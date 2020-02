"Pytanie na śniadanie". Monika Zamachowska chce wrócić do TVP?! "To moja telewizja"

Monika Zamachowska właśnie udzieliła wywiadu, w którym skrytykowała TVP, ale i wyraziła chęć powrotu do telewizji publicznej! Znowu zobaczymy ją w "Pytaniu na śniadanie"? Sprawdź, co już wiadomo!

Monika Zamachowska wraca do TVP?

Monika Zamachowska niespodziewanie została zwolniona z "Pytania na śniadanie", gdzie pracowała 6 lat. Wzbudziło to niemałą sensację, a dziennikarka do tej pory nie pojawia się w żadnym nowym programie. Teraz się to zmieni?

Monika Zamachowska, w najnowszym wywiadzie, który udzieliła Annie Zejdler, skrytykowała sposób, w jaki TVP żegna się z pracownikami. Stwierdziła również, że nadal szuka pracy, ale... chętnie wróciłaby do telewizji publicznej!

TVP ma nie­zwykłą umiejętność wyrządzania podło­ści człowiekowi, któremu należą się kwiaty i tort albo chociaż uścisk dłoni i słowo "dziękuję". Zresztą, Aniu, mam przekonanie, że zaraz znowu tam wrócę, wiesz? To jest moja telewizja, od dawna to mówię. Ja się najlepiej spraw­dzam w mediach publicznych. Co oczywi­ście nie zmienia faktu, że pukam od drzwi do drzwi i robię te wszystkie ruchy, które trzeba teraz wykonać - wyznała w "Gali".

Czy Monika Zamachowska rzeczywiście jeszcze wróci do TVP?

Źródło: WideoPortal/x-news