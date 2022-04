"Rolnik szuka żony 9". Katarzyna podpadła widzom już na samym starcie! Przypomina im uczestniczkę poprzedniej edycji. "Zimna i chłodna kobieta"

Za nami "zerowy odcinek" 9. edycji programu "Rolnik Szuka Żony". Mogliśmy w nim poznać sylwetki przyszłych uczestników programu. Zdecydowana większość kandydatów przypadła telewidzom do gustu. Jednak jedna z uczestniczek nie wzbudziła wśród nich zachwytu. Chodzi o Katarzynę, na którą runęła lawina negatywnych komentarzy fanów "Rolnika". W czym kobieta podpadła telewidzom?

Za nami "zerowy odcinek" 9. edycji programu "Rolnik Szuka Żony". Pokazano w nim sylwetki potencjalnych uczestników najnowszej edycji słynnego randkowego show dla rolników. Poznaliśmy sześciu rolników i dwie rolniczki: Tomasza K., Katarzynę, Mateusza, Tomasza R., Krzysztofa, Klaudię, Tomasza W. oraz Michała. W pierwszym odcinku 9. edycji programu "Rolnik szuka żony 9", pojawią się uczestnicy, który otrzymają od kandydatów największą liczbę listów.

"Rolnik szuka żony 9" - Katarzyna skreślona już na starcie? "Zimna i chłodna kobieta"

Choć zdecydowana większość potencjalnych uczestników przypadła telewidzom do gustu, to jednak jedna z rolniczek nie wzbudziła wśród nich zachwytu. Mowa tutaj o Katarzynie, która została przedstawiona w programie jako druga kandydatka do kolejnej edycji "Rolnik szuka żony". Na rolniczkę runęła w Internecie lawina negatywnych komentarzy, w których zarzuca się jej to, że ma zbyt wygórowane wymagania, nieprzyjemny charakter oraz że bije od niej chłód. Ponadto pojawiło się też sporo głosów, że Katarzyna przypomina zachowaniem... Kamilę z 8. edycji programu, która również nie cieszyła się wśród widzów najlepszą opinią.

Podobna do Kamili z poprzedniej edycji

Taka zimna i chłodna kobieta na pierwszy rzut oka na pewno duże wymagania będą wobec partnera więc panowie nie będzie łatwo...ciężki temat

Jakiś chłód od niej bije...

Podobna do Kamili tylko włosy czarne

Taka zimna babeczka

Wredna, to widać 🤭 i słychać po dwóch zdaniach - możemy przeczytać w komentarzach na oficjalnej stronie programu na Facebooku.

Warto zaznaczyć, że pojawiły się również pozytywne komentarze na temat Katarzyny. Czy rolniczka finalnie wystąpi w najnowszej edycji programu "Rolnik szuka żony". Tego dowiemy się najpewniej w okolicach września tego roku.

