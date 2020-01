"Rolnik szuka żony 6". Seweryn w końcu znalazł szczęście? Fani są zachwyceni jego nową dziewczyną!

Seweryn był jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników programu "Rolnik szuka żony 6". Od rolnika, którym wszyscy byli zachwyceni w pilocie programu, stał się jednym z najczęściej hejtowanych uczestników show! Czy to w końcu się zmieni?

Seweryn oczarował wszystkich w początkowych odcinkach "Rolnik szuka żony 6". Nic dziwnego, że kandydatki waliły do niego drzwiami i oknami. Już na etapie listów Seweryn zauroczył się w jednej z kandydatek - Marlenie.

To uczucie trwało niemalże do końca programu, jednak w międzyczasie Seweryn nie tylko mocniej zainteresował się innymi dziewczynami, jak chociażby Dianą, ale też zrozumiał, że oczekiwania Marleny go przerastają, a sama znajomość rozwija się zdecydowanie zbyt szybko...

Łzy, wyzwiska, żal - tak skończyła się krótka, acz wybuchowa relacja Seweryna i Marleny. Jednak młody rolnik znalazł już swoje szczęście! W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" Seweryn przedstawił wszystkim swoją nową dziewczynę, Magdę!

Widzowie nie wierzą w szczerość uczucia Seweryna i Magdaleny! Dziewczyna została "podstawiona"?Zobacz więcej

Jak się okazuje, Seweryn i Magda kojarzyli się z przeszłości. Ona mieszkała w miejscowości nieopodal gospodarstwa Seweryna, a wcześniej oboje... kojarzyli się z widzenia! Jak tłumaczył Seweryn, dopiero po programie odważył się zagadać do ślicznej brunetki! Dzisiaj para mieszka razem, a w sieci można znaleźć kilka ich nowych zdjęć, które zachwycają fanów pary (pisownia oryginalna)!

Oglądałam i tak myślałam skąd ja kojarzę tę twarz 🙂 dużo szczęścia dla Was!

Wspaniale wyglądacie razem!💋Dużo radości i pięknych chwil życzę! Pozdrawiam!💕

Dużo miłości 👏😘

Szkoda czasu na czytanie hejtów :) powodzenia ❤️💓❤️

Madziu dla Ciebie i Seweryna dużo miłości ♥♥ i nie przejmujcie się tymi hejtami bo nie warto , szkoda waszego zdrowia Pozdrawiam Was ♥♥

