"Pytanie na śniadanie". Aleksandra Grysz zastąpiła Izabellę Krzan. Wcześniej podbijała konkursy piękności! Kim jest nowa prowadząca "PnŚ"?

Sobotnie wydanie programu "Pytanie na śniadanie" było zaskoczeniem dla wielu. Właśnie wtedy Tomasz Kammel pojawił się na antenie nie w towarzystwie Izabelli Krzan, a Aleksandry Grysz, którą przedstawił jako nową prowadzącą "PnŚ". W sieci wręcz zawrzało! Kim jest Aleksandra Grysz? Ile ma lat? Czym zajmowała się wcześniej? Sprawdźcie.

Aleksandra Grysz - kim jest nowa prowadząca "Pytanie na śniadanie"?

"Pytanie na śniadanie" to jeden z najpopularniejszych programów na antenie TVP 2. Widzowie wręcz pokochali "śniadaniówkę" oraz jej prowadzących, dlatego przecierali oczy ze zdziwienia, gdy w sobotnim wydaniu "PnŚ" obok Tomasza Kammela pojawiła się nie Izabella Krzan, a Aleksandra Grysz! Do tego, Tomasz Kammel zapowiedział piękną blondynkę jako nową prowadzącą "Pytanie na śniadanie". Patrząc na opinie, jakie pojawiły się po emisji programu, widzowie są wręcz zachwyceni tą zmianą!

Aleksandra Grysz urodziła się 27 stycznia 1996 roku i pochodzi z Iławy. Ma 176 cm wzrostu. Studiowała marketing oraz prowadziła zajęcia fitness na trampolinie. Swoją karierę rozpoczęła od konkursów piękności. Swój pierwszy tytuł zdobyła w 2014 rok, gdy została Bursztynową Miss Polski. Następnie wzięła udział w Miss Warmii i Mazur 2017, gdzie sięgnęła po koronę najpiękniejszej. Później przyszedł czas na Miss Passion 2018, gdzie zdobyła tytuł II wice miss. Wielkim sukcesem okazał się konkurs Miss Earth Poland 2018, gdzie Aleksandra Grysz ponownie okazała się najpiękniejsza! Dzięki temu Aleksandra Grysz poleciała do Manili na konkurs Miss Earth.

Konkursy piękności otworzyły pięknej blondynce drzwi do kariery medialnej. We wrześniu 2019 roku zadebiutowała w programie TVP3 Olsztyn pt. "Wstaje Nowy Dzień". Jej potencjał zauważono bardzo szybko, przez co ściągnięto ją do Warszawy i zaangażowano do prowadzenia czerwonego dywanu w "Pytaniu na śniadanie". Długo sprawdzała się jako specjalistka od show biznesu, jednak jej największym marzeniem było prowadzenie "PnŚ", co teraz się ziściło!

