczy mężczyzna z pistoletem zjawia się w domu Iris, by odzyskać kopertę z pieniędzmi. Nieoczekiwanie znika Theo, jeden z pracowników Gabriela.

Wypadek, odcinek 5. - TVP1, godz. 21:05 Film katastroficzny. Geolodzy rejestrują w Los Angeles wzmożoną aktywność tektoniczną. Wkrótce centrum miasta zostaje zalane przez rzekę lawy, która niszczy wszystko co napotka na drodze. Miasto ogarnia panika. Jedynie szef sztabu do walki z żywiołem, Mike Roark (Tommy Lee Jones) i geolog Amy Barnes (Anne Heche) są w stanie uratować miasto.

Wulkan - Polsat, godz. 23:10 Niedaleka przyszłość. Dla robotnika Douglasa Quaida podróże umysłu, organizowane przez firmę Rekall, są spełnieniem marzeń i idealnym wypoczynkiem od trudów życia. Procedura wszczepienia wspomnień, której się poddaje, nie idzie zgodnie z planem - Quaid staje się poszukiwanym przez policję renegatem. Aby się ratować, musi przyłączyć się do ruchu oporu i odzyskać prawdziwą tożsamość.

