"Rolnik szuka żony 8". Aleksandra wygląda na zakochaną do szaleństwa! Była kandydatka Stanisława jest w ciąży? Zdjęcie sporo sugeruje!

Program "Rolnik szuka żony 8" już dawno za nami, jednak widzowie wciąż śledzą poczynania swoich ekranowych milusińskich, którzy dzięki programowi TVP zyskali pewną rozpoznawalność. Wielu może zastanawiać się, jak potoczyły się dalsze losy charyzmatycznej Aleksandry, która była kandydatką Stanisława, ale widać, że u niej miłość aż kwitnie! Ostatnie zdjęcie pięknej Oli sporo sugeruje!

ALEKSANDRA Z "ROLNIK SZUKA ŻONY 8" JEST W CIĄŻY?

Program "Rolnik szuka żony" to jedna z najpopularniejszych audycji na antenie Telewizji Polskiej. Za nami emisja aż ośmiu sezonów show, a w przygotowaniu jest już kolejna odsłona. I to na pewno jeszcze nie będzie koniec!

Z roku na rok rośnie liczna rolników oraz rolniczek, a także kandydatów i kandydatek, którzy zgłaszają się do programu. W "Rolnik szuka żony 8" oglądaliśmy m.in. poczynania młodego i przystojnego rolnika, Stanisława, który pobił męski rekord ilości otrzymanych listów. Chociaż Staszek na swoje gospodarstwo zaprosił trzy piękne i atrakcyjne kandydatki, to finalnie nie wybrał żadnej z dziewczyn. Co ciekawe, panie zaprzyjaźniły się do tego stopnia, że do dzisiaj mają ze sobą kontakt, a Stanisław znalazł miłość po programie.

Aleksandra pokazała ukochanego! Przystojniejszy od Stanisława?Zobacz więcej

Jedną z kandydatek Stanisława była charyzmatyczna i piękna Aleksandra, która według widzów bardzo pasowała do rolnika. Mieli bardzo podobne poczucie humoru i Aleksandra chyba jako jedyna, przynajmniej przed kamerami, potrafiła zabawnie dopiec rolnikowi, co sprawiało, że dobrze patrzyło się na tę dwójkę. Wielu widzów było zdziwionych, gdy Stasiek nie wybrał Oli, ale sama Ola nie wydawała się być tym zmartwiona. Tym bardziej, że niedługo po programie znalazła miłość!

Teraz, patrząc na jej najnowsze zdjęcia, łatwo odnieść wrażenie, że Ola jest zakochana do szaleństwa! Do tego jej najnowsza fotka, która znalazła się na Instagramie, rozbudziła wyobraźnię obserwatorów Aleksandry! Ola pozuje na zdjęciu ze swoim partnerem, jednak nie widać dołu ich sylwetek, co zdaniem fanów oznacza, że... para zdecydowała się na sesję ciążową! Tym bardziej, że autor specjalizuje się w takich fotografiach! Komentarze mówią same za siebie!

Definicja szczęścia w jednym ujęciu💙

Jeśli to dzidzia to gratulacje ,jeśli nie to przepraszam ,po prostu na 1.rzut oka tak mi się skojarzyło ❤️❤️. Pięknie wyglądacie 😍.

Bardzo fajne zdjęcie. Widać ogromną miłość 🙂

Nie tylko wiosna rozkwita, widać, że miłość też, zapowiadają się wspólne spacery z nowym czterokołowcem 😉 Życzę wspaniałej wiosny, lata, jesieni .... i całego życia!

Niech wam się dziewczyny wiedzie ❤️🚀 ja zawsze oglądam każdego rolnika z nadzieją na happy end 🙈❤️- dodam ze nie oglądam raczej tv a rolnik i sanatorium to jedyne rzeczy które mnie wciągają po całości

Widać brzusio😍 Gratulacje!❤️🤰

