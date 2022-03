"Psie pazury" nagrodzone Oscarem za najlepszą reżyserię! Co oznacza zwycięstwo Jane Campion?

"Psie pazury" Jane Campion były czarnym koniem wyścigów po najbardziej prestiżowe filmowe statuetki. Był nominowany aż w 12 kategoriach do Oscarów, czyli Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, ale zwyciężył jedną z nich. Tym samym film przeszedł do historii - z kilku powodów.

Film Jane Campion z nagrodą za najlepszą reżyserię

"Psie pazury" ("The Power of the Dog") to westernowy psychologiczny dramat w reżyserii Jane Campion i produkcji Netfliksa. Bohaterem filmu jest charyzmatyczny, ale porywczy właściciel rancza, Phil Burbank (Benedict Cumberbatch). Gdy jego brat, George (Jesse Plemons), sprowadza do domu nowo poślubioną żonę (Kirsten Dunst) i jej syna (Kodi Smit-McPhee), Phil zaczyna się nad nimi znęcać. Wkrótce między młodym chłopakiem a Philem nawiązuje się niespodziewana i ambiwalentna więź, która znacząco zmienia obydwu bohaterów.

Film otrzymał aż 12 nominacji do Oscara, najwięcej spośród tegorocznych filmów. Nadzieję na zwycięstwo w kategorii Najlepszy film miał streamingowy gigant Netflix, dla którego byłaby to pierwsza statuetka zdobyta w Dolby Theater. Wskazywano też na możliwe zwycięstwo Kodiego Smit-McPhee, który mógł zostać drugim najmłodszym aktorem nagrodzonym w kategorii Najlepszy drugoplanowy aktor. Co ciekawe, za pierwszy zwycięski film Campion, "Fortepian", nagrodzona została w 1994 roku Anna Paquin, stając się drugą najmłodszą aktorką w kategorii Najlepsza aktorka drugoplanowa. Ostatecznie film z 2021 roku zdobył jedną statuetkę, ale jakże znaczącą! Campion otrzymała nagrodę za Najlepszą reżyserię, tym samym stając się trzecią kobietą w historii z tym wyróżnieniem. Przed nią były Katheryn Bigelow w 2009 roku za "The Hurt Locker" i Chloe Zhao, 12 lat później, za "Nomadland".

Dlaczego film Jane Campion zapisał się w historii

Nowozelandzka reżyserka nominowana była do tej kategorii już w 1994 roku za "Fortepian", jednak wówczas nie zdobyła wyróżnienia. Odebrała natomiast Oscara za Najlepszy scenariusz oryginalny. Niemal trzydzieści lat później pojawiła się w Dolby Theater jako reżyserka nominowana za "Psie pazury" - i tym razem wygrała. Tym samym napisała historię Oscarów, bo po raz pierwszy dwa razy z rzędu kobieta odebrała statuetkę za reżyserię (w zeszłym roku była to Chloé Zhao za "Nomadland").

To również pierwsza kobieta nominowana dwukrotnie za reżyserię - i, jak już wiadomo, pierwsza z dwoma statuetkami w tej kategorii. Ponadto, jest jedną z czterech kobiet, które otrzymały trzy nominacje w jednym roku. Przed nią były jedynie Sofia Coppola, Fran Walsh, Emerald Fennell i Chloé Zhao, która przeszła do historii, otrzymując w zeszłym roku cztery nominacje. Kończąc wyliczanie Oscarowych rekordów, film "Psie pazury", przegrywając w 11 kategoriach, do których był nominowany, dołączył do grona przegranych rekordzistów, w którym jak dotąd były jedynie "Johnny Belinda" (1948), "The Turning Point" (1977) i "Kolor purpury" (The Color Purple, 1985). Film Jane Campion jest też jednym z 8 filmów w historii, które dostały Oscara jedynie za reżyserię.

