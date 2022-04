"Rolnik szuka żony 3". Jak potoczyły się dalsze losy Moniki, Marka, Zbigniewa, Łukasza i Szymona? Sprawdziliśmy, co słychać u uczestników 3. edycji

"Rolnik szuka żony" to niezmiennie jeden z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych Telewizji Polskiej. Rolnicy i rolniczki już od ośmiu sezonów zapraszają do swoich gospodarstw kandydatki i kandydatów na swoje drugie połówki. W trzecim sezonie, który był emitowany w 2016 roku, miłości w programie szukali: Monika, Marek, Zbigniew, Szymon i Łukasz. Co słychać u nich dzisiaj? Sprawdziliśmy, jak im się wiedzie.

"Rolnik szuka żony": jeden z najpopularniejszych randkowych programów w historii polskiej telewizji

"Rolnik szuka żony" zadebiutował na antenie TVP1 w 2014 roku i od razu stał się hitem! Dziś , obok "Sanatorium miłości" jest najchętniej oglądanym randkowym show w Telewizji Polskiej. Aktualnie w emisji jest dziewiąty sezon programu o randkowaniu na wsi. Choć nie wiadomo jeszcze, jaką ma on oglądalność, osiem poprzednich serii pokazało, że miłosne podboje rolników śledzi średnio ponad 3 miliony widzów! Do tej pory najlepszą oglądalnością cieszyły się drugi i trzeci sezon "Rolnik szuka żony".

Mają wszystko: domy, ziemię, maszyny, dostęp do najnowszych technologii, ciekawą i pewną pracę, dach nad głową, przyzwoite zarobki oraz czas na rozwijanie własnych pasji i zainteresowań. Do pełni szczęścia brakuje im jednego – partnerki, która chciałaby z nimi dzielić radości i smutki dnia codziennego. Bohaterowie, to współcześni, polscy rolnicy, którzy do tej pory nie znaleźli bratniej duszy. Czy dzięki programowi poznają smak miłości? Czas pokaże. A my śledzimy to z kamerami - brzmi oficjalny opis produkcji.

Co dziś słychać u uczestników programu "Rolnik szuka żony 3"?

Trzeci sezon programu zakończył się ślubem! Na planie serialu poznało się dwoje uczestników - kandydatów zaproszonych do gospodarstw przez rolników. Dzięki programowi dziś są szczęśliwym małżeństwem!

Kasia była kandydatką Szymona, a Dawid walczył o serce Moniki. Jak opowiadali w jednym z wywiadów, kiedy po nagraniach do programu Kasia spóźniła się na pociąg, Dawid zaproponował jej podwózkę. Tak zaczęła się ich wspólna historia. W świątecznym odcinku, wyemitowanym w 2016 roku para poinformowała o swoich zaręczynach. 14 czerwca 2017 roku odbył się ich ślub, a wiosną 2018 roku na świat przyszła ich córeczka Ania.

Sprawdzamy, jak potoczyły się losy bohaterów 2. edycji programu. Komu się udało?Zobacz więcej

Podobna sytuacja dotyczyła uczestnika Szymona Łopackiego. Mężczyzna w programie poznał Agnieszkę, która była kandydatką Łukasza. Relacja Szymona i Agnieszki rozwijała się bardzo szybko. Po jakimś czasie mężczyzna oświadczył się ukochanej! Media rozpisywały się o tym, że młodzi mocno przygotowują się do ślubu. Religijny Szymon wyznał, że czeka z seksem aż do tego wyjątkowego dnia. Czy jednak do niego doszło? Informacji o ceremonii na próżno szukać w mediach...

Pamiętacie Monikę Jezior, która w programie szukała miłości? Kobieta zajmuje się głównie stadniną koni i jeździectwem. Rolniczka długo zastanawiała się, którego z kandydatów powinna wpuścić do swojego serca. Choć wybrała Tomka, ich relacja nie przetrwała. Monika wyznała w finałowym odcinku, że jej serce skradł inny kandydat - Filip. To uczucie także wygasło. Aktualnie nie wiadomo, czy rolniczka jest zakochana. Jej profil na Instagramie to zaledwie kilka zdjęć, na których na próżno szukać mężczyzny. Są za to jej ukochane konie.

Sprawdzamy co u bohaterów 1. edycji programu!Zobacz więcej

Kolejną osobą, która chciała zakochać się w trzeciej edycji "Rolnika" był Marek Walczak. Niestety, żadna z zaproszonych do jego gospodarstwa kandydatek, nie przypadła mu do gustu. Po programie jednak miłość sama go znalazła. Rolnik związał się z młodszą o 18 lat Julią. Para to szczęśliwi rodzice małego Franka.

Zbigniew Pyda także poszukiwał miłości z programie. Choć uczestnik zaprosił do sienie kilka kandydatek, żadna nie skradła jego serca. Czy po programie znalazł wymarzoną kobietę? Tego dzisiaj nie wiadomo. Mężczyzna w 2017 roku przeżył rodzinną tragedię. Jego syn zginął w wypadku samochodowym.

Kolejny rolnik z trzeciej edycji programu to Łukasz Siebers. Wielu fanów kibicowało jego związkowi z kandydatką Patrycją, jednak ich relacja także nie przetrwała. Po zakończeniu programu przez jakiś czas plotkowano, że rolnik romansuje z prowadzącą "Rolnik szuka żony" Martą Manowską. To okazało się nieprawdziwą informacją. A czy Łukasz ułożył sobie życie? Jeo profil na Instagramie wskazuje, że nadal jest sam.

Sprawdzamy, jak potoczyły się losy bohaterów 2. edycji programu. Komu się udało?Zobacz więcej

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl