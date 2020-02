"Rolnik szuka żony 6". Anna Stelmaszczyk znowu w ogniu krytyki! "Szybko się pocieszyłaś po rozstaniu z Kubą"

Lucja (gość)

To jak wygląda Jakub i co sobą reprezentuje to wiedziała Ania od początku. Była tak na niego napalona chcąc go tylko dla siebie wiemy wszyscy oglądając ten program. Dziwiliśmy się ze znajomymi, że on ją chce i to z takimi tatuażami - ohyda!!! Jakub ciepły i wartościowy mężczyzna - ona go rozkochała a później zostawiła jak dziecko porzuconą zabawkę. Tak się nie robi? Bez względu na wszystko mogła inaczej od początku do tej znajomości podejść. Osoby dojrzałe to widzą i wiedzą, że facet tak zraniony może zamknąć się w sobie. Szkoda

16.02.2020 15:57