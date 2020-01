"Rolnik szuka żony 6". Anna Stelmaszczyk apeluje o rozsądne komentarze w sprawie jej rozstania z Jakubem! Wylał się zbyt duży hejt?

Szok i niedowierzanie - to reakcji części fanów programu "Rolnik szuka żony", którzy do końca nie potrafili przyjąć do wiadomości informacji, że Ania i Jakub nie są już parą. Niektórzy z internautów wręcz poczuli się tym - z jakichś niezrozumiałych powodów - osobiście dotknięci i część z nich postanowiła krytykować Anię, a inni Jakuba. Zrodziło to hejt, na który postanowiła zareagować Anna Stelmaszczyk.

Koniec związku Jakuba i Ani! Kobieta wyjaśniła co się stało!Zobacz więcej

Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony 6" wystosowało w sieci kolejne oświadczenie w sprawie swojego rozstania z Jakubem. Kobieta napisała:

Zgłaszając się do programu oboje chcieliśmy znaleźć bliską nam osobę. Oboje podczas nagrań byliśmy bardzo szczęśliwi i wierzcie lub nie ale nie jest mi miło czytać złe rzeczy na temat Kuby a jemu na mój temat. Choć wiem że każdy ma prawo do wyrażenia własnej opinii to pokażmy klasę i szacunek do innych. Między nami narodziło się uczucie choć z mojej strony było mniej widoczne przed kamerami to było. Niestety są rzeczy które pomimo uczucia nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Oboje cały czas byliśmy szczerzy bo to nie był serial a prawdziwa historia. Uszanujcie naszą decyzję, czy każdy z Was od razu poznał tą odpowiednią osobę? Przeżyliśmy kolejną lekcję życia która napewno wniesie coś dobrego do naszego życia. Tak jak cieszyliscie się naszym szczęściem tak docencie proszę że rozstajemy się w spokoju i każdy z nas przeżywa to na swój sposób. Dziękuję za wsparcie i miłe słowa ale kłótnie słowne pod postami są naprawdę nie potrzebne. Życie toczy się dalej i cieszmy się tym co mamy.