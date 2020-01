Program TV na wtorek, 21.01.2020. Co obejrzeć w Dzień Babci, 21 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w Dzień Babci, we wtorek, 21.01.2020? W programie TV na wtorek, m.in. "Nadchodzi Polly", "M jak miłość", "Lepsza połowa", "Aż poleje się krew" i "Terminator: Genisys". Sprawdź program telewizyjny na wtorek, 21 tycznia 2020 roku!

Program tv na Dzień Babci - wtorek, 21 stycznia 2020 r.:

Reuben Feffer, rzeczoznawca w firmie ubezpieczeniowej, zostaje zdradzony przez żonę podczas miodowego miesiąca. Upokorzony mężczyzna postanawia nigdy więcej nie wiązać się z kobietą. W słuszności podjętej decyzji utwierdza go przyjaciel, Sandy Lyle. Pewnego dnia obaj panowie spotykają znajomą ze szkolnej ławy, Polly Prince. Atrakcyjna dziewczyna rozpala wyobraźnię Reubena, choć jest jego przeciwieństwem. A jednak to dla niej mężczyzna unikający jak ognia niespodzianek, mający drobiazgowo zaplanowane życie, postanawia się zmienić.

"Nadchodzi Polly" - TVN7, godz. 20:00

Rok 2029. John Connor stoi na czele rebeliantów, którzy walczą z zagrażającymi ludzkości cyborgami. Nie jest mu łatwo. Tym bardziej, że musi się zmierzyć zarówno z wrogami z przeszłości, jak i z przyszłości. Mężczyzna wysyła zaufanego porucznika, Kyle'a Reese'a, do roku 1984, aby uratował jego matkę, Sarah Connor, przed śmiercią. Niespodziewany zwrot zdarzeń sprawia, że Kyle i Sarah jednoczą siły z Terminatorem.

"Terminator: Genisys" - Polsat, godz. 20:10

Mateusz wciąż próbuje wspierać Lilkę - która po gwałcie jest na skraju załamania - i przysięga, że odnajdzie mężczyznę, który zranił jego ukochaną. Piotr zostawia dzieci pod opieką Pawła i zabiera Kingę na romantyczne "wagary". A jego brat, gdy zostaje sam z czwórką maluchów, wpada w panikę. Tymczasem Rogowski urządza w Grabinie zasadzkę na złodzieja, który w nocy kradnie owoce z sadu Mostowiaków.

"M jak miłość" - TVP2, godz. 20:55

Płatny morderca Robert Rath dostaje zlecenie zabicia świadka, który znajduje się pod ochroną FBI. Ku jego zdumieniu ubiega go inny zabójca, Miguel Bain. Okazuje się, że tajemniczy zleceniodawca wynajął ich obu do tego samego zadania. W obawie, że Bain chce zająć jego miejsce Rath przyjmuje kolejne zlecenie, być może ostatnie w jego karierze. W grę wchodzi suma dwóch milionów dolarów, które Rath ma otrzymać za zlikwidowanie pewnego Holendra handlującego oprogramowaniem oraz jego dostawcy, którym okazuje się piękna kobieta o imieniu Electra.

"Zabójcy" - TVN, godz. 21:35

Borys zapatrzył się na piękną klientkę Violę, która pojawiła się w restauracji. Od słowa do słowa, Marek i Ania uznają, że najwyższyczas, aby Borys znalazł sobie partnerkę. Ich zdaniem Borys jest świetnym facetem i wszystkie kobiety chciałyby się z nim związać. Nie dość, że jest milionerem, to jeszcze marzy o rodzinie, domu z ogródkiem i spokojnym życiu. W dodatku jest poturbowany życiowo, porzucony i ma za sobą tułaczkę po świecie. Borys nie jest przekonany do randek, ale ulega presji Marka i Ani. Mareki Jola umawiają Borysa z kuzynką Joli Miłką.

"Lepsza połowa" - TVN2, godz. 21:50

Daniel Plainview ma silną potrzebę sukcesu. W Nowym Meksyku odkrywa złoża ropy naftowej i, nie zważając na ofiary, które za sobą pociąga, buduje naftowe imperium. Wdaje się przy tym w konflikt z charyzmatycznym kaznodzieją, któremu także zależy na pieniądzach i władzy. W pogoni za fortuną Daniel nie oszczędza nawet najbliższych, przez co staje się znienawidzonym przez wszystkich potworem. Narastające w nim uczucia nienawiści, ambicji, cierpienia, pustki i niespełnienia znajdują w końcu dramatyczny finał.

**"Aż poleje się krew" - HBO, godz. 22:00*

Rok 1919. Cztery lata po zakończeniu bitwy o Gallipoli, uznawanej za jedną z najbardziej krwawych bitew I wojny światowej, australijski farmer Joshua Connor przybywa do Turcji. Chce spełnić ostatnią wolę niedawno zmarłej żony - odszukać ciała poległych synów. Connor jest człowiekiem twardym i doświadczonym przez życie, lecz kraj, w którym się znalazł, zaskakuje go odmiennością. Początkowo nie może przebić się przez mur biurokracji i konwenansów. Z pomocą przychodzą mu piękna Turczynka oraz major Hasan.

"Źródło nadziei" - TVN7, godz. 22:05

Śmierć partnera spowodowała, że detektyw Alex Cross, psycholog i autor książek, przechodzi na emeryturę. Wkrótce zostaje zmuszony do powrotu. Niechętnie angażuje się w nową sprawę. Robi to tylko dlatego, że porywacz zostawił dowód zbrodni w jego skrzynce pocztowej. Przestępcy nie chodzi o okup, pragnie czegoś więcej - miejsca w podręcznikach. Jego każdy ruch zaplanowany jest z precyzją pająka tkającego subtelną sieć, a Cross i agentka służb specjalnych, Jezzie Flannigan, ścigają się z czasem, by go powstrzymać.

"W sieci pająka" - Polsat, godz. 22:50

