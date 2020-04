Program TV na wtorek, 7.04.2020. Co obejrzeć we wtorek, 7 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w TV we wtorek, 7.04.2020? W programie telewizyjnym na wtorek, m.in. "M jak miłość", "Motyw", "Masz wiadomość", "Leon zawodowiec" i "Mission: Impossible - Rouge Nation". Sprawdź program TV na wtorek, 7 kwietnia 2020 roku!

Program tv na wtorek, 7 kwietnia 2020 r.:

Leon jest zawodowym mordercą. Wiedzie samotnicze życie, regularnie się gimnastykuje, hoduje roślinkę w doniczce, ogląda stare filmy i sypia na siedząco, przyczajony w nieustannej gotowości. Pewnego dnia przybiega do niego przerażona 12-letnia córka handlarzy narkotyków, sąsiadów Leona. W mieszkaniu znalazła zmasakrowane zwłoki rodziców, zabitych przez ludzi policjanta psychopaty. Mathilde prosi go o schronienie. Leon niezbyt chętnie pozwala jej zostać. Gdy mała dowiaduje się, czym zajmuje się jej sąsiad, prosi go o pomoc w zemście.

"Leon zawodowiec" - TV Puls, godz. 20:00

Ethan Hunt, były członek elitarnej jednostki Impossible Missions Force, zwołuje dawnych kolegów, by stawić czoła niebezpiecznej sieci agentów zwanej Syndykatem. Organizacja zagraża światowemu pokojowi. Zadanie jest niełatwe, a Hunt będzie musiał zjednoczyć siły ze zdyskredytowaną agentką brytyjskiego wywiadu.

"Mission: Impossible - Rouge Nation - Polsat, godz. 20:55

Mateusz obchodzi osiemnaste urodziny. Od razu składa w USC dokumenty potrzebne do ślubu. Tymczasem Lilka odkrywa, że mężczyzna, który ją zgwałcił, pracuje jako kierowca karetki. Bandyta kolejny raz atakuje dziewczynę. Tym razem w jej domu.

"M jak miłość" - TVP2, godz. 20:55

Kathleen jest właścicielką księgarni. Mieszka z narzeczonym, ale gdy chce porozmawiać z kimś, kto dzieli jej upodobania, wymienia korespondencję elektroniczną z nieznajomym z Internetu. Tymczasem w okolicy powstaje salon wydawniczy Joego Foksa, który może zagrozić istnieniu księgarni Kathleen. Dziewczyna postanawia ratować sklepik, w czym utwierdza się zwłaszcza po nieprzyjemnym spotkaniu z samym Foksem. Gdy jednak jej wysiłki okazują się daremne, a narzeczony ją opuszcza, Kathleen postanawia się spotkać z nieznajomym.

"Masz wiadomość" - TVN7, godz. 21:00

Gdańsk 1989. Czarna i Luiza godzą się, ale między nimi nie jest już tak jak było wcześniej. Jasne jest, że między dziewczynami stoi Maks, z którym Luiza postanowiła się związać. Podczas rodzinnej kolacji Mikołaj ujawnia przypadkiem sekret Moniki. Chłopiec powtarza słowa Michała, którymi ten zawsze żegna się z Moniką

"Motyw" - TVN, godz. 21:30

Nowy Orlean, maj 2007 r. Irlandzki zabójca Miles Jackson, który zajmuje się handlem bronią, wysadził w powietrze samolot i ambasadę. Zespół FBI zastawia na niego pułapkę, jednak podczas pozorowanego zakupu broni Miles z walizką diamentów wymyka się obławie. Aresztowania Jacksona dokonuje szeregowy funkcjonariusz policji, Danny Fisher. W akcji ginie przyjaciółka przestępcy, a ten poprzysięga zemstę. Rok później, po ucieczce z więzienia, Jackson uprowadza dziewczynę Fishera. Grozi, że ją zabije, jeżeli Danny nie rozwiąże dwunastu łamigłówek.

"12 rund" - Polsat, godz. 22:55

Po 19 latach ciężkich robót Jean Valjean zostaje warunkowo zwolniony. Pod wpływem biskupa postanawia zacząć nowe życie. Dzięki srebru otrzymanemu od duchownego pod zmienionym nazwiskiem zostaje właścicielem szwalni i merem we francuskim miasteczku. Trafia tam również inspektor Javert, który ściga Valjeana za złamanie zasad zwolnienia. Gdy umiera jedna z pracownic szwalni, Valjean obiecuje zająć się jej córką. Zmuszony do ucieczki przed Javertem ukrywa się wraz z dziewczynką w paryskim klasztorze. Tam zastaje ich powstanie republikanów.

"Nędznicy" - TVN7, godz. 23:35

