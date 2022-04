"Pytanie na śniadanie". Maciej Kurzajewski skomentował plotki o romansie z Katarzyną Cichopek. Wyjawił, jaka jest prawda!

Kiedy gruchnęła wieść o rozwodzie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela, prasa nieustannie szuka przyczyn rozpadu ich małżeństwa. Przez wiele lat aktorka i tancerz uchodzili za wręcz modelowy przykład zgodnej pary. Pojawiły się plotki, jakoby Katarzynę Cichopek łączyło coś więcej z kolegą z pracy, prowadzącym wraz z nią "Pytanie na śniadanie" Maciejem Kurzajewskim. Jak skomentował doniesienia bulwarowej prasy?

Maciej Kurzajewski komentuje plotki o romansie z Katarzyną Cichopek

Odkąd Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ogłosili swoje rozstanie, trochę już minęło. Para ograniczyła się do wydania oświadczeń i nie komentuje prasowych doniesień - a tych nie brakuje.

Podejrzenia o romans z kolegą z pracy

Jakiś czas po wydaniu przez parę oświadczenia, pojawiły się doniesienia, jakoby Katarzynę Cichopek oraz jej kolegę z pracy, Macieja Kurzajewskiego łączyło coś więcej niż przyjaźń i życie zawodowe.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mocno się do siebie zbliżyli? "Kasię i Maćka łączy coś więcej niż praca"Zobacz więcej

Do tych doniesień postanowił odnieść się sam zainteresowany, prezenter Maciej Kurzajewski. Nie do końca z własnej woli - został "wywołany do tablicy" przez "Super Express", który postanowił zapytać go o relacje łączące go z piękną aktorką.

Proszę pana, nie komentuję tego. Poza tym, że pracujemy w jednym programie. Prowadzimy "Pytanie na śniadanie" - cytuje jego słowa dla "Super Expressu" serwis Pomponik.pl.

Dopytywany, powtórzył że wspólnie prowadzą tzw. "śniadaniówkę" i nie komentował nic więcej. Co ciekawe, "Super Express" postanowił o komentarz zapytać również niedługo byłego małżonka Katarzyny Cichopek, czyli Marcina Hakiela. Tancerz nie chciał się wypowiadać. Jak podaje portal Pomponik.pl, tancerz "odparł tabloidowi zasmuconym głosem", że sprawę pozostawia "bez komentarza".

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl