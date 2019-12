Ranking seriali. "Gra o tron" czy "Breaking Bad"- jakie są najlepsze seriale XXI wieku? [RANKING]

Ranking seriali. Netflix, HBO, Showmax, FOX i inne serwisy oraz stacje telewizyjne prześcigają się w wymyślaniu kolejnych nowości. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najlepszych seriali XXI wieku. Sprawdźcie, czy Wasze ulubione seriale znalazły się na liście!

Ranking seriali XXI wieku - które seriale warto obejrzeć?

Netflix, HBO, Showmax, FOX, Syfy, Amazon, Youtube... rozmaite serwisy oraz stacje telewizyjne co chwila wypuszczają na ekrany kolejne nowości. Które z seriali są najbardziej warte obejrzenia? Którą są najciekawsze, najbardziej nowatorskie, najlepiej zrobione i - co dla wielu najważniejsze - najlepiej zagrane? Specjalnie dla naszych czytelników w galerii przygotowaliśmy ranking seriali, po które warto sięgnąć w pierwszej kolejności. Sam ranking znajdziecie w galerii, natomiast poniżej zamieściliśmy pełne zestawienie ciekawych seriali, pogrupowanych według platform, na których są one dostępne.

Prime Video po polsku! To początek europejskiej ekspansji serwisu VOD? Zobacz więcej

Najlepsze seriale HBO

Seriale HBO od wielu lat uznawane są za jedne z najlepszych na telewizyjnym rynku. Jednym z ulubionych seriali Polaków jest "Gra o tron" na podstawie sagi fantasy George’a R.R. Martina, ale to nie jedyna perełka w kolekcji HBO. Stacja stworzyła też nieco starszy, ale równie kultowy serial "Rodzina Soprano". To historia pozornie typowego Amerykanina, który jest jednocześnie bossem mafii. Rodzinne problemy Tony'go Soprano zmuszają go do skorzystania z pomocy psychiatry. Za równie znaczącą dla historii seriali uważa się "Kompanię braci" - serial wojenny, który podobnie jak "Gra o tron" zrealizowany został na podstawie książki. Produkcja jest adaptacją bestsellerowej powieści Stephena E. Ambrose’a, a jej ojcami - Steven Spielberg i Tom Hanks.

Warte uwagi są też nowe seriale HBO, takie jak "Wielkie kłamstewka" z Reese Witherspoon, Nicole Kidman i Shailene Woodley w rolach głównych. Serial oparty jest na bestsellerowej powieści Liane Moriarty o tym samym tytule i przedstawia pełną emocji oraz czarnego humoru opowieść o zbrodni i krzywdzie. 2. sezon jest w trakcie przygotowania i niedługo trafi na ekrany! Widzowie pokochali też "Westworld" - mroczną odyseję o narodzinach sztucznej inteligencji i ewolucji grzechu. To opowieść o świecie, w którym każdy człowiek może zrealizować nawet najbardziej wyrafinowane fantazje. HBO wyemitowało już dwie serie i planuje powstanie kolejnych. Pamiętać należy także o produkcjach takich jak "Tabu" z Tomem Hardym w roli głównej, opowiadające o początkach pornobiznesu "Kroniki Times Square" oraz miniserial "Ostre przedmioty" - historia reporterki (Amy Adams), która przybywa w rodzinne strony, aby zbadać sprawę zaginięcia dwóch dziewczynek.

Nie można zapominać, że HBO tworzy także polskie produkcje. Jedną z najważniejszych jest "Wataha", historia strażników granicznych pracujących w Bieszczadach. Serial był emitowany w ponad dwudziestu krajach, w Europie Środkowej, Skandynawii, Niemczech czy Wielkiej Brytanii. "Pakt" to kolejna seria wyprodukowana przez HBO w kraju nad Wisłą. Marcin Dorociński podbił serca widzów jako Piotr, znany dziennikarz śledczy. Natomiast główną bohaterką powstałego w 2011 roku "Bez tajemnic" jest Weronika (Małgorzata Bela), młoda lekarka, która skrywa bolesną tajemnicę. Przekroczyła wiele granic, by wyrwać się z prowincji i ukończyć medycynę, by stać się "kimś". W trakcie sesji zakochuje się w terapeucie (Jerzy Radziwiłowicz), któremu też nie jest obojętna.

Netflix wprowadzi reklamy do seriali? Trwają testy! [JAK WYŁĄCZYĆ REKLAMY]Zobacz więcej

Najlepsze seriale Netflix

Netflix to amerykański serwis VOD, a zarazem gigantyczna serialowo-filmowa biblioteka, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Na naszej liście umieściliśmy zarówno produkcje oryginalne Netflixa, jak również dystrybuowane przez serwis seriale różnych stacji telewizyjnych.

Jednym z najlepszych seriali dostępnych na Netflixie jest z pewnością "Breaking Bad", czyli historia Waltera White'a (Bryan Cranston), który mieszka z żoną i nastoletnim, niepełnosprawnym synem. Pewnego dnia mężczyzna dowiaduje się, że choruje na raka płuc. Chcąc zabezpieczyć finansową przyszłość rodziny, zaczyna produkować metamfetaminę, w czym pomaga mu były uczeń, Jesse Pinkman (Aaron Paul).

Najlepsze seriale 2018 roku. Co było hitem? [LISTA AKTUALIZOWANA]Zobacz więcej

W serwisie Netflix znajdziemy też takie kultowe produkcje jak "Przyjaciele" i "Sherlock" czy "Peaky Blinders", czyli opowieść o gangu działającym w Birmingham. Warte wspomnienia są także seriale "Dexter" i "Californication". Ten pierwszy opowiada o Dexterze Morganie (Michael C. Hall) - pracowniku wydziału zabójstw policji w Miami, który z chirurgiczną precyzją wymierza na własną rękę sprawiedliwość. Drugi serial to historia podupadającego pisarza nihilisty Hanka Moody'ego (David Duchovny). Na Netflixie dostępne są też wszystkie sezony "Black Mirror" Charliego Brookera. To utrzymany w konwencji thillera serial science fiction, który przedstawia historie społeczno-obyczajowe, ujęte w różnej perspektywie czasowej. Każdy odcinek opowiada o innych bohaterach.

Oprócz dystrybucji najpopularniejszych tytułów Netflix produkuje również własne seriale. Pierwszą oryginalną produkcją serwisu było "House of Cards", które doczekało się w sumie 6. sezonów - premiera finałowej serii odbędzie się jesienią 2018 roku. Na uwagę zasługuje też "Orange Is The New Black", czyli opowieść o więźniarkach, oparta na książce "Dziewczyny z Danbury". "The Crown", inny serial oryginalny Netflixa, opowiada o kulisach panowania Elżbiety II po tym, jak rozpadł się nietrwały porządek społeczny ustalony po drugiej wojnie światowej. Nie wolno nam też zapomnieć o "Narcos", historii Pablo Escobara, kolumbijskiego szefa kartelu. Za nami 3. sezony, a premiera kolejnego zaplanowana jest na 2018 rok. W 4. sezonie "Narcos" akcja przeniesie się do Meksyku, a my będziemy świadkami narodzin potęgi kartelu z Guadalajary. "Stranger Things" to również jeden z najlepszych seriali Netflixa, który pełnymi garściami czerpie z różnych filmów i seriali. Opowieść o dzieciakach z Hawkins z lat 80. cieszy się ogromną popularnością - premiera trzeciego sezonu odbędzie się latem 2019 roku.

Clay Jensen i Littlefinger - oto najbardziej denerwujący bohaterowie seriali! [GALERIA]Zobacz więcej

Najlepsze seriale Showmax

Showmax w Polsce zadebiutował w lutym 2017 roku. W swojej ofercie ma część produkcji, które znaleźć można także na konkurencyjnych serwisach (m.in. "Dextera" czy "Californication"), ale Showmax pozwala nam także odkryć seriale, o których nie mówiło się wcześniej w naszym kraju i które nie miały szans pojawić się w telewizji. Jednym z takich seriali jest "Podnieść głos". Jego główny bohater to nauczyciel angielskiego, Lou Mazzuchelli (Josh Radnor), który zostaje opiekunem licealnego kółka teatralnego. Praca z uczniami zmienia życie zarówno samego pedagoga, jak i młodzieży.

Oprócz tego Showmax udostępnia premierowe odcinki serialu "Opowieść podręcznej". To historia pokazywana z punktu widzenia June (Elisabeth Moss), mieszkanki teokratycznej Republiki Gileadu. Główna bohaterka z dnia na dzień została pozbawiona swoich najbardziej podstawowych praw, a teraz mieszka w posiadłości komendanta i jego żony. Jeżeli chce przeżyć, co miesiąc musi starać się zajść w ciążę z panem domu.

Sansa Stark czy Piper Chapman - kto bardziej denerwuje widzów? Oto irytujące bohaterki z seriali!Zobacz więcej

Na Showmaxie można też znaleźć pierwsze trzy sezony "Fargo" - gratka dla tych, którzy chcieliby nadrobić zaległości przed 4. sezonem. Każda seria opowiada inną historię kryminalną, w którą uwikłani zostają z pozoru przeciętni ludzie. Showmax to także seriale BBC i Marvela: "SS-GB", "Luther" czy "Ripper Street" orazAgenci T.A.R.C.Z.Y.", "Marvel's Runaways" i Cloak & Dagger". Głównymi bohaterami tej ostatniej propozycji są Tandy i Tyrone, posiadający niezwykłą zdolność zalewania innych ciemnością. Rozpoczynają oni współpracę, tworząc wyjątkowy duet nastoletnich superbohaterów.

Na tym jednak nie koniec - serwis ma w ofercie także polskie seriale, jak prześmiewcze "Ucho prezesa", którego bohaterowie stanowią odzwierciedlenie obecnej władzy. Polskie seriale na Showmaxie to także produkcje Patryka Vegi: "Botoks" i "Kobiety mafii". Pierwszy serial przedstawia losy pracowników szpitala, gdzie codziennie wylewa się krew, pot i łzy. Drugi zaś opowiada o tajnej agentce działającej wśród przestępców. Przełomową produkcją dla Showmaxa może być serial "Rojst", który wyreżyserował Jan Holoubek. Dwaj dziennikarze rozpoczynają śledztwo w sprawie podwójnego morderstwa, którego ofiarą padli młoda prostytutka i komunistyczny działacz.

Wyróżnienia już przyznane! "Zawód: Amerykanin" czy "Atlanta" - kto zdobył główną nagrodę?Zobacz więcej

Najlepsze seriale XXI wieku - ranking

To wszystko oczywiście zaledwie wierzchołek serialowej góry lodowej. Spośród wszystkich produkcji wybraliśmy TOP15 najciekawszych seriali z ostatnich kilkunastu lat. Obok każdej pozycji znajdziecie zwiastun oraz opis serialu. Niezależnie od tego, czy lubicie seriale historyczne czy kryminalne, dramaty czy horrory, seriale fantasy czy oparte na faktach, na pewno znajdziecie na naszej liście coś dla siebie. Czy Wasze ulubione produkcje znalazły się w zestawieniu? Sprawdźcie nasz subiektywny ranking seriali!

Seriale, które warto nadrobić w wakacje