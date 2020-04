"Projekt Lady". Patrycja Wieja zagra główną rolę w filmie! Co to za produkcja?

Patrycja Wieja od dawna ma ambicje aktorskie. Zdradziła nam to jakiś czas temu w wywiadzie, a teraz wygląda na to, że marzenia o aktorstwie w końcu mają szansę się spełnić! Zwyciężczyni "Projektu Lady" poinformowała w swoich mediach społecznościowych, że... zagra główną rolę w filmie fabularnym!

"Wojowniczka" będzie niezależną produkcją osadzoną w świecie MMA. Tak o filmie piszą sami twórcy:

Hej! 👊❤💪 Scenariusz do filmu "Wojowniczka" już dopracowany i gotowy😊 Zamykamy powoli temat obsady (osoby, które wysłały zgłoszenia na casting bądźcie spokojni i w gotowości 😎😀) Tak więc tytułową Wojowniczkę zagra @patrycjawiejaa 🙆‍♀️🤗 W filmie zobaczyny też wiele osób występujących w produkcji" Ku Przestrodze" min. @kaminsky_method @amelia_pyzalska @marcin.kubiak.9235199 oraz @kamila_kaczmarek_official, która tym razem zagra osadzoną, rękawicę podniósł także znany z serialu Lombard życie pod zastaw @dominik_dabrowski_official 💪 który tym razem zagra zupełnie inną rolę niż do tej pory, a z twardziela zamieni się w....😜 W produkcji udział weźmie też znany trener MMA @koscielskiandrzej 🤝oraz zawodnicy z jego klubu @ankosmma 😎 ale to nie koniec niespodzianek w filmie zobaczycie też absolutną aktorską pierwszą ligę 👊💪👏Zdjęcia do filmu zaplanowane są na wrzesień-październik a premiera filmu na styczeń 2021 🥳( chyba, że obecny stan się zmieni i sytuacja z koronawirusem w tle pozwoli nam rozpocząć działać szybciej) a najbliższe miesiące wykorzystamy na poszukiwanie kolejnych partnerów, dlatego zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy🏢 do kontaktu i współpracy przy tym projekcie🎬🎥